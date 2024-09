Mød animatoren bag ‘Star Wars’ og ‘Jurassic Park’

Phil Tippett er den Oscar-vindende stop-motion animator og designer bag nogle af de bedste fantasy monstre og sci-fi kulisser nogensinde lavet. Fra at have spillet alien i den ikoniske kantine sekvens fra A New Hope, fortsatte han med at opfinde stop-motion teknikker, der blev brugt i både Empire Strikes Back og Return of the Jedi. Senere formåede han at fusionere praktisk animation og CGI sømløst i blandt andet Jurassic Park. I dette afsnit af Profiles by VICE ser vi nærmere på hans største mesterværker, problemerne med at tilpasse sig Hollywoods digitale revolution og hans stop-motion opus: den brutale og dystopiske Mad God.