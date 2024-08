Mød ‘Dick Run Claire’, der tegner pikke med en løbe-app

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Australien

I lidt over tre år har Claire tegnet pikke på landkortet med sine løberuter. Den 33-årige kvinde fra New Jersey fortæller, at det hele startede ved et tilfælde på Thanksgiving Day 2015, da hun var på besøg hos sin bror i Kansas City, tog sig en løbetur og for vild. Til sidst lykkedes det Claire at finde vej tilbage ved hjælp af en masse omveje. Men da hun efterfølgende tjekkede sin GPS-tracker, bemærkede hun noget. Hendes rute på kortet lignede en pik – skaftet, klunkerne, det hele. Claire havde løbet sin først pikrute, og med et var @dick_run_claire født.

Claires første “pikrute”. Arkivfoto.

“Jeg elsker at lede efter nye pikruter,” fortæller Claire via email. “Nu hvor jeg hører mig selv sige det, har jeg det, som om jeg hører til i et afsnit af My Strange Addiction… Men helt ærligt, så elsker jeg bare at løbe. Det er min yndlingsmåde at træne på. Det er bare ren bonus at tegne store pikke på et kort.”



Claires Instagram-profil er et festfyrværkeri af kort med pikke i alle former og størrelser: lange pikke, korte pikke, tykke pikke, tynde pikke. Nogle er meget detaljerede med blodårer og vener, runkne kugler eller sågar en hånd omkring skaftet. Og de er alle sammen udført med kartografisk snilde og Claires vilje til at løbe ned ad små gader og gennem gyder, hun ellers aldrig ville bruge på sine løbeture. Gennem sin store erfaring er Claire selvudnævnt mester i disciplinen at spotte en pik på et kort.

”Jeg planlægger altid en pikrute nøje og følger den via min telefon,” siger hun. ”Det er faktisk ret svært – især de mere detaljerede pikke, som dem med hænder på – og det værste er, når jeg kommer til at løbe for langt og ødelægger hele tegningen. Så bliver jeg nødt til at starte forfra.”

Det er en meget krævende hobby at løbe pikruter, især når man tager i betragtning, hvor omfattende Claires portefølje er. Heldigvis lader der til at være et marked for det. I skrivende stund har Claires Instagram-konto lidt over 10.000 følgere.

”Jeg har måske tre venner fra mit virkelig liv, som følger mig, og den ene af dem er min hund,” indrømmer hun. ”Alle de andre er bare pikruteinteresserede mennesker.”

Der er et eller andet ved et groft skitseret lem, der rammer folk. En kunstner skal dog passe på med at hvile på laurbærerne, og på det seneste er Claire også begyndt at tegne kusser på sine løbeture, hendes egen hyldest til det kvindelige kønsorgan. Claire siger, at hun arbejdet på at perfektionere sine kusseruter i ”EN EVIGHED”, og de er noget sværere at plotte ind på kortet. Som hun selv siger, ”er der ikke mange veje, der krydser hinanden og bliver til en kusse”. I juli sidste år lykkedes det hende at realisere sin vision – og hun har siden lavet flere. Nu ”spørger folk efter bryster”.

Lige siden den skæbnesvangre Thanksgiving i Kansas City har Claire spredt budskabet og gjort pikløberuter til et globalt fænomen. I dag sender folk fra hele verden hende billeder af deres egne fallosformede løberuter, fortæller hun, hvilket har fået hende til at undre sig over, hvor mange pikformede vejnet der egentlig findes i verden? Det skal nævnes, at Claire er rimelig professionel efterhånden. Hendes længste pikrute nogensinde var på 22,5 kilometer – et sted i Vermont, hvor hun trænede til et maraton – og på nuværende tidspunkt er målet ”at lave en i hver af USA’s 50 delstater”.

Hun opfordrer alle til at gøre hende kunsten efter. ”De er sjove at planlægge, og det motiverer mig til at løbe, selv når jeg ikke har lyst,” siger hun. ”Og man kan jo gøre det hvor som helst. Det er selvfølgelig lettere i en større by, men de bedste er dem, der kommer fra små byer eller forstæder. Man skal bare være opmærksom!”

Nogle ruter, tilføjer hun, er allerede plottet ud for dig. ”Når de har en fed detalje, kan jeg ikke lade være med at overveje, om en eller anden byplanlægger har lavet en pik med vilje. Nogle gange er de ærligt talt så oplagte, at det svært at se, hvordan det skulle være et tilfælde.”