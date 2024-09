Miranda er den eneste sympatiske karakter i ’Sex and the City’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Det er ikke nogen stor hemmelighed, at karaktererne i den højtelskede serieklassiker Sex and the City er forfærdelige væsner. Det første afsnit af HBO-serien blev sendt den 6. juni 1998. Det betyder, at det er 20 år siden, de fire veninder første gang rullede over skærmen.

I anledning af Sex and the City-filmens tiårsjubilæum i maj måned besluttede jeg mig for at tage et gensyn med et meget glamourøst serie-univers, som er fuld af bundløse cocktails, en syndflod af flotte singlemænd og et persongalleri, der er hvidere end en liter mælk. Jeg genopdagede vendinger og vittigheder, som jeg helt havde glemt, hvor jeg havde fra, absurde komiske situationer og en række skruppelløse karakterer, der ikke ejer skyggen af samvittighed. Nåh ja, og så Miranda Hobbes.

Sex and the City er centreret omkring fire karakterer, som er udformet efter de følgende fire arketyper: Tøjten, Sippenippen, Karrierekvinden og Heltinden. Det skal dog nævnes, som Emily Nussbaum også gør i The New Yorker, at selv om Carrie er ”heltinden”, så er hun egentlig mere den første kvindelige antihelt på tv. Men med et persongalleri der er så snævert defineret, kunne jeg ikke lade være med hele tiden at vende tilbage til den samme konklusion: Karriekvinden Miranda er vel strengt taget den eneste positive rollemodel.

Med det in mente har jeg lavet en lille oversigt over særlige øjeblikke fra serien, så du er rustet til at tage diskussionen, næste gang din ven spørger dig, hvem fra Sex and the City du er?

Samantha Jones

Siger: ”Jeg ser ikke hudfarve, jeg ser bare et mål” og henviser i samme afsnit til sin partners ”store, sorte pik”.

Dropper en fyr hun er forelsket i, fordi han har en lille pik.

Siger idiotiske ting som, ”Jeg tror ikke på hverken det republikanske parti eller demokraternes parti. Jeg tror bare på party.”

Begik en hadforbrydelse mod en transkønnet sexarbejder.

Charlotte York (MacDougal / Goldenblatt)

Tvang sin mand til at fjerne sine hår på ryggen med voks, før hun offentliggjorde deres forhold, og nedgør ham ofte for sit udseende.

Dømmer konstant sine veninder for deres promiskuøse adfærd, selv om hun har knaldet lige så mange (langt kedeligere og udelukkende hvide) mænd, som de andre.

Er republikaner.

Er også racist og nægter at spise andre steder end på femstjernede resorts, fordi ”…det er jo Mexico!”

Er helt objektivt set den værste.

Carrie Bradshaw

Er en forfærdelig ven, der forventede at hendes venner kunne låne hende penge, efter hun havde købt sig fattig i sko.

Er en dårlig og skruppelløs klummeskribent (husk på, at hun skrev om Roger Sterlings golden-shower-fetich, selv om han egentlig ikke havde gjort noget, der gjorde ham fortjent til at blive ydmyget offentligt).

Tror ikke på, at man kan være biseksuel og siger sågar på et tidspunkt til en biseksuel mand, at hans identitet er ”et stop på rastepladsen på ved mod Gaytown”.

Brokkede sig over at blive droppet via en post-it-seddel, selv om hun slog op med den biseksuelle mand ved bare at efterlade ham til en fest.

Er verdens største hvide feminist og ser sig selv som en rigtig girl-boss, fordi hun skriver om sex – og dømmer så samtidigt Samantha for at date en anden kvinde.

Er en hvid kvinde, som tror hun har pioneret brugen af halskæden med navn på.

Brugte en underlig og ret stødende accent i, hvad der bedst kan beskrives som en bizar kombination af appropriation og hate-speech, og har også kaldet transkønnede sexarbejdere for ”op-i-røven spillerne”.

Miranda Hobbes

Udgav sig kortvarigt for at være lesbisk for at komme frem i verdenen på arbejdet (alle cheferne på kontoret var gift og gik ud fra, hun var lesbisk, så de sendte hende på blind-date med en kvinde!)

Tænker for meget over tingene og bliver vred på folk, der holder af hende, (det gør jeg også).

Ville knalde en sandwich (fair nok).

Er stor modstander af anilingus.

Miranda er bestemt ikke perfekt – jeg synes, det værste er, at hun ikke går ind for at få slikket røv – men hun blev altid fremstillet som ærkekællingen. Et gensyn med serien har dog overbevist mig om, at hun er langt den bedste rollemodel. Miranda har det hele: en solid karriere, et hus i Brooklyn, en mand, en baby OG en hund.

Så næste gang der er nogen, der spørger dig, hvem fra Sex and the City du er, så overvej: er du Charlotte (republikaner), Carrie (dårlig ven), Samantha (hadforbryder) eller Miranda (New Yorks kommende guvernør)?