Mød fyren, der er blevet kult, fordi han sælger mad på Instagram

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK

Der er ikke meget information om Trap Kitchen, men det betyder ikke, at det er en hemmelighed.

“Hvordan hørte du om stedet?” spørger jeg en studerende, der står og venter på sin bestilling. Hun griner. “Alle kender det. Hvis du er på sociale medier, så kender du det.”

Virksomheden hører hjemme i en ganske almindelig lejlighed i det sydlige London og har fået kultstatus på Instagram takket være de billeder, de lægger op af dekadente take-out bokse fyldt med hummer, vafler, mac ‘n’ cheese og stegt kylling. Kunderne kan se, hvad man kan få at spise på dagen ved at se de madbilleder, de lægger op, og man bestiller via et nummer, der står i deres Instagram-bio. Kort efter modtager man adressen på et sted i bydelen Camberwell, hvor man kan hente sin mad.

Udenfor Instagramboblen er det ikke meget, man ser til Trap Kitchen. Hele foretagendet bliver kørt efter devicen om, at “hvis man kender det, så kender man det”. Det gør kunderne til disciple, som leder efter mere information, hvilket kun bliver sværere, når ejeren insisterer på at holde sig i det skjulte. Der går flere uger, hvor mine kommentarer, mails, sms’er og opkald ikke bliver besvaret. Da vi endelig taler sammen, får jeg en tøvende stemme i telefonen, der fortæller mig, at han hedder Prince Owusu, men bliver kaldt Shakka.

“Trap Kitchen startede med kun at være mig,” fortæller Shakka. Hans telefon er det vigtigste i hans forretning, så det er også den eneste måde, man kan kontakte den 27-årige iværksætter på.

“I begyndelsen lavede jeg al maden selv og leverede den til kunderne, men efterhånden som der kom flere og flere til, fik jeg hjælp fra nogle unge fyre fra mit lokalområde, der lagde mærke til alle de mennesker, der kom forbi min boligblok. Du skulle tage at komme forbi! Det vil nok være lidt af en overraskelse for dig. Det kommer ikke til at være, som du forventer.”

Kunder henter deres bestilling udenfor den lejlighed i Sydlondon, hvor Prince “Shakka” Owusu kører sit Trap Kitchen fra. Alle billeder af forfatteren.

Jeg tager Shakka på ordet og besøger Trap Kitchens hovedkvarter kort efter. En håndfuld kunder sidder tålmodigt på en afsats i nærheden og holder på deres numre, mens andre venter i deres biler under træerne. Det er stille, udover den musik, der slipper ud af bilerne, hver gang et vindue rulles ned, så Shakkas assistenter kan aflevere den varme mad og få deres penge.

“Folk kommer alle mulige steder fra, også fra andre byer, lige så snart de har set menuen online. Rigtig mange studerende kommer i store grupper og sidder i hygger i deres biler inden de kørere tilbage, siger Khaled på 18, som tager sig af kunderne i Trap Kitchen sammen med sine venner. Køkkenet har åbent mandag, onsdag og fredag, og sidstnævnte er den travleste dag.

Sydlondons Trap Kitchen skal ikke blandes sammen med den virksomhed fra Los Angeles, der serverer mad lavet af tidligere bandemedlemmer.

“Det har intet med det at gøre. De skrev til mig og sagde, at jeg skulle ændre mit navn. De prøvede bare at narre mig. De ville have navnet, fordi de skulle ændre navnet på deres konto,” forklarer Shakka og tilføjer, at det amerikanske selskab ikke har eneret på navnet, fordi det bliver brugt så mange steder. “Trap Kitchen er ikke nogens ejendom. Folk har brugt udtrykket ‘Trap Kitchen’ i lang tid. At ‘trappe’ er at sælge stoffer, og i gamle dage blev der fremstillet stoffer i køkkener. Rappere snakker om at trappe hele tiden.”





Kunder nyder deres Trap Kitchen takeaway-bokse, som er blevet et hit takket være mund til mund og Instagram.

Men der er intet suspekt ved Shakkas Trap Kitchen – udover enkelte kunder, som ikke vil snakke med mig eller have taget billedet. “Det er folk fra ghettoen,” forklarer Khaled, og siger, at jeg ikke får noget ud af dem.

Shakka fortæller, at han aldrig har haft et job før nu. Han følger bare sin mavefornemmelse. Jeg kan ikke lade være med at beundre den iværksætterånd, der emmer fra det hele: Teenagere, der løber rundt udenfor og holder styr på kunderne ved hjælp af et nummersystem, og andre, der sender beskeder til køkkenet. De laver og sælger også deres egen punch.

Trap Kitchens succes handler om Shakkas evne til at udnytte sociale medier til det fulde.

“Engang lavede jeg noget mad, lagde et billede op, og en kvinde skrev til mig og sagde, hun ville købe det. Jeg tog hende ikke rigtigt alvorligt, men hun spurgte, hvor meget jeg skulle have. Jeg sagde 120 kroner. Så spurgte hun efter min adresse, og kort efter stod hun faktisk udenfor døren og betalte for maden. Det er bogstaveligt talt, hvordan det hele startede,” forklarer Shakka. “Jeg blev ved med at lægge billeder op af mad, og flere og flere kommenterede og sagde, at det så lækkert ud. En af mine fætre sagde, at jeg skulle tage det seriøst, så jeg lavede en instagramkonto.”

