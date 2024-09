Mit liv med ‘sugar daddies’ gjorde mig dybt afhængig af sex

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Frankrig

Jeg havde altid haft lyst til at finde en bolleven på nettet. Grunden var ganske simpel: Alt hvad der sker online, kan forblive en hemmelighed. Det var kun gennem tosomheden med min computer, at jeg kunne møde ældre mænd. Jeg har altid været seksuelt tiltrukket af mænd i fyrrerne. Men jeg var ikke på jagt efter et dybere, følelsesmæssigt forhold. Jeg vil bare gerne kneppe. Og den nemmeste måde at gøre det på er at bruge én af de mange hjemmesider, som sætter dig i forbindelse med en “suger daddy”.

Før jeg begyndte at tilfredsstille min lyst, levede jeg et almindelig liv som gymnasieelev. På det tidspunkt opførte jeg mig ikke ligefrem som nogen nonne, men der var på den anden side heller ikke nogen, der omtalte mig som en rundetrunte. I hvert fald ikke, hvad jeg ved af.

Jeg var ligesom de andre piger: Jeg lavede lektier, røg, drak og knaldede. Mit sexliv var forholdsvis løssluppent, men når jeg tænker tilbage på det, kan man roligt sige, at det også kedede mig dengang. De fyre, jeg kneppede, var helt håbløse, og jeg blev hurtigt træt af dem. Sex varede aldrig mere end fem minutter. Bagefter stillede fyren mig typisk et pinligt spørgsmål såsom: “Var det godt for dig?”. Jeg løj hver eneste gang.

Nu krummer jeg tæer, når jeg tænker på alle de latterligt flove øjeblikke, som jeg udsatte mig selv for, før jeg begyndte at knalde ældre mænd. For man skal være tålmodig for at forklare en teenager, at han ikke kan penetrere klitoris, og så forsøger han alligevel – uden nogen form for forspil. Jeg tror, min tålmodighed var opbrugt, da en fyr begyndte at ‘pirre’ min navle. Det var på universitetet, at jeg begyndte at opleve orgasmer og endelig fik sat en stopper for alle de forfejlede hyrdetimer.

Jeg flyttede til Sydfrankrig, til Montpellier, fordi jeg kom ind på Paul Valéry Kunstakademi. ‘Paul Va’ blev betragtet som de alternatives universitet – dem som læste humaniora – og der var faktisk også en god samling udskud. Det var måske også det afslappede miljø, der gjorde, at jeg begyndte at lytte til mine egne behov. Det forandrede min måde at være på. I en by hvor jeg næsten ikke kendte nogen, følte jeg, at jeg kunne gøre, hvad der passede mig – og lige meget hvad ville ingen finde ud af det. Jeg havde ingen anelse om, hvor rigtigt det var.

Da jeg begyndte mit nye liv, begyndte jeg også at møde fyre, som var mere min smag – ældre. Jeg fandt ikke, det jeg ledte efter på de barer, mine veninder gik på. Og jeg kan huske, at jeg gerne ville holde den del af mit liv for mig selv. Jeg begyndte at lede efter en rigtig sugar daddy på nettet, alene i skærmens skær.

Ifølge Wiktionary er en sugar daddy en mand af en vis alder, der forsørger en pige, som er meget yngre end ham selv – til gengæld for seksuelle tjenester. Det kan godt komme til at lyde som en prostitueret, selvom der under de korte møder med en sugar daddy opstår et forhold, der minder mere om et traditionelt parforhold. Uden nogle af ulemperne selvfølgelig.

Da jeg oprettede en profil på sugardaters.fr, den største franske hjemmesider for sugar daddies og sugar babies, blev jeg bombarderet med beskeder fra første fløjt. Ifølge de forskellige profiler var de alle i fyrrerne eller halvtredserne – og tydeligvis liderlige. Nogle af dem var, uden tvivl, gift. Jeg forestiller mig, hvordan de logger ind på deres profil, når natten falder på, mens deres kone ligger ovenpå og venter på, at de kommer i seng. Jeg startede med at prioritere de mænd, der ville betale for, at vi kunne tage et sted hen og nyde en weekend sammen. Jeg fandt hurtigt en mand, der lod til at være det, jeg ledte efter.

At have sex med fyre som ham er lidt som at tage en bane coke: Det er udbud, der skaber efterspørgsel. Det kom ikke som en overraskelse, at vi endte med at kneppe hele weekenden væk. Jeg fik en ny taske og 300 euro. Så skred jeg.



Der var alle slags mænd på hjemmesiden. På bunden finder man dem, der tigger efter det. De antaster dig og fortæller dig, at dine billeder “giver dem stiv pik.” De er fucking irriterende. Men for det meste er det mænd, der skriver høflige ting og får dig til at tro på, at de er interesseret i din personlighed. Man skal også bare være forberedt på, at sugar daddy-millionærer, som tager på ture hver weekend og har fire både og ni villaer, ikke findes i virkeligheden. I hvert fald ikke så vidt jeg ved. Generelt er de velhavende fyre i fyrrerne, nogle gange meget velhavende – men ikke på en ekstrem måde. De er normalt chefer, ingeniører eller læger og vil gerne undslippe trædemøllen med deres kone – uden nødvendigvis at skulle gennem en skilsmisse.

Den første fyr, jeg mødte, inviterede mig til Aix-en-Provences, hvor han påstod at have et sommerhus. Han forklarede, at han tit tog dertil i weekenden for ‘at slappe af’. Eller nok mere for at kneppe en kvinde, som ikke var hans kone, hvilket den hvide streg på hans ringfinger også afslørede. Jeg må indrømme, at jeg var ligeglad. Fra første gang vi talte sammen, var mine intentioner klare: Jeg var ikke kommet for at spille scrabble. Det var han heller ikke.

Efter vi havde sagt hej til hinanden – og haft de obligatoriske femten minutters samtale – besluttede vi os for at køle ned i poolen. Jeg havde ikke taget badedragt med. Faktisk sprang vi ret hurtigt til hele årsagen til, at vi var der. Vi var begge nøgne, så vi knaldede. Denne gang var jeg ikke nødt til fake orgasmer, fyren vidste, hvad han lavede. Og det var kun den første gang. At have sex med fyre som ham er lidt som at tage en bane coke: Det er udbud, der skaber efterspørgsel. Det kom ikke som en overraskelse, at vi endte med at kneppe hele weekenden væk. Jeg fik en ny taske og 300 euros. Så skred jeg.

Selvom folk ynder at beskrive sugardating som en slags prostitution, gør jeg det virkelig ikke for pengene – selvom jeg ikke siger nej til goderne. Tit spørger jeg efter lidt parfume, en håndtaske, en massage eller bare en dejlig weekend. Man kan sige, at de ting ændrer min livsstil, men mere end noget andet tjener de til at gøre min hverdag mere interessant. Jeg har ikke råd til at flytte i en større lejlighed – og det har jeg heller ikke planer om.

Efter min første positive oplevelse besluttede jeg mig for ikke at nøjes med en enkelt mand. Jeg ville møde så mange som muligt. Da jeg kom hjem til Montpellier, skrev jeg til omkring ti fyre, hvis profiler mindede mig om ham, jeg havde mødt i Aix-en-Provence. Ret hurtigt begyndte jeg at ses med en ny mand hver uge.

Hen af vejen lærte jeg mere om, hvordan det fungerer at være sugar daddy, og jeg fandt ud af, at et forhold i gennemsnit varer tre måneder. Så bliver det rutine. Jeg har aldrig lavet en liste, men jeg tror, jeg har været sammen med mellem 80 og 100 mænd gennem sugardating-hjemmesiden.

