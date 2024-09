Mød bartenderen der er som taget ud af ‘House of Cards’

Velkommen til Last Call, hvor vi besøger barer over hele verden for at lære fra de bedste bartendere og kroværter – om alt lige fra råd i livet til hvilke drinksbestillinger, der grines hånligt af.

Bartenderen Jim Hewes har stået bag baren på Willard InterContinental’s Round Robin Bar i Washington D.C., siden den genåbnede for 30 år siden. Det er den bar i den amerikanske hovedstad, der har ligget samme sted i længst tid — et dollarkast fra Det Hvide Hus.

Uanset hvornår man besøger Round Robin Bar, kan man være sikker på at støde ind i medlemmer af den amerikanske kongres, ansatte i Det Hvide Hus og statshoverhoveder. Hewes har set det hele i løbet af sine 30 år bag baren. Han har bedt skuespillerne Johnny Depp og Harry Connick Jr, om at vise ID, overværet en bar fuld af fulde demokrater og republikanere der skreg hovederne af hinanden og han har endda hyggedrukket med tidligere præsident Gerald Ford. Jeg tog et smut forbi baren for at finde ud af, hvordan Hewes formår at håndtere umulige politikere og holde på deres hemmeligheder efter lukketid.

Jim Hewes. Alle fotos via Round Robin Bar.

MUNCHIES: Du har arbejdet på den her historiske bar i 30 år. Hvordan vil du selv beskrive din rolle som bartender her? Jim Hewes: Alle kan putte is i et glas, men der er så mange andre småting, der virkelig kan gøre en forskel. Min Old Fashioned er ligesom den blev lavet første gang for mere end 100 år siden i Louisville i Kentucky. Min Mint Julep er lavet ud fra den samme opskrift som Henry Clay ville have brugt tilbage i 1800-tallet. Jeg har ikke fået en hemmelig ingrediens fløjet ind fra et ufremkommeligt højland i absurdistan. Det er folk fuldstændig ligeglade med. Nøglen til en god og korrekt cocktail findes i den endelige smag.

Du må have mange stamkunder, der er aktive i politik. Hotellet får besøg af et bredt udsnit af mennesker fra hele verden, Uanset om det er statsoverhoveder, senatorer, kongresmedlemmer eller industrimagnater. Folk arbejder hele dagen, så det er om at holde sig opdateret. Hvad kommer på forsiden af aviserne i morgen? Hvad skete der egentlig med det der HR 462-lovforslag? Der er forretningsfolk i byen fra begge sider af det politiske spektrum, der er interesserede i den slags. Her er folk og samtaler, der bliver påvirkede af de beslutninger, som bliver taget på 1600 Pennsylvania Avenue, på Capitol Hill og i højesteret.

Det fascinerende er, at folk har en tendens til at tænke mere over fortiden og historien end over nutiden. Men i en by som Washington tager man de ting, der sker hvert eneste minut hver eneste dag, og som kommer til at påvirke historiebøgerne, for givet. Washington er ground zero. Vi befinder os en karré fra Det Hvide Hus. Går man ud ad døren og kigger til venstre, får man øje på kongressen. Der er halvanden kilometer til Capitol Hill. Og hele landets politiske, økonomiske og sociale grundsten samles her på hotellet på daglig basis. For ikke at nævne her i baren.

Indenfor på Round Robin Bar.

Hvordan påvirker det klientellet? Jeg har stået i situationer, hvor der på den ene side af baren står tre advokater, der plaprer løs om den sag, de skal fremlægge dagen efter i højesteret, uden at vide at der på den anden side af baren sidder tre fyre, de kommer til at stå overfor den følgende dag.

Da Bill Clinton var præsident afholdt han en stor middag for landets guvernører den søndag, der var Super Bowl. Når middagen var ovre, væltede det ind med guvernører fra begge partier, som boede her på hotellet. I den ene side af lokalet sad republikanerne, og i den anden sad demokraterne, og parterne råbte af hinanden. I sådan en situation vil man ikke have, at de forkerte personer befinder sig i hotellets lobby.

Hvilke præsidenter har du serveret? Jeg aldrig betjent en siddende præsident. Dem, jeg har serveret, har jeg betjent enten før eller efter, de har holdt embedet. Det har noget at gøre med image og med sikkerhed.

