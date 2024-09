Mød den danske bager der har bragt brød-anarki til London

Da jeg nærmer mig det nyligt åbnede bageri Bread Station, der er gemt væk i skyggen af en jernbanebro ved siden af London Fields i Hackney, noterer jeg alle klichéerne, der kendetegner et traditionelt bageri. Lange rækker af friskbagt brød, ansatte (dækket af et tyndt lag mel) der ælter dej, og den der duft af friskbagt brød, der kan gøre en helt blød i knæene.

Men der mangler noget vigtigt i dette bageri. Der mangler det, der sørger for, at baguetter og boller hæver og danner små perfekte kupler. Der mangler gær.

Den danske bager Christoffer Hruskova.

Alt brødet var lavet uden hjælp fra de mikroskopiske svampesporer, der som regel tilføjes dejen for at sikre udskillelsen af kuldioxid, der hjælper til med at hæve dejen. Den danske kok Christoffer Hruskova, der i dag er bager, ville forsøge sig med noget andet.

“Jeg syntes, at der manglede steder i London, der kunne lave fantastisk brød,” fortæller han. “Vi gør tingene anderledes end alle de andre, der er derude.”

Og er der en bedre måde at skille sig ud på end ved at skille sig af med en af de mest vitale bageingredienser? Det er den slags, der vil kunne få Camilla Plum til at tabe kæben.

Da jeg sætter tænderne i en af Hruskovas gær-frie baguetter, forventer jeg, at mine smagsløg vil blive mødt af en flad smag. Men dejen er pudeagtig, og den har behagelig sur bismag. Det her brød er godt. Hvem fanden har brug for gær?

“Vi skærer helt ind til benet og benytter kun mel, vand og salt. Vi tilføjer slet ikke noget gær,” understreger Hruskova. “Det er vi meget strikse omkring.”

Selvom Bread Stations kager og wienerbød indeholder gær (deres kanelboller rammer plet), er alle deres brød helt gærsvampefri.

Jeg er ivrig for at finde ud af, hvordan Hruskova får brødet til at hæve uden gær.

“Vi starter ud med en biga, der er en blanding af rug og vand, der har fået lov at fermentere under omrøring i en stor tank,” fortæller Hruskova. “Det fungerer lidt som en surdejsmoder, men vi fornyer den hele tiden, så man skal ikke vedligeholde den på samme måde som en surdej.”

Han forklarer, at denne blanding tilføjes i alle stadier af bagningen for at få brødet til at hæve.

“Vi maler vores eget økologiske mel, som vi får fra vores samarbejdspartnere i Northumberland og Wiltshire – og det er med til at give brødet ekstra liv – og så får vi leveret en økologisk italiensk mel, der bliver malet i Italien. Det gør glutenindholdet ekstra stærkt,” forklarer han. “Der er naturligt gær i melet, og det hjælper brødet godt på vej.”

Men bandlysningen af gær er ikke Hruskovas eneste brud på bagværkskonventionerne. Han har også set sig olm på æltningsprocessen. Har man først brudt en regel, kan man lige så godt bryde dem alle.

“Vi ælter ikke vores brød særligt meget, så når dejen har efterhævet i fire timer ved 35 grader celcius, folder vi den bare, og smider den i en brødkurv, hvor den så skal stå tildækket ved stuetemperatur,” fortæller han. “Vi adskiller os også fra andre bagerier ved at tage tildækningen af, når dejen ryger i køleskabet. Vi vil gerne have en smule skorpe på den, fordi dejen er 50 procent vand. På den måde holder den sin form, når den bliver bagt.”

Sådan Hruskova. Op i røven med regler.

Det lyder måske som en simpel, omend ukonventionel, måde at bage på, men det er en proces, der har været under udvikling i længere tid.

“Det svære er at gøre bigaen helt perfekt,” fortæller Hruskova. “Vi kæmpede i månedsvis for at finden den rigtige sammensætning, men da vi så ramte rigtigt, var det bare helt fantastisk, og det er den blevet ved med at være. Når det så er sagt, så var dejen helt forfærdelig, da jeg mødte ind i dag. Det handlede dog mere om bageren og ikke så meget om dejen.”

I forsøget på at styre samtalen væk fra morgenens dårlige dej, finder jeg ud af, at Hruskovas beslutning om at udelade gæret ikke kun bunder i, at han er en regelbryder.

“Jeg har villet åbne Bread Station meget, meget længe—selv før jeg åbnede min restaurant (den nu lukkede North Road Restaurant i Clerkenwell),” forklarer han. “Jeg arbejdede sammen med den danske bager Per Brun, der er lidt af en brødpioner hjemme i Danmark. Han bragte surdej til Danmark og står bag Emmerys, som jeg hjalp ham med at drive. Han er allergisk over for gær, så han udviklede en opskrift, hvor han kunne lave brød uden. Så solgte han Emmerys og startede Bread Station i Danmark i stedet. Jeg overtalte ham så til at lade mig åbne en filial her i London.

Men det gærfri brød er ikke udpræget dansk, og Brun og Hruskovas kreation er langt fra normen herhjemme.

“Desværre er mange bager i Danmark blevet besat af pulvere og tilsætningsstoffer, der kan få brødet til at holde sig længere,” fortæller Hruskova. “De bruger margarine i stedet for smør. Det er en smule sørgerligt.”

Ironisk nok fortæller Hruskova, at hans brød kan holde sig længere, netop fordi det ikke indeholder gær eller tilsætningsstoffer.

“Gær mindsker brødets holdbarhed,” fortæller han. “Jo mere man putter i brødet, jo kortere kan det holde sig – og jo hurtigere tørrrer det ud. Jeg fortæller folk, at det kan holde sig uden problemer i fire til fem dage.”

Jeg holder mine kulhydratmættede fingre i vejret. Jeg nåede ikke at sætte Hruskovas påstand om brødets holdbarhed på en prøve.

Udover surdej og wienerbrød laver Hruskova også et helt særligt London-brød. Der er “London Fields”-kernebrød med hakkede rug- og græskarkerner og et “Hackney” fuldkornsbrød, der begge er perfekt hævede, og lette og luftige at bide i.

“Jeg synes stadig, det er fantastisk, at man kan få dej til at hæve og blive til brød helt uden gær,” siger Hruskova.

Det er du ikke den eneste, der synes.