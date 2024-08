Mød kvinden, der har opfundet alles nye yndlingsfilter på Instagram

Artiklen er oprindeligt udgivet af i-D Tyskland.

Boom. Og pludselig er du insta-berømt. Det her surrealistiske fænomen fra den digitale tidsalder er lige præcis, hvad der skete for Johanna Jaskowska. For en uge siden var det kun hendes tætte venner, familie og nogle få interesserede fremmede, som fulgte det 26-årige multitalent, men nu har hun over 135.000 følgere – og hvert sekund stiger antallet. Alle vil pludselig dyppe deres ansigt i virtuel vaseline og få det til at funkle af lyseffekter. Alle ønsker at forvandle dem selv til smukke, plastik-cyborg-væsener ved hjælp af Johannas ansigtsfiltre til Instagram, “Beauty3000”, “Zoufriya” og “Blast”. Johanna Jaskowska har formået at tilbyde vores selvelskende generation (som lader til at være fanget et sted mellem kat, kanin og hundeørefiltre) noget nyt.

Vi mødte hende i Berlin til en snak om narcissisme, cyborgs og skønhed. Hun afslørede også, hvordan vi alle sammen kan følge i hendes fodspor.

i-D: Hvordan kom du på idéen til at udvikle de her tre filtre, som selv @uglyworldwide bruger?

Johanna Joskowska: Skønhed spiller en kæmpe rolle i virkelighedsforvrængende filtre. Både fotografi, film og futuristiske ting har inspireret mig enormt meget. Hvis du for eksempel tænker på fotografi, er det det perfekte lys, der gør modellen smuk. Med AR kan du simulere det lys. Det er præcis det, jeg gerne ville eksperimentere med ved at bruge de her filtre. Det startede faktisk med, at jeg prøvede at se, hvordan de her processer fungerede – først på Facebook og derefter på Instagram. Jeg lavede mit første Instagramfilter til min ven Zoufriya, som godt kan lide at give folk på billeder sæbeøjne.

Nu hvor du har alle de her følgere, føler du dig så presset til at producere mere?

I forhold til mit arbejde, nej, ikke rigtig. Jeg ved, at jeg vil fortsætte med at gøre de samme ting, som jeg havde gang i før – men i forhold til kommunikation, så ja. Jeg vil gerne lytte til alle, svare alle, men det kan jeg ikke, for det tager bare for lang tid. Der er så mange mennesker, der kontakter mig og gerne vil arbejde med mig. Det er fedt, men jeg er nødt til først at finde ud af med mig selv, hvad det er, jeg gerne vil lave.

Hvad, tror du, har gjort de her tre filtre så populære?

De fleste ting, vi ser i dag i forhold til filtre, handler om at forvandle dit ansigt til en kats. Og så er der skønhedsfiltre, som giver dig super lange øjenvipper og glødende røde læber. Mine filtre er anderledes. De lægger bare et tyndt lag over dit ansigt, som skaber den her skønhedseffekt. For hvad er filtre til for? Deres brugere. Med filtre har du også mulighed for at eksperimentere med lys, som det ellers kun er fotografer, der har mulighed for. Med mine filtre bliver du selv modellen.

Du har allerede nævnt, at brugerne spiller en stor rolle. I din instagram-bio står der, ”Der er intet filter uden dig.” Hvad ligger der bag?

Der plejede at stå, ”Jeg er ikke nogen robot,” men da folk begyndte at reposte filtrene, fik jeg lyst til at sige mere med min biografi. Alle begyndte pludselig at fortælle mig, hvor vilde de var med mine filtre, og jeg ville gerne takke dem. Filtrene handler ikke om filtrene selv, men menneskene bag. Jeg giver bare folk et værktøj, som de kan bruge til at gøre noget for sig selv.

Hvad siger filtrenes ekstreme popularitet om vores samfund?

