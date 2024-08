Mit hemmelige liv som telefonsexarbejder

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

I en tid, hvor vi kan få opfyldt vores vildeste seksuelle fantasier med en Google-søgning, virtual reality-porno eller den gammeldags variant, hvad er det så, der gør, at telefonsex fortsat appellerer til så mange? Vi har talt med en telefonsexarbejder om, hvorfor mange mennesker foretrækker at udforske deres fantasier over telefonen fremfor på nettet eller i sengen.

Videos by VICE

Telefonsexarbejderen, som vi kalder Ann, selv om hun ikke hedder det, af hensyn til hendes anonymitet, forklarer, at fantasien og den intime kommunikation mellem to personer, adskiller telefonsex fra andre seksuelt stimulerende medier. ”Telefonsex indeholder en meget specifik type information,” fortæller hun. ”Det handler primært om forbindelsen og om at opbygge fantasien sammen. Det er interaktivt.”

Med telefonsex er sexfantasier ikke begrænset til den fysiske verden omkring os – eller til Pornhubs søgefunktion for den sags skyld. Du kan dyrke sex med en havfrue på et undersøisk slot eller give et rumvæsen et blowjob, mens du flyder rundt i kosmos. ”Der er ingen grænser for, hvad man kan gøre,” siger Ann. ”Vores hjerne er den bedste green screen, der findes, og der vil altid være mennesker, som har meget specifikke fantasier.”

Ann beskriver nogle af de fantasier, som er mere sikre at udforske over telefonen end i virkeligheden, som for eksempel svangerskabsfantasier, der forløber helt op til fødslen. ”Den er ret svær at klare med porno eller camgirls,” siger hun.

Ifølge Ann får hendes kunder med handicap mulighed for at udforske dele af deres seksualitet, som de ellers ikke er i stand til i virkeligheden. Nogle personer med handicap er ikke i stand til at bruge porno, fordi de ikke stimuleres visuelt, hvis de for eksempel er blinde. I den sammenhæng tilbyder Ann et vigtigt alternativ.

Telefonsex er for alle, mener Ann. ”Telefonsex handler om to mennesker, der arbejder sammen om at skabe et rum, som enten er ekstremt intimt eller for langt ude til virkeligheden og nogle gange begge dele,” siger hun.