Mød fremtidens sushi-robot

Teknologien har allerede ændret vores forhold til mad ret drastisk. Robotter laver fastfood, erstatter de lavtlønnede i restaurationsbrancen, og avanceret AI brygger øl. Maskinerne er over os, og skellet mellem menneskelig og kunstig intelligens (og know-how) bliver mindre og mindre.

Men hvad med mere elegante opgaver, som dem der for eksempel udføres af en sushikok? Opgaver, der ofte akkompagneres af Jiro Ono-agtige ideer om elegance, det “menneskelige præg” og kontrol? Det er der faktisk også en robot, der kan finde ud af.

Videos by VICE

Kawasakis robotafdeling har været i fuld gang med at skabe en robotarm, der kan samle en nigiri på få sekunder. Den japanske motorcykel-, våben- og robotfabrikant kunne for nylig løfte sløret for deres nyeste sushi-samlemaskine—den såkaldte Robot Stage.

LÆS MERE: Robottjenere i hobetal bliver fyret for at være inkompetente

I en video offentliggjort af Gizmodo kan man se sushirobotten samle en nigiri ved hjælp af to robotarme udstyret med klo-agtige hænder. Først samler den venstre arm en tube wasabi op, som den tømmer ud over en smule ris. Derefter – ved hjælp af et støvsugeragtigt vakuum-tilbehør – løfter den en reje op, som den placerer varsomt i sin højre hånd, inden den anretter den færdige nigiri på en plan flade, klar til servering.

Robottens bevægelser er måske ikke helt så yndefulde som en ægte sushimesters, men det er helt sikkert et skridt i den rigtige retning. Jaja, der er også Sushi Robo, der basalt set laver 3D-printet maki, men den er ikke nær så cool som Kawasakis Robot Stage, der har egne arme – og som rent faktisk serverer maden.

Ydermere lader det til, at der ligger en pizza med ost og frisk basilikum i baggrunden. Er det Kawasakis subtile måde at antyde, at man også arbejder på en pizzarobot?

Eller er det fordi sushi-botten også kan lave pizza? Hvis det er sandt, betyder det så også, at det er slut med pizzabagere og sushikokke, der jo egentlig bare lever af at samle ingredienser.

Og så det vel kun et spørgsmål om tid, før vi får en robot, som vinder af Masterchef.