Mindre porno, mere bibel: Velkommen til de kristne influenceres verden

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland

Juju Ploch er helt oppe at køre. YouTuberen har haft heldet med sig – hun har vundet en Bluetooth Box i en konkurrence online. Mange af hendes kolleger på YouTube ville nu nævne mærket for deres følgere og vise produktet frem for kameraet. Men ikke Juju. Hun er ikke ude på at reklamere for elektronik, men derimod noget, man ikke finder på Amazon: Gud.

Videos by VICE

Det er nemlig Guds skyld, at Juju overhovedet har fået sin nye Bluetooth-Box. ”Kære Gud, hvis jeg skal vinde noget, må det så ikke nok blive den her Bluetooth-Box?” tænkte hun. ”Og nu har jeg vundet den. Er det ikke vildt?!” Hendes konklusion: ”Gud er så cool!”

Juju Ploch har omkring 5.500 følgere på YouTube og lige omkring 800 på Instagram. For en influencer er det ikke store tal, men Juju er heller ikke en helt almindelig influencer. Hun er troende kristen og vil sprede budskabet blandt sine følgere. Juju er en såkaldt kristen influencer.

Når 19-årige Juju fortæller om sin tro, lyder det ikke så skidt. Bønner og bibelstudier kan og bør fortolkes kreativt, så hun holder fast i at have det sjovt og holder fødderne på jorden. Biblen indeholder kristendommens hellige doktrin, men det betyder ikke, at hun ikke kan highlighte sine yndlingspassager med sprudlende farver. Juju, der hele siden siger ”cool” og vifter sit turkise hår væk fra ansigtet, ligner ikke ligefrem det stereotypiske billede på et dybt religiøst menneske. Og illusionen holder, så længe man ikke klikker på linket til den video, hvor hun fordømmer homoseksualitet.

Se også:

Også Jennifer K.C. (som har omkring 10.000 følgere) har dedikeret sin kanal på YouTube til spørgsmål som: ”Hvordan genkender man en rigtig kristen?” og ”Var Jesus veganer?” På Instagram deler konti som togetheringod dagligt bibelcitater i form af motiverende memes, der får tusindvis af likes.

Li Marie har næsten 6.000 følgere på Instagram og 8.500 på YouTube, hvor hun viser, hvordan man optimerer osterejser, eller giver ”Fem gode råd til at slappe af i hverdagen”.

Hendes værelse, hvor Li Marie for det meste optager sit indhold til kanalen, er stilfuldt, men hyggeligt indrettet med en hvid og beige farvepalet. En klassisk livsstils-vloggers kulisse. I sine videoer forholder hun sig til alt mellem himmel og jord, og Li Marie understreger selv, at man ikke altid skal tage Biblen helt bogstaveligt, især ikke når det handler om kvindens underdanige position i forhold til manden. Det lyder alt sammen oplyst og positivt. I hvert fald på overfladen.

https://www.youtube.com/watch?v=sYPod3ZsCfQ&t=1s

For i sin mest succesfulde video, der er vist 243.000 gange, ”Ingen sex før ægteskab 1 | Hvorfor vi venter”, taler Li Marie med sin forlovede, Lukas, om deres beslutning om at vente med sex til ægteskabet. Vloggeren og den glædestrålende kæreste fortæller meget passioneret om, hvordan afholdenhed er den eneste vej til varig lykke i et forhold, og hvordan sex inden ægteskab fører til hundredetusindvis af aborter. Som de ser det, er abort lig med ”massemord”. Det lyder ikke længere så meget som kristen næstekærlighed og et ønske om at hjælpe sin næste og finde meningen med livet. Det lyder som dommedagsprædiken.

Alle influencere prøver at sælge noget til deres følgere. Om det er læbestift, dem selv eller Jesus. På den måde er det ikke bare personen bag kameraet, der vinder, men også dem, som tjener på influencerens indflydelse blandt unge mennesker.

For et almindeligt produkt er det rimelig lige til. Når en influencer har et bestemt par høretelefoner på i en video, kan man være sikker på, at producenten bag høretelefonerne har betalt for at få produktet med i videoen. Det er straks mere kompliceret med kristne influencere, fordi Gud ikke er et firma, der som sådan tjener noget på vloggerens indflydelse. Men det gør religiøse organisationer til gengæld.

Bag Li Maries kanal står GIVICI, en kristen organisation, hvis motto er: ”Kirken over alle mennesker. Til alle tider. Overalt”. Ifølge Huffington Post er ”Global Video Church” en radikal kristen organisation, som målrettet går efter at rekruttere unge YouTube-personligheder, så de kan sprede indhold blandt deres følgere.

På organisationens hjemmeside opfordrer folk til at stifte deres egne ”hjemmekirker” – gudstjenester og andre møder skal naturligvis foregå i overensstemmelse med GIVICI’s forskrifter. Og jo flere mennesker, der ser lyset gennem organisationens arbejde, jo flere donationer ruller der ind af døren.

https://youtu.be/NqGTCTmBeqM

For at forstå, hvad det er for en type kristendom, hjemmekirkerne prædiker, og hvordan unge mennesker deler det på internettet, kan man bare se på GIVICI’s egen YouTube-kanal. I en af de mest populære videoer diskuterer Li Marie med en anden kristen influencer, Michi, hvorvidt det er i orden at se porno som kristen. Måske er diskutere det forkerte ord at bruge. I det kristne influencer-univers er der kun et rigtigt svar på det spørgsmål, og det er naturligvis: nej. Og som om det ikke er nok at citere fordømmende Bibelcitater, supplerer Li Marie og Michi også med ”fakta”, som de underbygger deres synspunkt med.

”Pornografiske billeder gemmer sig i hjernen i fem år,” siger Michi for eksempel. Kort efter hævder han, at folk, der ser porno som teenagere, statistisk set oftere bliver pædofile senere i livet. ”Man bliver ekstrem af det, og spørgsmålet er, om man på et tidspunkt bliver så ekstrem, at det ikke længere rækker at have sex med sin kone – at man, som vi jo ser ofte, går i seng med sin datter eller voldtager sin søn?” Li Maries chokerede reaktion er overkarikeret. Måske tænker hun også over, hvad det er, hendes kollega lige har sagt.

I kommentarsporet under videoen deler brugere bibelcitater, der passer til emnet. Det faktum, at den katolske kirke (formodentlig) uden brug af porno har været involveret i den ene sag om overgreb på børn efter den anden, nævnes ikke med et eneste ord.

Det er muligt, at der findes kristne influencere, der ærligt og oprigtigt deler de positive sider af deres tro – folk, der fortæller deres historier om, hvordan deres tro på Gud og Jesus har hjulpet dem i livet og fået dem gennem svære tider. Problemet er bare, at det kan være svært at se forskel på dem og de sekteriske grupper på sociale medier, der er ude på at omvende folk. Vi taler om folk, der prædiker næstekærlighed, men i samme åndedrag fordømmer homoseksuelle og ser dem som mindre værd end andre.

Kristne influencere videreformidler det budskab, de har fra deres familier, deres omgangskreds eller deres profitorienterede online-trossamfund, og det er meget farligere end sponsoreret indhold på forskellige modebloggeres Instagram-profiler.