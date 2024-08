Mød kokken, der ikke gider høre på dine falske allergier

Den her artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA.

På restauranten Queen Chow i Sydney hænger der et neonskilt på væggen, hvor der står “Queen Chow Loves You”. Men i modsætning til en moders ubetingede kærlighed, er Queen Chows kærlighed 100 procent betinget af, hvad du bestiller. Chefkok Patrick Friesen er træt af falsk glutenallergi, indbildt følsomhed over for skaldyr og alle andre påtagede ernæringsbehov, der tvinger køkkenet til at lave maden anderledes.

“Det ville være fedt, hvis folk med kostmæssige behov gad sætte sig ind i, hvad de kan og ikke kan spise.” Sådan indleder han et møgfald på Instagram med billeder af bestillinger overfyldt med særlige behov som “ALLERGI GLUTEN”, “ALLERGI SKALDYR” og “AND FOR SIG”. Friesen siger, at han er træt af folk med påtagede allergier (“Jeg kan ikke tåle skaldyr, men jeg elsker østerssauce”) eller dem, der påstår, at de ikke kan tåle gluten, men kun det gluten, der er i brød.

Selvom han sikkert står og råber af din bestilling i dette øjeblik, så er hans anklager ikke fuldstændig urimelige. “Få styr på dit pis, og stol på tjeneren,” skrev han. “Du gør det virkelig besværligt for dem, der rent faktisk er allergiske eller har andre kostmæssige behov.” (Hvem fanden er også dum nok til at bestille sashimi med kammuslinger, hvis man er allergisk over for skaldyr?)

Friesens største anke er, at dem med reelle allergier får det svært, når de kræsne deltids-allergikere vil have særbehandling. Som han udtalte til Daily Telegraph, er han bekymret, fordi hans egen mor er en af dem, som kæmper med en reel glutenintolerance på grund af cøliaki.

“Der kommer folk ind, som er på date, og siger: ‘Jeg er allergisk overfor løg’, fordi de ikke vil have, at deres ånde lugter af løg,” fortalte Friesen. “Når vi så fortæller, at det altså er en asiatisk restaurant, og at der er løg, skalotteløg eller løgpulver i stort set alting, så siger de: ‘Det er fint nok. Jeg kan spise det meste’. Så er der jo tydeligvis ikke tale om allergi.”

Hvis man hader løg eller håber, at man aldrig skal smage en østers igen, betyder det ikke, at man er allergisk over for nogle af delene. Friesen vil gerne gøre det helt klart, at selvom man ikke spiser kulhydrater eller er gået palæo, eller hvad fanden en eller anden speltkriger nu anbefaler i denne uge, så er man ikke pludselig gluten-intolerant. Man er bare besværlig.

Det er ikke første gang, at Friesen udstiller sine kunder. Han har tidligere lagt et billede op af en vegetars bestilling fra BBQ-restauranten Papi Chulo og foreslået, at folk, som ikke spiser kød, måske skulle holde sig væk fra et sted, der har fire forskellige døde dyr på menuen. “Jeg tager jo heller ikke på indisk restaurant og bliver fornærmet over, at der er karry i maden,” skrev han. “For helvede.”

Friesen abonnerer åbenbart ikke på tanken om, at kunden altid har ret.