I starten var det mest for nydelsens skyld. Jeg tænkte: “Jeg skal se en fyr i weekenden, det bliver fedt”. Og selvom det ikke varede så længe, forsøgte jeg altid at snakke lidt med personen, før jeg skulle se dem, så jeg kunne finde ud af, hvem jeg gik i seng med. Så begyndte det at blive en vane. Det gik fra ‘når jeg har lyst’ til ‘når jeg kan’. Det endte med, at det kun handlede om sex, og jeg var fuldstændig ligeglad med fyren. Det gik op for mig, da jeg en dag havde taget tøjet af, før manden overhovedet var kommet hjem til mig. Og der var ikke længere nogen tvivl om det, da jeg begyndte at tage på sleske swingerklubber. Jeg var nødt til at indse det. Jeg havde et problem.

At jeg kunne møde mænd så let gjorde mig også fuldstændig afstumpet. Jeg følte, at jeg blev nødt til at hæve mine standarder. Det blev til tre fyre om ugen. Hvor hver eneste partner før var utroligt spændende, var det nu fraværet af en mand, der var utroligt – utroligt irriterende. Hvis jeg ikke er ved at få en orgasme, keder jeg mig.

Under en orgasme føler jeg en overvældende bølge af endorfiner vælte ind over mig. Da jeg begyndte at tænke over, om jeg måske var afhængig af sex, tænkte jeg på endorfinerne som et stof, jeg måtte have. Faktisk vil jeg sige, at det ikke er en afhængighed af sex – det er mere en afhængighed af orgasmer. Det er netop derfor, at jeg overhovedet ikke er interesseret i mænd uden erfaring. Jeg forsøger at tilfredsstille min afhængighed ved at kneppe mere, så jeg føler mæthed. Men mætheden er altid midlertidig.

De sidste par måneder – efter jeg har stabiliseret mit forbrug af mænd – er jeg begyndt at lede mere online, men især i swingerklubber. Det er ikke nødvendigvis fysisk skønhed, som jeg prioriterer, men derimod erfaring. Jeg kan godt lide gifte mænd, fordi det giver mig en form for garanti.

Uden at påstå, at jeg har prøvet alt, vil jeg sige, at jeg rent seksuelt altid gerne vil gå længere og længere. I den endeløse søgen har swingerklubberne virkelig hjulpet mig. I løbet af de første par måneder kastede jeg mig ud af i alt muligt kinky, men jeg fandt mig hurtigt til rette i de mere intense akter. Efter min første trekant var jeg med i mit første ‘gang bang’ – og det var den samme aften. For nylig var jeg med i det, man kan kalde et ‘dobbelt gang bang’. Jeg fik en eller anden form for nydelse ud af at se en kvinde blive kneppet af en gruppe mænd, mens jeg ventede på, at det var min tur. Jeg har også i et stykke tid været draget af ‘glory holes’: Man bliver penetreret af en penis, der kommer ud af et hul, uden overhovedet at se sin partners ansigt. Det er en typisk “knep mig hurtigt”-metode.

Det har stået på i et år. Jeg er nødt til at anerkende, at min “dårlige vane” ikke er noget, jeg slipper af med så let. Den er allerede en indgroet del af mig. Og jeg udøver den aktivt i mit liv. Hvor nogle mennesker spiller computer i deres fritid, så knalder jeg med 40-årige. Først var jeg fuldtids-sugar baby, nu er jeg blevet sex-narkoman.

Ligesom alle andre piger vil jeg gerne blive forelsket og have en familie og alt det der. Spørgsmålet er bare hvornår. Livet som studerende i Frankrig er ustabilt – og mit liv endnu mere end normalt. Men når først mit liv er mere stabilt og den her afhængighed – forhåbentlig – er væk, så finder jeg en mand, og ligesom alle andre køber vi et hus, får børn, køber en hund. Og så bliver vi skilt.

I dag kan jeg dog ikke se nogen udvej. Jeg kan bare ikke få nok. Jeg kender mig selv – jeg ved at jeg ville kede mig ihjel, hvis jeg levede et andet liv.



