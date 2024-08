Mød kvinden, der holder kæmpekakerlakker som kæledyr

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly UK

Jeg bor i London og har ikke råd til kæledyr. Så jeg har ofte løbet efter folk med hunde, og engang begyndte jeg at græde af glæde, da min nabos kat sneg sig ind til mig. Men min egen dyreglæde blegner, i forhold til den jeg oplevede, da jeg stødte på Em, bedre kendt som Emzotic, og hendes YouTube-kanal. Den 29-årige naturvejleder har nogle af de sejeste dyr, jeg nogensinde har set, som hun bor sammen med i hendes lejlighed i London. Hun har blandt andet to afrikanske snegle, der hedder Shrek og Delilah, samt to hvæsende Madagaskar-kakerlakker ved navn Rice og Beans. Indtil videre har Ems videoer med eksotiske dyr tiltrukket over 200.000 abonnementer til kanalen. Jeg talte med hende om at være stolt mor til insekter, som de fleste frygter og er frastødte af.



Videos by VICE

BROADLY: Hvordan endte du med at have de her kæledyr?

Em: En del af mit job som naturvejleder består i at præsentere forskellige dyr for elever rundt om på skoler. Da jeg først startede, tog jeg altid fugle og søde pattedyr med. Jeg havde aldrig rigtigt interesseret mig for insekter og hvirvelløse dyr. Da jeg først begyndte at arbejde med dem, var jeg lidt nervøs, men det gik hurtigt over. Jeg vidste jo godt, at de ikke er farlige, og jeg blev efterhånden helt forelsket i dem. De er ligesom mini-rumvæsner. Jeg synes, de er utroligt fascinerende.

Hvilket insekt fik dig til at overkomme din frygt?

Det var kakerlakkerne! Til at starte med, når jeg skulle række hånden ned i kassen for at give dem mere mad, tænkte jeg: ‘Puha, det her kan jeg ikke lide’. Men med tiden blev jeg mere vant til dem og begyndte også at røre ved dem. Til sidst kunne jeg tage dem frem og lege med dem og lade dem kravle rundt på mig. Jeg indså, at der ikke var noget at være bange for. Det er en sød og lidt dorsk art. De er perfekte, hvis man gerne vil træne sig selv til ikke at være bange for insekter.

Hvad spiser kakerlakkerne?

Udelukkende grøntsager og frugt. De får lidt protein nu og da i form af tørfoder til katte, men det er ikke noget, de er vildt interesserede i. Den, jeg sidder og kigger på lige nu, tygger på lidt æble, gulerod, agurk og havregryn.

Den spiser sundere, end jeg gør.

Det er der mange, der siger! Når jeg køber ind, køber jeg altid en masse grønt, og folk siger altid: ‘Wow, du spiser sørme sundt.’ Jeg svarer: ‘Nej, kopnudlerne er til mig, grøntsagerne er til mine dyr.’

Hvad med de andre dyr? Hvad spiser sneglene?

De spiser nogenlunde det samme som kakerlakkerne. De kan godt lide grøntsager. De elsker agurk, men søde kartofler er deres livret. De er altædende faktisk. De stammer fra Afrika, og her ses de som skadedyr. De kan fortære en hel gipsvæg, fordi de har brug for meget kalk.

Em med sin kæmpesnegl fra Afrika.

Hvor meget kæler du for insekterne?

Jeg tager alle mine dyr ud hver dag. Det er noget, der virkelig gør mig glad. Jeg elsker at lave videoer med dem til Instagram, Twitter, Facebook og Snapchat – og der er mange, der gerne vil se dem. På mange måder tror jeg, det er mere interessant og mindre skræmmende at se en ung kvinde med dem end for eksempel en mand.

Hvordan reagerer folk, når du fortæller dem om dine “kæledyr”?

Samfundet bryder sig ikke om, at man rører ved insekter, især ikke kvinder! Det er næsten acceptabelt for mænd, men ikke for kvinder. Det er virkelig noget, folk har det svært med. Jeg vil meget gerne opfordre flere kvinder til blive entomologer, studere insekter og repræsentere os i en mandsdomineret verden. Hvis en mand studerer slanger, er han automatisk sej, men hvis en kvinde gør det samme, så er hun gak i låget og har brug for en mand i sit liv. Men de her dyr giver mig en masse glæde. Jeg synes, de er fascinerende – mere fascinerende end mange mennesker er.

Rice og Beans.

Har dine insekter personlighedstræk?

Ja! Nogle af dem har mere personlighed end andre. Shrek, som er min største snegl, vil altid gerne ud. Det øjeblik, man putter vand på hånden og samler den op, er den meget imødekommende. Delilah er mere genert og tilbringer mere tid gravet ned i jorden. Beans er også langt mere socialt anlagt, end Rice. Rice vil bare spise og sove hele tiden. Der er altid gang i Beans. Hvis han ikke spiser, prøver han at parre sig med Rice, men bliver som regel afvist. Det er hårdt – hun er ikke super interesseret i ham.

Hvornår begyndte du at lave videoerne?

Jeg filmede en i januar, efter jeg havde aborteret. Jeg var meget deprimeret, og der var ikke rigtigt noget, der kunne få mig ud af huset. Det eneste, der holdt mig i gang, var, at jeg skulle passe dyrene. Når man har dyr, kan man ikke bare ligge i sengen hele dagen. Man må stå op og give dem mad og tage dem med udenfor. Det var det eneste, der fik mig igennem dagen. Først lavede jeg en video med Rice og Beans, men det tog et par måneder, før jeg tog mig mod til at uploade den. Men jeg nåede til et punkt, hvor jeg tænkte: ‘Jeg er ligeglad. Det er det her, jeg elsker at lave. Hvis folk ikke kan lide det, så må det være sådan. Men hvad nu, hvis der er folk derude, som er interesserede og har lyst til at lære mere? Så er det pludseligt det hele værd.’

Har du gode råd til folk, der gerne vil holde insekter som kæledyr?

Husk at lave grundig research. Tag hen til en dyrehandler, og bed dem om at vise dig, hvordan du bærer dig ad. En ting er, at drømme om at holde insekter, noget andet er, at det måske ikke passer ind i dit liv. Det kan også være, du går derhen med et dyr i tankerne, men forlader stedet med et andet, der passer bedre. Der findes et kæledyr til alle.