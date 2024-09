Mød verdens første modelbureau med en afdeling kun for transpersoner

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Broadly

Lolita sidder med sine kluntede ben over kors, mens hun poserer for kameraet. Hendes markerede kindben smyger sig ned af hendes hjerteformede ansigt. Hun er en af Apple Model Managements rekrutter. Lolita blev født som dreng, og hun er en af de 50 transmodeller, som Apple Model Management har ansat, siden de stiftede verdens første division kun for transkønnede modeller i 2014.

Lolitas flotte smil trodser de mange turbulente år, der fulgte med hendes gradvise erkendelse af, at hun var transkønnet. Den 24-årige model er klædt i stramme jeans og en tanktop, mens hun husker tilbage på raserianfald, som hun fik som barn, affødt af frustrationen over ikke at være i stand til at sætte ord på, hvorfor hun følte sig anderledes. Hendes introverte, bogligt prægede barndom udviklede sig til besværlige teenageår, da hendes far, der var fast besluttet på at “fikse” sit barns synlige feminine træk, sendte hende på en militær kostskole. I flere år måtte hun udstå fysiske og seksuelle overgreb fra sine klassekammerater. “Det var en virkelig hård tid,” husker hun.

“Vi var det første modebureau i Thailand, der bragte fashionmodeller, catwalkmodeller, blonde, blåøjede og sorte piger til landet—alt det, Thailand ikke havde,” siger Noam Lev, en af Apples stiftere. Lev er israeler, men har gjort Thailand til sit hjem gennem de sidste 20 år. I 2007 arbejdede Lev og hans tidligere elsker, der nu er hans forretningspartner, Siwaporn “Apple” Hotarapawanond, sammen med en transkønnet model i forbindelse med en TV-reklame for den lokale drikkevare Sappé. “Det gik så godt…at vi bare blev ved med at arbejde med transkønnede modeller,” siger Noam og trækker på skuldrene.



I 2014 traf Lev og Hotarapawanond endnu et frygtløst valg: de oprettede en permanent division i deres bureau, udelukkende forbeholdt transkønnede modeller. Umiddelbart lignede det en kalkuleret og kløgtig forretningsbeslutning. 2015 var trods alt året, hvor Caitlyn Jenner fik foretaget sin storslåede overgang fra tidligere olympisk atlet og reality TV-stjerne Bruce til den labre hunræv, der udsmykkede Vanity Fair’s forside i en korset. Imidlertid skrev skuespillerinden Laverne Cox fra Orange is the New Black sig også ind i transhistorien, da hun blev den første transkønnede kvinde, der blev nomineret til en Primetime Emmy Award. Introduktionen af en transkønnet division virkede som en snu måde at udnytte en bølge af offentlig interesse—især da nyheden kom frem om, at Apple Model Management havde planer om at udvide og åbne et kontor i USA.



Lolita

Det var et vovet træk—men et, der “business-mæssigt ikke var en god beslutning,” indrømmer Lev. Til trods for mediernes opportune kærlighedsaffære med transkønnede kendisser, vidste Lev og Hotarapawanond, at de kunne vente sig strid modstand fra deres konservative kunder. “Det er ligegyldigt, hvor smuk hun er. De siger nej,” siger Hotarapawanond. “Da vi startede det her, vidste vi, at vi ikke ville tjene penge på det—i hvert fald ikke i meget lang tid.”

Går du ned af en vilkårlig gade i Bangkok, er der ret gode chancer for, at du vil komme ansigt-til-ansigt med et medlem af byens transbefolkning. Men trods Thailands høje antal transkønnede —og Miss Tiffanys årlige skønhedskonkurrence for transkønnede—er der meget delte attituder i landet.

I begyndelsen af 2015 vakte Thailand international opsigt, da regeringen besluttede sig for at skrive et “tredje køn” ind i deres forfatning, med den hensigt at sikre rettighederne for de borgere, hvis identiteter ikke stemmer overens med den krop, de blev født ind i. Nogle måneder senere skabte landet igen overskrifter, da Bangkok Universitet udsendte nye retningslinjer for uniformer, der gav transkønnede studerende friheden til at klæde sig på en måde, der reflekterede deres valgte køn.