At folk går enormt meget op i selvpromovering – at være smuk, at vise sig fra sin bedste side. Narcissisme. Der er mange facetter af det: det kan handle om at vise sin krop, sit arbejde eller sin humor. Hvert enkelt aspekt af din personlighed kan bruges. Det er ikke nødvendigvis nogen dårlig ting, men nogle gange er det ikke særlig spontant. Der en populær teori, som går ud på, at din ”rigtige” personlighed og din digitale personlighed kan være vidt forskellige. Men det er på en måde også fedt, at du har muligheden for totalt at skabe din egen personlighed i den virtuelle verden.

Er det det, der fascinerer dig ved arbejdet med filtre?

Jeg er meget interesseret i sociale eksperimenter og at observere, hvordan folk opfører sig i bestemte situationer. Jeg kan godt lide at skabe ting, at vise dem til folk og se, hvordan folk bruger dem. Og så analysere det hele. For eksempel måden, de bruger mine filtre på. Folk er så forskellige, og de har alle sammen mange forskellige sider. Det sociale aspekt af mit arbejde fascinerer mig. Der er altid en god portion humor og social kritik i mit arbejde.

Noget, jeg også synes er fascinerende, er det potentiale ansigtsfiltre har. De kunne danne en platform for kunst…

Helt klart. Du har så mange muligheder. Også hvis du bare tænker på selve ansigtet: øjnene, munden, smilet, ansigtsudtrykket. De er alle sammen faktorer, som kan udløse specifikke funktioner. Jeg har allerede overvejet at lave animerede plakater og kunne godt tænke mig at eksperimentere mere med grafisk design. Når du for eksempel griner, kunne skrifttypen blive forvrænget, eller hvis du blinker kunne farven ændre sig. Jeg kunne godt tænke mig at ændre måden, vi interagerer med ting, som allerede eksisterer.

På den måde giver filtre os også følelsen af anonymitet i en verden, hvor skjulte kameraer lurer rundt om hvert eneste hjørne…

Præcis, de fungerer som en slags maske. Og masker har eksisteret i vores kultur i lang tid. Tag for eksempel afrikansk kultur, hvor man anvender masker som en form for kommunikation. I dag giver internettet os muligheden for at bruge masker på en ny måde.

Tror du fremtiden vil byde på sådan noget som ansigtsfiltre i det virkelige liv?

Det er muligt, men så ville vi være nødt til at gå rundt med et apparat over øjnene, som lagde et digitalt lag oven på folk. Hvis du tænker på Black Mirror – og det afsnit, hvor folk kan blive blokeret – måske det faktisk kunne ske en dag. Hvis jeg pludselig så alle mennesker omkring mig med forskellige digitale animationer eller masker, så er jeg ikke sikker på, at jeg stadig ville have lyst til at interagere. Men det ville helt sikkert være interessant som eksperiment eller performance. Men i fremtiden kunne AR også anvendes i byer. Vi kunne for eksempel bruge AR-apps som vejvisere gennem bybilledet. Men jeg er ikke sikker på, folk er klar til permanent at gå rundt med bizarre briller.

Men i kraft af vores mobiltelefoner er vi vel praktisk taget allerede halvvejs cyborgs?

Jeg elsker film som Bladerunner og Ghost in the Shell, og jeg kunne godt tænke mig at være halvt robot. Så ville jeg have en chip indopereret i armen, som jeg kunne bruge til at åbne døre. Det ville være rart, for så behøvede jeg aldrig mere bekymre mig om at miste mine nøgler.

De muligheder, som ansigtsfiltre åbner op for, er langt fra udtømte. Kan vi også deltage uden at have fået den rette træning?

Facebook har udviklet det her vidunderlige værktøj, der hedder Spark AR Studio. Hvis folk har lyst til at eksperimentere med de her ting, vil jeg anbefale, at man downloader softwaren og følger gruppen Spark AR Creators på Facebook. Jo flere mennesker, der bliver involverede og udveksler idéer, jo bedre bliver softwaren. Gruppen diskuterer og giver feedback, forskellige input og støtte. I øjeblikket er der ikke særlig mange udviklere, som officielt har tilladelse til at arbejde med Instagram. Men en dag vil det ændre sig, og vi vil alle sammen have muligheden for at uploade vores egne personlige filtre.