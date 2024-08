Mit akavede besøg på et brasiliansk sexhotel

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Da jeg lå med bind for øjnene i den dæmpede belysning med mine arm spændt fast over hovedet (og var ret angst for, at min skulder skulle gå af led), kunne jeg mærke den billige pisk glide henover min mave. Der slog det mig: Hvad er jeg så nervøs for?

Videos by VICE

Jeg befandt mig på et brasiliansk kærlighedsmotel med min kæreste, som jeg havde været sammen med i fem måneder. Hun tronede lige nu over mig med en pisk i hånden. Tilbage i Canada, hvor vi kommer fra, er der hoteller, moteller, bed & breakfasts og hostels. Alle de ting kan man også finde i Brasilien, men de har også endnu en kategori: Kærlighedsmoteller.

Kærlighedsmoteller findes mange steder – herunder Japan, Colombia og Argentina – men første gang, jeg hørte om dem, var på en rejse rundt i Brasilien for fem år siden. De lokale fortalte, at kærlighedsmoteller er geniale, når man er ude at score – især hvis man har brug for mere privatliv, end et slips på dørhåndtaget kan give tilbage på dit hostel. Unge brasilianere bruger dem især til at slippe væk fra forældrenes falkeblik – 24,5 procent af alle brasilianere mellem 25 og 34 år bor stadig hjemme. Udover privatliv får man også ekstra lir på kærlighedsmotellerne. Der er eksempelvis sexlegetøj, gynger og spejle i loftet, så man kan observere sig selv i al sin svedige herlighed. Men jeg har aldrig besøgt sådan et sted.

Jeg syntes, det lød lidt sketchy og sandsynligvis ret klamt. Nej tak, jeg havde ikke lyst til at kneppe i et værelse, der er så smurt ind i sæd, at det kortslutter UV-lyset. Jeg klarede mig med køjesengen på mit hostel, og det er også billigere.

Motel Kama Sutra.

Fem år senere rejser jeg igen til Brasilien, men denne gang med min canadiske kæreste, Steph. Jeg joker halvt for sjovt med, at vi skal prøve sådan et kærlighedsmotel. Jeg regnede ikke med, at der kom noget ud af det, men hun var totalt klar. Jeg ville ikke virke usikker overfor min forholdsvis nye kæreste, så jeg gik med til det.

Vi begyndte at undersøge moteller online, og det viste sig, at mine gamle venner havde ret i alt det med sexlegetøj og leje på timebasis – men der er meget, meget mere.

På Lush, som er et kærlighedsmotel i São Paulo, tilbyder de ture i helikopter eller Ferrari. På Harmony Motel har de en vandrutsjebane, der fører ned i en opvarmet swimmingpool. I Salvardor, hvor vi boede på det tidspunkt, ligger Kama Sutra, som har et BDSM-rum komplet med piske og kæder, sexlegetøj og sushi.

Da det var tid til at tage afsted, falmede min selvtillid, og jeg fik en knude i maven. Jeg følte mig alt andet end sexet, men Steph fik mig ind i vores Uber.

Tyve minutter senere befandt vi os i den anden ende af Salvador, og jeg kiggede ud af vinduet på et neonskilt: Kama Sutra, som er et ordspil, der kombinerer det portugisiske ord for seng, cama, og den indiske sexbibel, dine forældre måske har stående i bogreolen. Chaufføren rullede vinduet ned, og jeg tog et kig på menuen. Der var mange forskellige navne og priser – alt fra helt basale værelser med en enkelt seng til de dyrere med forskellige temaer. Jeg valgte Suite Mistério – det BDSM-rum vi havde set online. Jeg betalte 106 brasilianske reals (cirka 200 kroner) for fire timer, og en hånd rakte mig nøgle 118.

Privatliv er en æressag på alle kærlighedsmoteller. Det fortalte Uber-chaufføren os allerede, da han kørte os forbi en række sorte garager, der hver førte til et privat værelse. Måske var vi alene, eller måske var hver eneste værelse optaget af politikere, der var deres koner utro med sexarbejdere – det var ikke til at sige.

Da Uberen kørte væk, og de røde baglygter gik i et med den mørke aften, sank jeg en stor klump og åbnede forsigtigt døren inde i garagen. Jeg begyndte at gå op af trappen, men Steph stoppede mig: “Har du ikke tænkt dig at låse? Det er sådan man bliver myrdet.” Min indre canadier, som hader at låse døre, måtte tøvende give hende ret, og vi gik op til vores hjem de næste fire timer.

Op af trappen var der to døre – en til venstre og en på den anden side af den korte gang. Døren til venstre var låst, og der var intet nøglehul, så jeg prøvede den anden dør. Jeg åbnede den og stirrede direkte ind i metaltremmerne i et bur. Til højre for buret var et lille podium med en samtykkekontrakt. Jeg sagde til Steph, at jeg syntes, det var fedt, at de var så fremsynede omkring samtykke, men hun mente, at det nok mere var en reference til Fifty Shades of Grey. Til højre for kontrakten var et lille badeværelse med brusebad, håndklæder pakket ind i plastik, sæbe og et toilet med en røvspuler. Værelset var bestemt ikke så klamt, som jeg havde forventet, det så faktisk meget rent ud.

Det ringede på døren, så jeg luntede over til den. En mand smilede til mig fra en lang hvid gang, der lignede en hospitalskorridor. Det var virkelig mærkeligt, når nu kærlighedsmoteller skulle væres så private. Jeg blev nødt til at minde mig selv om, at vi faktisk befandt os sådan et sted. Manden stod med en dankortmaskine og sagde, han skulle bede om et depositum, for ellers kunne folk bare komme ind, kneppe og gå igen uden at betale. Det gav mening, så Steph og jeg gav hånd til manden, Francisco, inden vi lukkede døren.

Vi åbnede metaldøren og gik ind i buret. Steph rev begejstret en pose op, der lå på minibaren, som indeholdt en legetøjspisk, håndjern med pels og et stykke stof, man kunne binde for øjnene, og så kastede hun sig over en pose chips. Jeg fumlede med fjernbetjeningen ved sengen for at finde ud af, hvordan jeg forbandt min iPhone, så vi kunne få noget musik.

“Hvordan fanden fungerer det her?” sagde jeg højt. “Måske kan vi ringe til dem.”

Jeg samlede telefonrøret op og en stemme svarede øjeblikkeligt.

“De holder sikkert øje med os,” konkluderede Steph.

“Hold op med sige sådan noget!” sagde jeg.

Francisco kom tilbage og låste døren op. Han gav mig et blik og et træk på skuldrene, som for at sige: “Har I tøj på?”

“Sim, sim,” sagde jeg, og vinkede ham hastigt indenfor. Vi har kun begrænset tid.

Francisco anede ikke, hvordan man fik musikken til at virke. Men han vidste til gengæld, hvordan man fandt porno på fjernsynet.

“OK, OK, vi har fattet det,” tryglede jeg efter han havde zappet gennem nyheder, hardcoreporno, fodbold, et orgie og noget gay sex. “Obrigado.”

Det er nok på tide at indrømme, at jeg er ret vanilla. Altså, jeg vil da gerne prøve nogle ting af, men jeg har aldrig prøvet nogle former for sexlegetøj, og jeg har bestemt aldrig bundet nogen. Med andre ord anede jeg ikke, hvor jeg skulle begynde.

Jeg slukkede for fjernsynet og begyndte at udforske værelset. En rund seng med træben stod midt i det rummet. Et spejl fyldte hele den ene væg ved buret. På den anden side var en rød lædervæg med beslag til hænder og ankler. Længst væk fra døren i hjørnet var en spankingstation, eller hvad fanden man kalder det. Under fjernsynet var der en minibar med alle mulige ting pakket ind i plastik: Glidecreme, kondomer, tandpasta og indholdet fra den pose chips, Steph havde revet op. I minikøleskabet var der øl, små vinflasker, afkølede glas og både en Snickers og den brasilianske kopiudgave Charge (som udtales Charge-y). Jeg åbnede en bog på minibaren, hvor der var en et menukort med alt fra sushi til whisky til buttplugs og analkæder.

Jeg vendte mig om og så det, jeg forestiller mig er gymnasieudgaven af Steph, der stod og fnisede fjoget. Hun sagde, at hun havde lyst til at svinge sig i ringene – ligesom i en gymnastiksal. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det ikke var helt normalt – var hun måske også nervøs? Men jeg spurgte ikke. Jeg prøvede i stedet at være så porno, som jeg kunne, og bad hende danse for mig, altså øh, hvis hun havde lyst selvfølgelig.

Efter jeg havde forsøgt mig lidt med at være dominerende uden det store held, tog hun kontrollen, hev mit tøj af og bandt mig fast til sengen med de lodne håndjern. Jeg vil ikke sige, at jeg ligefrem var tændt på det tidspunkt – stadig mest bare nervøs. Jeg havde aldrig prøvet sådan noget før, og jeg ville være sikker på, at jeg gjorde det rigtigt. Burde jeg bestille en slags buttplug fra menuen? Burde jeg være fuld? Burde vi bestille sushi?

Med bind for øjnene kunne jeg mærke Steph føre pisken hen over min mave, og pludselig tog nervøsiteten fart. Det var tydeligt, at vi begge var nervøse (ellers ville hun ikke slå så blødt med pisken), men det er ikke meningen, at man skal føle sig utilpas sådan et sted. Det er et legeland for voksne med alle de former for legetøj. Jeg ville nok ikke have bragt kæder og piske ind i vores forhold af mig selv, men her på Kama Sutra gælder det om at eksperimentere.

Steph låste håndjernene op, og jeg sprang ned fra sengen. Endelig havde jeg energi og selvtillid. Vi lærte værelset at kende og prøvede alle de ting, som, vi syntes, var spændende, inden vi til sidst tændte for aircondition.

Lettet og udmattet tog Steph nogle billeder, som jeg ikke har tænkt mig at dele. Vi åd en Snickers og knaldede en gang mere – passioneret og uden bind for øjnene eller pisk.

Vi pakkede vores ting sammen, tog telefonen og fortalte Francisco, hvad vi havde brugt. Han trak det på kortet, og vi gik ud i vores personlige garage for at tage en Uber. Vi viste vores betalte kvittering på vej ud.

Da jeg sad på bagsædet i Uberen, spurgte chaufføren, som var en ældre fyr på min fars alder, hvor jeg kom fra.

“Canada,” sagde jeg og afslørede, at det var første gang, vi havde været på et kærlighedsmotel.

Uden den mindste tøven begyndte han begejstret at fortælle om et andet – og bedre – kærlighedsmotel på den anden side af byen.