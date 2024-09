Mød ‘Gamer Grandma’, den 79-årige YouTuber der elsker ‘Skyrim’

Shirley Curry i en lækker omgang fan-art. Billede med tilladelse fra ophavsmanden.

Det er skumring. Du står over for en stejl bjergsti, der strækker sig op mod en fæstning i skyerne. Byen er Solitude, hovedstaden i Skyrim, som er den region man befinder sig i, hvis man er en af de mange, der spiller det populære RPG-spil The Elder Scrolls V: Skyrim. Spillet foregår i et parallelt univers med drager og så videre, men det mærkeligste ved det hele er, at din Skyrim-guide er en 79-årig bedstemor.

Hvis du har kendskab til online gamingens labyrintiske subkultur så ved du måske godt, hvem jeg snakker om. Hvis man tager i betragtning, at hun har gennemlevet en verdenskrig, opfindelsen af Pong og internettets fødsel, er det gået Shirley Curry ret godt på YouTube. Hun er kendt som Gamer Grandma på nettet, hvor hun har vundet sig 115.000 YouTube-subscribere – dobbelt så mange mennesker, som der er indbyggere i hendes lille hjemby i Virginia.

Shirleys kærlighed til gaming startede midt i 90’erne, da hendes søn satte hendes første computer op og installerede det skelsættende strategispil Civilization II. Hun slugte hele spilserien på ingen tid, men det var vand i forhold til, besættelse der fulgte med Skyrim og gamerkulturen på YouTube. Takket være redditbrugeren “Jacobthebro” gik Shirleys første gameplay video viralt på under 24 timer. Næste morgen var hendes indbakke fyldt mere end 11.000 ulæste mails. “Jeg sad bare der og græd,” fortæller hun mig via en grynet og hakkende Skype-forbindelse. “Jeg vidste ikke hvad, jeg skulle stille op med det hele.”

I takt med at flere og flere YouTubere bliver kendte, er Shirleys historie knap så unik. Ikke desto mindre har berømmelsen ikke været uden problemer for den 79-årige gamer. I dag bruger hun langt det meste af dagen på at optage gameplay, besvare emails og kommentarer og holde sig opdateret med andre YouTuberes indhold. Det er en ubrydelig cirkel, der har ført til, at hun forsømmer sin passion for at sy kludetæpper og læse sci-fi romaner. Hun siger, at det får hende til at føle sig “fanget” og “brugt”.

Ironisk nok har Shirleys berømmelse på YouTube faktisk indskrænket hendes spilletid. Nu har hun under en halv time om dagen at spille i. “Jeg ville ønske, jeg havde tid til at spille i timevis for mig selv, ligesom jeg havde før i tiden. Det er svært at skulle begrænse sig til et bestemt antal minutter [fordi længere videoer ikke tiltrækker så mange seere]…” siger hun vemodigt. Men Shirley er optimist og virker stort set upåvirket af, hvor meget YouTube har ændret hendes dagligdag.

Hvor langt de fleste kommentarer på YouTube er kendetegnede ved deres kreative brug af homofobiske ordspil, flyder det med varme kommentarer som “Vil du ikke nok adoptere mig… så bager jeg småkager til dig” under Shirleys videoer. Det er dog ikke alle, der er helt solgt på Gamer Grandma. Hun fortæller om de mange trolls, som hun har måttet blokere, der har anklaget hende for at være en 12-årig spøgefugl, der udgiver sig for at være en bedstemor.

Umiddelbart lader Shirley til at være den eneste ældre gamer på YouTube, men hun er sikker på, at der er mange flere, der gemmer sig bag deres avatarer. “Ældre YouTubere burde bruge deres egne billeder og oplyse deres alder på deres profiler,” mener hun. “Så ville alle vide, at der er masser af gamle mennesker, og det ville ikke være så stor en ting.” Hun finder det essentielt, at ældre gamere holder op med at gemme sig og i stedet indtager deres rette plads på internettet.

Shirleys DogHouse Systems gaming-udstyr. Billede med tilladelse fra ophavsmanden.

Diskussionen omkring manglen på ældre stemmer på nettet behøver heller ikke at stoppe, når vi logger af. Forandringerne kan og bør begynde IRL. Shirley argumenterer for, at børn nu til dags kunne tage initiativet til at mindske kløften mellem generationerne ved at invitere ældre familiemedlemmer til at game med dem, selvom det muligvis vil kræve en Gandhi-lignende ro fra den yngste. Men er det noget hun selv gør? “Nej,” gnægger hun. “Men mine børnebørn synes, jeg er sej.”

Bag kendisfacaden er hun bare endnu en “n00b”, der slagter pixelerede drager i sit nattøj, og det er mere end nok for Shirley. Hun har endnu ikke hævet nogle af de penge, som hun har tjent på sin YouTube-karriere. Umiddelbart er hun godt tilfreds med bare at kunne blive ved med at spille.