Hvem for eksempel? Min yndlingspræsident er Gerald Ford. Han var helt nede på jorden og ret sjov. En rigtig guttermand. Altså, han drak ikke efter, han havde være præsident, du ved på grund af hele situationen med hans kone Betty Ford, men i gamle dage var han til whisky eller Budweiser på flaske. En rigtig søværns-type.

Mint Julep.

Du venter altså stadig på besøg fra Obama? Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at få ham herhen. Kom herover og sæt dig i baren, så kan vi snakke om, hvad der sker i Kina, eller hvad han nu kunne tænke sig at tale om. Han har været på hotellet mange gange, og det har hans kone også, men han har aldrig vadet ind i baren og sagt, “Hej Jim, hvordan går det?”

Ved man det overhovedet, når en kendt politiker er her? Jeg har haft besøg af en tidligere udenrigsminister, der bare sad i et hjørne får sig selv. En fyr, der kunne skaffe alt med et enkelt telefonopkald. En fyr med et af verdens bedste netværk, men der var ingen, der lagde mærke til ham. Han sad bare for sig selv.

Det må være vigtigt for dig at fastholde det niveau af komfort og diskretion? En af de ting, folk sætter mest pris på, er, at de kan komme her og være relativt anonyme. Hvis en eller anden foretager sig noget fem minutters gang herfra, kan man være sikker på, at det er i nyhederne med det samme. Men her i baren kan selvsamme person holde hof i et hjørne i seks-syv timer uden, at nogen finder ud af det. Der har været situationer, hvor jeg er gået ud i lobbyen og er stødt på et par stykker fra den øverste generalstab, et par af præsidentens nærmeste rådgivere og vicepræsidenten. De er her alle til møder, men det er ikke noget, pressen dækker. Folk ved, hvad de skal vide. Da George Bush skulle genvælges, fik han fløjet alle de ledende medarbejdere på sin valgkampagne til byen for at mødes med ham, og det var der ingen, der vidste noget om.

Hvilke drinks bestiller de her politikere? Hvis jeg havde 25 cent for hver eneste danskvand med lime jeg har serveret til en politiker… Det er ikke som i gamle dage, da kongresmedlemmerne tog ud med deres stab og som i historierne om Ted Kennedy og Chris Dodd … den gang de var ugifte og vilde. Som dengang hvor et kongresmedlem fra det sydlige Californien blev båret ind i baren på et surfbræt. Den slags episoder.

Men der må da stadig være situationer med dårlig opførsel? Engang havde vi fri bar i forbindelse med et velgørenhedsarrangement, hvor en af gæsterne var et prominent kongresmedlem fra Illinois. Hver gang jeg så ham, havde han en Heineken i hver jakkelomme. Som om han troede, at baren ville løbe tør.

Har det været andre personager, der ikke er fra den politiske sfære? Jeg ser ikke fjernsyn, og jeg ved ikke, hvem folk er. Jeg har bedt om at se Harry Connick Jr og Johnny Depps ID. Johnny Depp lignede en på ti år. Det var dengang, han lavede 21 Jump Street. Jeg anede ikke, hvem han var. Han sad med en af sine venner, og jeg så på ham og sagde: “Må jeg se noget ID?” Han så på mig, som om jeg var fra det ydre rum.

Hvad har dine mange år som bartender lært dig om mennesker? Jeg forsøger ikke at tage noget for givet. Man prøver at sætte sig i andres sted. Jeg forsøger ikke at være forudindtaget eller dømmende overfor nogen, da man ikke kan vide, hvad der foregår under overfladen.

Er der noget i din karriere, du vil lave om på? Jeg er en bedre bartender i dag, end jeg var i går eller for ti år siden. Jeg ved måske ikke, hvad den hotteste nye drink i San Francisco er, men jeg er meget bedre til det, jeg laver. Folk kommer herind og spørger, åh kan du lave tricks og sådan noget som Tom Cruise i den der film, og til det svarer jeg bare: “Hunde kan lave tricks, jeg laver drinks.”

Hvad ved du i dag, som du ville ønske, en yngre udgave af dig selv også havde vidst? Forandring kan ikke fremtvinges, så sommetider skal man ikke lave om på sig selv. Vær tro mod dig selv, og bliv bedre til det du gør. Folk er ligeglade med, hvor du skal hen i morgen, eller hvor du var i sidste uge. Hav de råd i baghovedet næste gang, du taler med folk ansigt til ansigt. Så vil du forhåbentlig blive et bedre menneske.

Tak Jim.