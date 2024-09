I Albanien er der i gennemsnit 24 bunkere pr. kvadratkilometer, hvilket er cirka én bunker pr. fjerde indbygger. Bunkerne blev bygget i løbet af de 40 år, landet var under kommunistisk styre. De blev brugt som propagandaredskab til at udnytte frygten for krig til at bevare status quo og slå ned på systemkritikere. VICE Serbien tog til Albanien for at mødes med den notoriske albanske tatovør, der har overtaget en af disse forladte bunkere.