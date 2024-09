Mød bandemedlemmerne bag Comptons undergrundsrestaurant

Malachi Jenkins og Arturo Smith fra Trap Kitchen. Foto af Javier Cabral

“Det hele startede, da nogle pimps i Las Vegas hyrede mig som deres personlige kok,” fortæller Malachi ‘Spankihanas’ Jenkins, mens vi sidder hjemme i hans stue. “Jeg begyndte at lave mad til dem, efter jeg droppede ud af kokkeskolen Le Cordon Bleu. De gamle pimps var helt vilde med tunge pastaretter.”

Jenkins og hans forretningspartner Roberto Arturo Smith har givet mig lov til at besøge deres lille gør-det-selv kantine tæt ved deres undergrundsrestaurant Trap Kitchen. Køkkenet ligger i Smiths lejlighed syd for downtown Los Angeles. Jeg hilser på fire Crips-bandemedlemmer, der hænger ud i stuen, uden at det dog afholder dem fra at sende mig onde blikke gennem mit interview med Jenkins og Smith.

Min næse fører mig i retning af køkkenet, hvor Smith er i gang med at udhule en ananas. Der dufter af skaldyr. Smith fylder de udhulede ananas med en skefuld dampende ris, fintskårne hummerhaler, kongekrabbe, sauterede rejer og teriyaki-sauce. “Det her kalder vi ‘Livsfarlig fangst’,” fortæller han og viser stolt retten frem, så den kan fotograferes. “Vores kunder er helt vilde med den. Vi kan slet ikke følge med efterspørgslen.”

Livsfarlig Fangst: Udhulet ananas med hummerhaler, kongekrabbe, sauterede rejer og teriyaki-sauce.

I samme øjeblik rækker Smith to plastikposer til en af sine kammerater. Det er en bestilling på take-away. Smith vender hurtigt opmærksomheden mod endnu en udhulet ananas, der denne gang skal fyldes med saftige kyllingestykker. Maden skal leveres til en kunde, der holder parkeret i en SUV nede foran lejlighedskompleksets rødmalede fortov. Trap Kitchens retter koster mellem 70 og 140 kroner og bliver serveret med en sodavand; der er udsolgt så godt som hver eneste dag.

