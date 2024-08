Missy Elliott rappede med hende, der sang ‘Work It’ karaoke, og det var genialt

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Jeg ved godt, at 2018 er et dystert kapitel, hvor lederen af den såkaldt frie verden kaster begejstrede håndtegn 11. september og opfinder afskyelige konspirationsteorier omkring dødstallene i Puerto Rico. Men husk, at alt håb ikke er ude. Der findes stadig en smule kærlighed derude. Og i den her uge fik vi en kærkommen påmindelse om det – det var takket være Ellen Degeneres, Missy Elliott og karaoke-dronningen kendt som Mrs. Funky White Sister.

Videos by VICE

Sidste måned lagde en kvinde ved navn Mary Halsey en video af sig selv, der sang karaoke i en park i Rhode Island, på nettet. Normalt er videoer af andre mennesker, der synger karaoke, en straf, der ellers kun hører til i de dybeste afgrunde af helvede, men ikke denne gang.

Med en mikrofon i den ene hånd og et gigantisk horn i den anden, rapper Halsey Missy Elliots kæmpehit fra 2002, “Work it”, og hun er formidabel. Den overvældende, simple og ustyrligt charmerede video gik omgående viralt, og selv Missy Elliott hyldede Halseys fejlfri optræden.

https://twitter.com/MissyElliott/status/1027061438358151168

I tirsdags kom Halsey på besøg i The Ellen Show for at snakke om sin virale berømmelse, og iført den samme blomstrede skjorte, og med samme gevir i hånden, gik hun på scenen for at optræde med “Work It” igen. Men denne gang var Missy Elliott faktisk med for at rappe sammen med hende.

Publikum, Ellens gæst Kristen Bell, og seerne over hele verden gik fuldstændig amok, og Halsey og Elliot gjorde sangen færdig med armene omkring hinanden, inden de sluttede med et stort kram. Det er svært at håndtere alle de følelser, der vælter ind over en, når man ser det.

Vær sød at se hele klippet. Mærk hvordan kærligheden i mødet mellem to mennesker fylder dig med lykke. Lad roen skylle ind over dig. Det er balsam for sjælen og en kur mod alt det, der går dig på.

Tak, Ellen. Tak, Missy Elliot. Men mest af alt: Tak, Mary Halsey. Du blæste i dit horn, og på en eller anden måde gjorde det verden til et bedre sted- om ikke andet så i et øjeblik.