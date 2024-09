Mød den dedikerede Smiths fan der bager melankolske Morrissey-kager

“Girlfriend in a Coma” er nok den sang af The Smiths, der bedst beskriver den fødselsdagsfest, der fandt sted i forrige weekend. For de deltagende gæster var der nemlig rig mulighed for at lade kroppen sygne hen i et regulært kagekoma.

Mød Vivian Guerrero. Hun har været til mere end 150 Morrissey-koncerter rundt omkring i verden, og for nylig udvidede hun sin måde at lovprise Moz’ storhed på: ved at bage kager prydet med hans smukke fjæs – inklusive brystbehåring af flamberet chokolade.

Guerrero laver cupcakes, fødselsdagskager og selv et stykke pan dulce i ny og næ, hvis altså man spørger pænt.

For at fejre at Morrissey for nogle uger siden nåede en alder af 57 år, bagte Guerrero en kage i tre lag til ære for den engelske indie-konge. Den blev spist af mere end 800 die-hard Morrissey fans, der deltog ved Part Time Punks, en fest der afholdes én gang hver anden måned i LA, hvor Morrissey-fans samles på spillestedet Echoplex for at græde, danse og synge.

MUNCHIES fik en snak med Guerrero dagen efter det store arrangement (post-kagerus), for at finde ud af hvordan hun fik idéen med at fusionere kærligheden til Morrissey med en passion for bagværk. Og hvorfor – på trods af at Morrissey i årevis har proklameret at “Meat is murder” – hun mente, det var bedst, at kagen ikke var vegansk.

MUNCHIES: Hvordan har du det? Vivian Guerrero: Jeg har det meget bedre nu, hvor dette intense projekt er overstået. Jeg brugte mere end 100 timer på at bage kagen. Det sværeste var at få Morrisseys ansigt til at se rigtigt ud. Det var min svanesang.

Hvordan vil du rangere dig selv på listen over hardcore Morrissey-fans på en skala fra 1 til 10? Åh gud. Som en otter? Jeg er stadig på de omkring 150 koncerter. Der er masser af fans derude, der er mere dedikerede end jeg.

Kager og Morrissey—hvordan opstod den sammenhæng? Siden jeg var helt ung, har jeg været besat af mad, og jeg har altid haft talent for kunst. En dag fusionerede jeg bare de to ting i kager. Jeg er inspireret af de ting, jeg elsker. Og jeg elsker Morrissey.

Kan du fortælle lidt om dit Moz-kage repertoire? Jeg arbejder fuldtid i dagtimerne, men jeg laver cupcakes med Morrissey-tema til mine venner i min fritid. Mine cupcakes smager af Black Velvet og er med sort glasur; de bliver serveret i sorte kageforme. De er inspireret af teksten til sangen “Unloveable,” hvor Morrissey synger: “I wear black on the outside ’cause black is how I feel on the inside.” Jeg eksperimenterer også med Morrissey conchas og andre former for pan dulce.

Hvad inspirerede Morrissey-kagens tre lag? Det nederste lag bestod af spiselige portrætter og af Morrissey’s umiskendelige profil. Mange Morrissey-fans kan nemlig identificere ham udelukkende på hans skygge. Det midterste lag baserede jeg på Salford Lads Club i Manchester, da det for mange fans er lidt af en pilgrimsdestination. Det var stedet, han mødte de resterende medlemmer af The Smiths. Det øverste lag var prydet med blomster af typen Gladiolus. I mange år kastede han altid de blomster ud til publikum. På toppen var der en chokolade-Morrissey, som jeg selv har skulptureret.

Hvad smagte kagen af? Kagen var en chokolade- og vaniljekage med vaniljeglasur. Jeg kunne ikke beslutte mig for, om det skulle være det ene eller det andet, så jeg endte med at kombinere de to. Jeg forsøgte bare at stille masserne tilfredse.

Var den vegansk? Det var den faktisk ikke, og det skal jeg nok blive korsfæstet for. Det ved jeg godt. Folk spørger mig allerede: “Hvordan kunne du dog lave en Morrissey-kage, der ikke var vegansk?” Og svaret er, at jeg under de indledende testforsøg fandt du af, at man ikke kan stable veganske kager. De smuldrer nemlig. Jeg lavede flere forsøg, og det lykkedes bare ikke. De faldt fra hinanden. Morrissey er veganer nu, men han var vegetar i mange år. Der var en fyr til festen, der brød sin veganerdiæt blot for at smage på kagen.

Hvor mange Morrissey-kager har du lavet? Jeg har mistet overblikket. I hvert fald over 30 på nuværende tidspunkt.

Hvis Morrissey læser med, hvad vil du så gerne sige til ham? Der findes Morrissey-tekster, der passer til alle livets begivenheder—fra det dagligdags til det euforiske. Du inspirerer mig dagligt.

Har du planer om at tage dine Moz-kage evner i brug igen? Jeg vil gerne finde et hold at arbejde sammen med. Jeg er endda frisk på at tage en praktik plads. Jeg er bare træt at stå for det alene.

Tak fordi du talte med mig.