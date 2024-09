Mød den danske mande-escort, der elsker sit arbejde

Ægteskabets glæder er mange. Tænk blot på alle de praktiske fordele, der er ved at dele sit liv med en anden – fælles økonomi, fælles tøjvask, fælles venner og fælles målsætninger i livet. Læg hertil ægtesengen, som også følger i pakken. Den har man også til fælles, og efter mange års samliv kan det for nogle blive svært at huske på, at sengen kan bruges til andet end at sove i.

Det er her, John, kommer ind i billedet. Det viser sig, at det ikke er letteste opgave at finde en mandlig escort, der vil fortælle en journalist om sit arbejde. Jeg trawlede gennem escort-hjemmesider i min søgen efter trækkerdrenge, men oplevede gang på gang at røret blev lagt på, når jeg præsenterede mit ærinde for mine potientielle piksælgende kilder. Men så fik jeg fat i John. I hans annonce beskrev han sig selv som 45 år gammel og frisk på at levere de fleste sexydelser inden for rimelighedens grænser. Han kunne da godt fortælle mig om sit job, sagde han, så længe vi kun identificerede ham ved hans fornavn.

Han ser det som sin fornemste opgave at levere intimt samvær til kvinder, der savner lidenskab i den ægteskabelige hverdag. Ifølge ham selv opfylder han dermed en vigtig funktion, fordi han som escortfyr tilbyder en vare – seksuel tilfredsstillelse – som hans kunder har begrænset adgang til på hjemmefronten. Dog fortæller han, at det ofte er kvindernes egne partnere, der sender bud efter ham for at sparke liv i lagengymnastikken.

“Manden står jo i en svær situation – han skal ud og finde en, der kan pumpe hans kone, og i stedet for, at hun går på værtshus og slæber en eller anden stodder med hjem, så kan han bevare kontrollen ved at ringe efter en professionel escortfyr som mig. Så er han også sikker på, at jeg ikke stjæler hende fra ham,” siger John, der selv har både kæreste og børn.

Vi tog en snak med ham for at blive klogere på, hvad der gør en god mandeescort, og hvordan man forklarer sine børn, at man sælger sex.

VICE: Hej John. Hvordan kom du i gang med det her?

John: Jeg begyndte for cirka et halvt år siden. Jeg har en god veninde i branchen. En dag kom vi til at diskutere. Hun mente ikke, at mænd kunne tjene lige så meget som kvinder. Det måtte jo komme an på en prøve.

Hvordan går forretningen?

Den går fint, selvom jeg desværre må erkende, at vi mænd ikke kan tjene lige så meget som kvinderne. I vores branche har fissen magten. Men jeg får flere henvendelser, end jeg har mulighed for at betjene, så jeg klager ikke.

Hvor mange kunder har du på en uge?

Det er meget forskelligt. Hvis jeg har to ugentlige arbejdsdage, kommer der måske 3-4 gæster på en vagt.

Er det ikke svært at levere varen fire gange dagligt?

Næh, ikke hvis man kan lide sit job, og det kan jeg. Hvis jeg ikke kunne lide mit fag, ville jeg ikke kunne give den oplevelse, som folk betaler for. Desuden lader jeg ikke mig selv komme hver gang. Ligesom kvinder kan fake en orgasme, så kan mænd altså også.

Hvad koster dine ydelser?

Det vil jeg helst ikke ind på. Det koster ekstra, hvis der kommer lidt oveni. Nogen vil have rollespil, inden man starter, andre vil have kys.

Hvem er dine kunder ellers?

Det er typisk kvinder i slut 30’erne og 40’erne. De ved, hvad de vil have, men de kan ikke få det derhjemme. Derudover får jeg besøg af mænd, men de kommer ikke for at blive kneppet. De kommer for at få en dejlig helkropsmassage med håndafslutning. Det har jeg ikke noget imod at gøre for dem, selvom jeg ikke er bøsse. Jeg er ikke angst for at røre ved mænd, selvom jeg ikke tænder på det. Det, han får, er jo en massage, som bare er pisselækker, og selvfølgelig skal en helkropsmassage sluttes af med en udløsning. Det tager fem minutter, og hvis jeg kan få 500 kroner ekstra for det, så gør jeg det med glæde.

Er der nogle af mændene, der bliver skuffet over, at du ikke går hele vejen?

Nej, det er der faktisk ikke. Det mest irriterende er dem, der kun ringer for at få gratis telefonsex. De ringer op til mig og spørger mig, hvad jeg kan tilbyde dem, og så sidder de og hiver sig i banditten imens.



Jeg har også en gæst, som er meget speciel. Han skal have nogle dask i røven, for han tænker tilbage på dengang han var barn, hvor han fik tæv af sin far. Han har også fortalt mig, at da han var barn, der lavede han med vilje unoder, så han kunne få klø. I min verden er det lidt sygt, men vi er jo ikke ens allesammen.

Du siger, at det ofte er mænd, der kontakter dig på vegne af deres koner. Hvorfor gør de det, tror du?

Det jeg ofte hører er, at deres sexliv er gået i stå og er blevet for kedeligt, og for at kickstarte det hele lidt vil de bringe en tredjepart ind i forholdet. Bare det, at konen kommer hjem til mig og bliver bollet for fuld udblæsning, tænder dem fuldstændig vildt. Så det er lidt ligesom almindelig partnerbytte, bortset fra at der her ikke er nogen risiko for, at der kan komme følelser i klemme.

Har du fået besøg af yngre kvinder?

Jeg har haft besøg af fire kvinder, som var i tyverne og starten af trediverne. Jeg er selv 51, men på min annonce står der, at jeg er 45. Jeg har en god veninde, som siger, at man altid skal trække fem år fra sin alder, når man annoncerer.

Kender folk i din omgangskreds godt til din sidegesjæft?

Nu er jeg skilt, men mine børn de ved det godt. De synes ikke, det er særligt smart, det jeg har gang i. Men jeg gider sgu ikke at holde det skjult. Hopper man ud i sådan noget her, så skal man også forvente at få nogle reaktioner.

Kan du godt have en kæreste?

Ja, og hun arbejder selv som escort. Så længe jeg ved, at hendes kærlighed ligger hos mig og omvendt, så er det helt fint. Hun vælger desuden sine gæster med omhu, og det synes jeg er vigtigt.

Apropos det. Hvad gør du, hvis du kommer ud til en kvinde, som du slet ikke tænder på?

Jeg arbejder altid på en cocktail af Viagra og Cialis, og det forhindrer det scenarie, du tænker på. Desuden er jeg ikke så sart, når det kommer til udseende. Jeg kan godt komme ud til en kvinde, som simpelthen er noget så forfærdelig at se på, men så er skidesød. Og hende vil jeg sgu hellere kneppe end en ung, pisselækker dulle, som slet ikke har noget personlighed. Med alderen lærer man at påskønne det, der ligger bag det ydre.

Hvad er dit råd til fyre, der vil starte op i branchen?

Det er ikke bare at blive escortfyr. Du skal have stedet, du skal være pæn og ren, du skal investere i en helvedes masse skønhedsprodukter, du skal holde dine negle rene og pæne og i det hele taget gå op i dit udseende på en måde, du aldrig har gjort før. Jeg plukker øjenbryn! Du skal hele tiden dufte godt, du skal være lækkert klædt på. Annoncerne koster også noget. Der skal en masse investeringer til. Men helt kort, så er det egentlig ikke så vigtigt, om du er en køn fyr, men du skal sateme være velsoigneret. Og så bliver du sgu også nødt til at have noget ordentligt udstyr mellem benene. Det kommer du altså ikke udenom.

Tak, John.







