Kong Bansah er mekaniker på fuldtid og monark på deltid

Kong Bansah, eller Togbe Ngoryifia Céphas Kosi Bansah, regerer over Gbi Traditional Area i Hohoe, Ghana. Der bor omkring 200.000 undersåtter i hans kongerige, men som det spirituelle overhoved for Ewe-folket føler han sig også ansvarlig for to millioner mennesker i Togo.

Alligevel bor Kong Bansah hverken i Ghana eller Togo men derimod i Ludwigshafen i Tyskland, hvor han arbejder som bilmekaniker på sit eget autoværksted.

I 1970 sendte hans bedstefar, der dengang var den siddende konge af Hohoe, Bansah til Tyskland for at blive udlært som mekaniker. Da Bansah var færdiguddannet besluttede han sig for at blive boende. Han åbnede sit værksted og levede et godt, afmålt liv, indtil en fax fra Ghana vendte alt på hovedet i 1987.

Hans bedstefar var død, og Bansahs far og ældste bror blev dømt uegnede til at regere, fordi de var venstrehåndede, hvilket anses som værende “urent” blandt Ewe-folket. Derfor blev Bansah udpeget som sin bedstefars tronfølger. Han accepterede udnævnelsen og gjorde det til sit livs mission at støtte sit folks velvære og udvikling, mens han fortsatte med at arbejde fra mandag-fredag på sit værksted. Derfor regerer monarken primært via telefon og email.

King Bansah tager hjem til Ghana flere gange om året, ofte sammen med sin tyske kone Gabriele, for at vie sin fulde opmærksomhed til folket. Landet har haft demokratisk styreform siden 1992, men dets konger spiller stadig en vigtig rolle i samfundet. Kong Bansah bygger skoler, broer og brønde, og har doneret vandpumper og biler. For at skaffe penge optræder han som sanger på landsdækkende TV-programmer og til offentlige begivenheder i Tyskland.

Jeg mødte kongen i 2009. Jeg studerede i en by, der lå tæt på Ludwigshafen, og begyndte at dokumentere hans liv. Vi rejste til Ghana og Togo sammen, og jeg besøgte ham med jævne mellemrum i hans hjem, hvor han tilberedte lækre traditionelle retter med oksehale, melbananer og søde kartofler. Men når han rejser til Ghana medbringer han klassiske tyske retter, som for eksempel løgschmaltz, som han godt kan lide at spise til morgenmad. For at finansiere sine støtteprojekter sælger han også sin egen øl, der hedder Akosombo, selvom han aldrig selv drikker alkohol.

Her er hans liv i billeder:

