Mænd er programmeret til at vælge sex frem for mad

Denne artikel er oprindeligt publiceret på Munchies.

Ville du helst aldrig spise eller aldrig knalde? Det er spørgsmålet, der blevet udvekslet liderlige og sultne teenagere imellem i (formentligt) århundreder. Det er den svære beslutning mellem de to største ekstaser det verdslige liv har at byde på. Det er valget mellem en fed, Coupe Dänemark til dessert eller “kaffe hjemme hos mig.”

Valget er urimeligt og umuligt at træffe, men det er derfor, at vi har videnskab. Ny forskning peger nemlig på, at valget allerede er blevet truffet for dig, hvis du er en mand.

Efter at have studeret hjerneceller fra rundorme konkluderede forskere fra University College London og Albert Einstein College of Medicine i USA, at neuroner i hankønshjernen muligvis er programmerede til at prioritere sex frem for trangen til at spise mad.

Her følger en lille opfrisker omkring rundormen (eller nematoden) for jer, der valgte kun at skimme afsnittet om flercellede organismer i biologi. Den har to køn, hankøn eller hermafrodit, og kan derfor formere sig via sit eget sæd (hvilket er ret smart.) Siden hermafroditter af åbenlyse grunde ikke har nogen sexlyst, skal de mandlige rundorme arbejde ekstra hårdt for at forføre deres selvforsynende modstykker og sikre, at ormebestandens kønsfordeling forbliver jævn.

Analysen af forskellene på nematodernes køn blev trykt i tidsskriftet Nature i den her uge og afslørede, at hankønnet har et ekstra sæt hjerneceller, kaldet MCM (“mystery cells of the male”), der udelukkende er dedikeret til sex, og kun optræder hos kønsmodne han-nematoder.

Foto af Caroline Leszczinski via.

“Det indikerer, at de må have noget med hannernes seksuelle adfærd at gøre,” forklares det i et interview i TheWashington Post med Arantza Barrios fra University College London, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Barrios og hendes kolleger afprøvede teorien gennem “associeret indlæring” – evnen til at huske hvordan forskellige forhold er beslægtede.

Ormene lærte at associere salt, der blev brugt som stimulus, med noget negativt. De orme, der tidligere var blevet sultet i omgivelser med store mængder salt, forbandt selv i nye, ukendte omgivelser høje koncentrationer af mineralet med manglende føde.

Det interessante er, at de orme, der blev udsultet, mens de var sammen med deres mager, stadig i modsætning til single-ormene opsøgte højere koncentrationer af salt i nye omgivelser. Forskerne konkluderede derfor, at associationen mellem salt og sex var stærkere en associationen mellem salt og mad.

Altså får de gådefulde MCM-celler han-ormene til at prioritere sex frem for andre behov – inklusiv mad.

Men før vi begynder at ryste på hovedet over mænd og deres simple, ensporede hjerner, er det vigtigt at understrege, at disse hjerneceller kun optræder hos mandlige nematodeorme. Forskerne pointerer dog, at resultaterne af undersøgelsen også “giver os et perspektiv” til at forstå variationerne i sexlyst mellem kønnene hos mennesker.

“Vi har påvist, hvordan genetiske og udviklingsmæssige forskelle mellem de to køn fører til ændringer i strukturen af hankønshjernen under kønsmodningen. Disse ændringer betyder, at hankønnets hjerne er indrettet anderledes, så de blandt andet kan huske tidligere seksuelle oplevelser og prioriterer sex,” siger Barrios.

Men lige meget hvor hårdt du fantaserer om dit sidste hede, romantiske årsdagsknald med kæresten, er jeg ikke sikker på, at det overhovedet nærmer sig den første himmelske bid af en mozzarellabetynget, chorizofyldt, fedtet madorgasme af en pizza efter en hel uge med #cleaneating.