Profilen har siden fået mere end 44000 følgere.

Shakka ansætter lokale teenagere, som står for kontakten med kunderne. De sælger også hjemmelavet punch til de kunder, der venter.

Et nummersystem bliver benyttet for at holde styr på de mange ventende kunder udenfor lejligheden.

“Der var en i går, der sagde, at Trap Kitchen ikke har fået kunder Det har fået fans,” siger Shakke. “En kunde kommer bare og køber dit produkt, og så sker der egentlig ikke mere – men en fan tager produktet og spreder det ud til alle.”

En af de største grunde til den store succes er, at de begejstrede kunder selv lægger billeder op af deres mad og deler med deres venner.

“Vores kunder føler, at de har opdaget en hemmelighed, så når de kommer forbi, tager de masser af billeder,” siger Shakka. “Mange af kunderne fortæller, at når de lægger et billede op, går deres Instagram i selvsving og folk spørger: ‘Hvor har du fået det fra? Det ser så lækkert ud.’ Når de kan fortælle det, er det dem, der er budbringeren, som ved noget, deres venner ikke ved noget om. Det gør dem lidt seje.”

I dagens boks var der mac ‘n’ cheese, vafler og kylling.

Shakka tager de fleste af sine forretningsbeslutninger med online kunderne i tankerne. Blandet andet hans rotationsmenu, som han sammensætter ved at gå tilbage og se på hvilke retter, der har været mest populære og fået flest likes. De fleste retter har enten kylling – stegt, grillet eller som jerk – eller grillet skaldyr, som oftest hummer. (Kunderne kan også bestille et combo-måltid, hvor begge slags kød er i.) Det hele bliver serveret med pasta, ris eller pomfritter, der er fuldkommen sovset ind i noget fedtet eller ostet. Der er også tit en vaffel til dessert. Det ligner, at det hele er kastet sammen, men Shakka gør meget ud af præsentationen.

“Det handler alt sammen om, hvordan maden tager sig ud, og hvis det ser kedeligt ud, er der ikke nogen, der køber det. Jeg sørger altid for, at der er masser af farver. Der skal ske en hel masse. Hvis man rigtig kan forestille sig det, er det næsten som om, man kan smage det.”

Shakkas mad har givet ham en del berømte fans, blandt andet Victoria’s Secret-modellen Leomie Anderson.

“Jeg mødte Leomie og vi blev venner. Leomie kommer her to gange om ugen, hver gang hun er i landet,” siger han. “Hun introducerede mig til Jourdan Dunn. Stormzy ville også gerne komme forbi, men han har for travlt med at lave hans nye album. Nogle af den fra Section Boyz følger os, og det samme gør Santan Dave. Også Winnie Harlow. Det er ikke dem alle sammen, der kommer forbi, men nogle af dem gør.”

Han stod også for maden til A$AP Rockys fødselsdag i London i sidste måned – lige meget hvor god en kok man er, er det sgu ret sejt. Men for Shakka er det bare endnu en dag på kontoret.

“Det er, hvad det er,” griner han. “Det sælger sig selv. Hvis du kan se, hvor meget arbejde vi lægger i det, er det knap så spændende.” Det er åbenbart så hektisk at have en enmandsvirksomhed, at Shakka sjældent har tid til at stoppe op og nyde sin succes.





Trap Kitchen trives tydeligvis, men det er ikke alle, der er nede med, at det lille lokale sted er blevet berømt. På et af mine besøg kom et par forbi. De var tydeligvis lige kommet hjem fra arbejde, og de så bestemt ikke fornøjede ud, da de gik forbi Trap Kitchen. En anden gang spurgte en forskræmt mand en af kunderne, om de kunne passe på hans parkeringsplads.

“Der har været nogle klager. De ved ikke hvor lang tid, det kommer til at stå på. Jeg får også meget støtte og opbakning, men der er nogen, som ikke forstår, hvad der foregår,” siger Shakka. Det ville være ignorant, hvis man lod som om, der ikke var racemæssige spændinger, men det tager han rimelig afslappet.

“Nogle mennesker bliver bange, hvis de kommer ud af deres lejlighed, og der er mange mennesker på gaden. Når de ser mange sorte samlet det samme sted, bliver naboerne med en anden hudfarve bange.”

Det er unge, sorte mænd, der afleverer umærkede æsker til biler med tonede ruder og får penge retur, så det tog selvfølgelig ikke lang tid før politiet blev opmærksomme.

“Politiet er kommet flere gange, selvom der ikke var nogle problemer. De holdt der bare. De sidder bare i deres bil og gør ingenting. Men det er ikke så unormalt, når man bor i områder, hvor der bor mange sorte mennesker. Så hænger politiet altid ud for at se, om vi laver ballade.”

Shakka arbejder på at flytte Trap Kitchen til et andet sted.

“Vi har set på forskellige steder, vi kan flytte hen. Jeg tror hele konceptet, hvor vi sælger direkte fra lejligheden, har været en fordel for mig, men vi har nogle potentielle investorer. Vi kan ikke blive her for evigt.”

Alle kan forholde sig til lækker mad, lavet af en iværksætter fra hans egen lejlighed, og det er derfor Trap Kitchen er så populært. Han har lige lavet en pop-ud-udgave af restauranten i Manchester for at tiltrække investorer, og nu er Shakka klar til at opgradere hjemmekøkkenet til en rigtig restaurant.

Det er i hvert fald ikke længere en hemmelighed.