Mød bandemedlemmerne bag Comptons undergrundsrestaurant

TrapKitchenLA.

“Det hele startede, da nogle af Las Vegas’ lokale pimps hyrede mig som deres personlige kok,” fortæller Malachi ‘Spankihanas‘ Jenkins, mens vi sidder hjemme i hans stue. “Jeg begyndte at lave mad til dem, efter jeg droppede ud af kokkeskolen Le Cordon Bleu. De gamle pimps var helt vilde med tunge pastaretter.”

Jenkins og hans forretningspartner Roberto Arturo Smith har givet mig lov til at besøge deres lille gør-det-selv kantine tæt ved deres undergrundsrestaurant Trap Kitchen LA. Køkkenet ligger i Smiths lejlighed syd for downtown Los Angeles. Jeg hilser på fire Crips-bandemedlemmer, der hænger ud i stuen, uden at det dog afholder dem fra at sende mig onde blikke gennem mit interview med Jenkins og Smith.

Min næse fører mig i retning af køkkenet, hvor Smith er i gang med at udhule en ananas. Der dufter af skaldyr. Smith fylder de udhulede ananas med en skefuld dampende ris, fintskårne hummerhaler, kongekrabbe, sauterede rejer og teriyaki-sauce. “Det her kalder vi ‘Livsfarlig fangst,’” fortæller han og viser stolt retten frem, så den kan fotograferes. “Vores kunder er helt vilde med den. Vi kan slet ikke følge med efterspørgslen”.

I samme øjeblik rækker Smith to plastikposer til en af sine kammerater. Det er en bestilling på take-away. Smith vender hurtigt opmærksomheden mod endnu en udhulet ananas, der denne gang skal fyldes med saftige kyllingestykker. Maden skal leveres til en kunde, der holder parkeret i en SUV nede foran lejlighedskompleksets rødmalede fortov. Trap Kitchens retter koster mellem 70 og 140 kroner og bliver serveret med en sodavand; der er udsolgt så godt som hver eneste dag.

Livsfarlig fangst

“Vi serverer dagligt mellem 14 og 18 kilo kød, og vi har kunder, der spiser hos os hver eneste dag,” fortæller Smith. Mens dagens sidste frokostgæster modtager deres mad, fortæller han, hvordan Trap Kitchen mod alle odds blev en realitet. “Vi gik fra at hænge ud på klubberne og lege med damer til at hænge i køkkener og lege med mad. Jeg er medlem af Piru-banden og Jenkins er medlem af Crips, men det har ingen betydning for vores forhold.”

Stemningen i køkkenet bliver lidt anspændt, når snakken falder på banderelationer, men det hele løsner op i det øjeblik, jeg spørger ind til, hvordan de har fået til opgave at lave mad til Kendrick Lamars bryllupsfest. “Mit nabolag har sit eget pladeselskab, der hedder BBE, og derigennem har vi lavet mad til en del musikere: Snoop Dogg, The Game, Tyrese, Reverend Run, D’Angelo, Lil’ Derk og mange flere,” fortæller Jenkins.

Men hvad er det, som inspirerer dem i køkkenet? “Jeg er bare en sort mand, der elsker at spise og som elsker at prøve ny mad,” siger Jenkins. Han indrømmer dog, at han har ladet sig inspirere af Anthony Bourdain, Andrew Zimmern og Guy Fieris madprogrammer, og at hans favoritrestauranter i LA er Versailles, Bossa Nova og R & R’s Soul Food. “Jeg kan godt lide simpel, hjemmelavet mad, der får dig til at slappe af. Jeg er ikke til Benihanas (japansk teppanyaki-restaurant) eller lignende steder, hvor de leger med maden foran dig.”

Som 16-årig var madlavning ikke en passion for Jenkins, men noget han blev tvunget til. “Min mor var altid på arbejde, og derfor var min søster og jeg nødt til lære os selv at lave mad. Vi havde alt det, vi skulle bruge, og jeg begyndte så småt at smide lidt retter sammen på basis af, hvad jeg havde overværet min bedstemor og min mor lave.“

Jenkins’ retter er lige så alsidige som de 36.000 følgere, han har på Instagram. Trap Kitchen tilbyder kun én ret hver dag, og repertoiret inkluderer fajitas, grillet laks, braiserede spareribs, chili con carne, gumbo og bøf. Han endevender de lokale markeder – fra det mexicanske carnicerias til det vietnamesiske skaldyrsmarked – før han lægger sig fast på menuen.

“Jeg laver mad til gaden. Man behøver hverken betale 350kr for hummer og bøffer eller bestille bord. Folk herude er sultne, hvis du forstår, hvad jeg mener. De vil bare spise noget lækkert mad, og derfor holder vi priserne nede.” Compton er ikke ligefrem ved at drukne i sunde madvarer, og i de sjældne tilfælde hvor Trap Kitchen ikke har udsolgt, deler de maden ud til folk, der ellers ikke har råd.

Både Jenkins og Smith joker, om dengang en undercover politibetjent standsede en af deres førstegangskøbere, som lige havde hentet sin madbestilling. “De endevendte hele bilen, da de troede, at vi havde solgt stoffer. Det eneste, vi havde solgt dem, var mad, så politiet måtte frafalde sagen. Jeg tænkte bare, ‘seriøst!?’”

Efter et lille års tid har Jenkins og Smith tjent penge nok til, at de kan brødføde deres familier (Jenkins har et barn på seks måneder, og Smith har fem børn). De vil gerne flytte Trap Kitchen til større lokaler, så deres kunder kan slappe af og nyde maden i en rigtig restaurant.

En plakat i TrapKitchenLAs køkken. Foto af Javier Cabral.

Da jeg forlader lejligheden – med en flamingokasse fyldt med smørpocheret hummer, ris og en iskold Sprite – er Jenkins og Smiths venner i fuld gang med at køre hoverboards og diskutere basketballspilleren Stephens Currys skudteknik. De smiler alle, da jeg siger farvel – især Jenkins.

“Folk forstår ikke livet her i Compton,” siger han. “Vi arbejder for at få præcis de samme ting, som alle andre vil have.”