Til trods for disse progressive tiltag kan dagligdagen være fyldt med indgroet diskrimination; mange transkønnede oplever at blive udelukket fra funktionærstillinger og blive afvist af deres familier. For mange af kvinderne, der er repræsenteret af Apple Model Management, betyder de thailandske klienters modvilje til at hyre dem i lukrative, kommercielle shoots, at de for det meste er begrænset til magasiner og modeshows, der som oftes er ulønnede.

Med på optagelse med Apple Model Management

Det er “modsætningernes land,” siger Lev med en træthed i stemmen, der kun kan komme fra en mand, som har brugt talrige år på at bekæmpe en kultur, der altid vil føles fremmed. “Det er sådan med Thailand, at de accepterer hvad som helst. De accepterer alle, og accepterer dem alligevel ikke, på samme tid.”

Uforfærdet begyndte Lev og Hotarapawanond at være på udkig efter potentielle modeller et år før de åbnede den nye afdeling. De samme kriterier blev benyttet som med alle andre piger i deres stald. “De skal ligne modeller – vi er et modelbureau,” siger Lev bryskt. De annoncerede lanceringen med en photo shoot i et lokalt magasin, der fremviste deres nye flok talenter – og anerkendte at de var transkønnede.

Nu står Lolita stolt med sine 175 centimeter og har kastet genertheden af sig. Hun ser til supermodellen, rebellen og industriens kæledægge Cara Delevingne, når hun skal have inspiration til sin karriere. “Hun er ligesom min karakter – en vild pige, naturlig og fræk,” siger Lolita med et grin. Hun håber, at hun ved at tilbyde sine lange lemmer til modeindustrien kan opmuntre andre i samme situation til at kæmpe videre. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at hendes egen vedholdenhed har båret frugt. Efter mange års afvisninger har hendes far endelig budt sin datter velkommen i familien igen. Nu om dage bor hun med ham i familiens hjem; da hendes første fotoserie i et magasin kom ud, viste han det stolt til sine venner.

Kan modeindustrien udvise den samme vilje til at forandre sig? Robbie Sinclair, redaktør for kvindebeklædning på WGSN, tror på det. Han henviser til den højt profilerede karriere, den serbisk/australske supermodel Andreja Pejic har fået, der med sit androgyne look hurtigt fik hende på catwalken hos Jean Paul Gaultier og Marc Jacobs – som et bevis på, at branchen er begyndt at hylde kønsmæssig diversitet. Siden Pejic sprang ud som transkønnet kvinde i 2014 og gennemgik en kønsbekræftende operation, virker hendes popularitet slet ikke til at blive mindre: For nylig har hun skrevet kontrakt med kosmetikfabrikanten Make Up For Ever, der tager hende fra den forgyldte verden i high fashion og ned i mainstreamen.

Sinclair håber, at denne gradvise inklusion af transkønnede ansigter vil tilskynde de dominerende mærker til at acceptere et bredere udvalg af modeller til deres kampagner. “En ny type forbruger er på vej frem med et mere inkluderende, udforskende og individuelt syn på, hvad der er ‘normen,’” siger han. “Det er en meget spændende tid for modebranchen, der forhåbentlig vil sprede sig og have en kæmpe effekt på samfundet og almindelige menneskers syn på køn.”

Forandringer er helt sikkert i kikkerten for Apple Model Management. Efter at have lavet en aftale med Departure Films, et New York-baseret produktionsselskab, er et reality-show om bureauet ved at blive udviklet – med fokus på deres transkønnede afdeling. Siden nyheden om deres kontor i USA kom frem, har grundlæggerne kunne glæde sig over at se en bølge af bureauer følge trop med en lignende agenda.

Kan deres lille firma tænkes at være tungen på vægtskålen, der forandrer tilværelsen for transkønnede verden over til det bedre?

“I forhold til det transkønnede miljø er det her rigtig interessant,” siger Lev, mens hans fødder i strømpesokker stikker ud under skrivebordet. “Hvis det kun er Apple, er det os, der skal kæmpe, blive ved med at kæmpe, blive ved med at skubbe på, blive ved med at investere. Hvis andre melder sig på banen, er det en stor hjælp.” Han er stille et øjeblik og grubler, så fortsætter han med et smil. “Vi byder konkurrencen velkommen.”



