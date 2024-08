Mød kvinden, der udstiller klamme Tinder-fyres fetich for asiatiske kvinder som memes

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Da Lillian (også kendt som @thefleshlightchronicles) tilmeldte sig Tinder, fandt meme-guruen hurtigt ud af, at hendes oplevelser på datingplatformen var radikalt anderledes fra dem, hendes hvide medsøstre havde. ”Jeg fik mange flere forfærdelige beskeder, end mine hvide veninder gjorde,” siger hun. ”Beskederne handlede tit om at fetichere mig.”

Videos by VICE

Lillian oprettede sin Instagramkonto i 2017 for at gøre nar af mænd, som sendte hende private beskeder med små perler som, ”Jeg går løs på dig som en skål stegte ris med rejer” og ”Jeg vil gerne prøve min første asiatiske kvinde”. (Lillian ønsker ikke at oplyse sit efternavn af hensyn til sit privatliv.) Jo mere tid hun tilbragte på Tinder, jo mere bevidst blev hun om forbindelsen mellem det, hun oplevede på appen og den latente racisme og sexisme, som asiatiske kvinder udsættes for i virkelighedens verden.

”Det gik op for mig, at mine oplevelser på Tinder stemte overens med de erfaringer, jeg generelt har gjort mig som asiatisk kvinde,” fortæller hun. ”Men det gik også op for mig, at jeg kunne bruge platformen til at tale om de oplevelser – og give andre en stemme samtidigt.”

For asiatiske kvinder med lignende oplevelser på datingapps er @thefleshlightchronicles et samlingspunkt, hvor vores individuelle erfaringer krystalliseres i et delt opråb. For de af hendes 14.700 følgere, som er heldige nok til at have undgået private beskeder som, ”Jeg vil fuldstændig dominere din lille, asiatiske krop”, tjener hendes memes det formål at udstille absurditeten såvel som den hyppige frekvens af seksuelt ladede kommentarer, som asiatiske kvinder skal stå model til.

De fleste memes på @thefleshlightchronicles er billeder af Lillian selv kombineret med screengrabs af beskeder, hun har modtaget fra Tinder-brugere og enkelte kommentarer på hendes profil. På et af Lillians memes optræder beskeden, ”Jeg vil prøve min første asiatiske kvinde” over et billede af Lillian, som ligger på en seng iført undertøj under overskriften: ”Asiatisk teenager fantaserer om svedige, midaldrende mænd”. Et andet viser Lillian i badet under en besked, der lyder, ”Du ligner en luder. Nice.”

”Memes kondenserer en delt oplevelse til en potent sætning og et billede,” fortæller hun. ”Den øgede brug af sociale medier gør dem letfordøjelige og tilgængelige for et bredt publikum.” Hun mener, at billederne fungerer ”som en metode til at gøre information tilgængelig for folk, især via et medie som Instagram.”

Siden Tinder første gang slog sine digitale døre op i 2012, anslår man, at omkring 50 millioner mennesker over hele verdenen har tilmeldt sig datingappen. Der swipes til højre og venstre omkring 1,4 milliarder gange i døgnet. Som Lillian også har erfaret, så kan datingoplevelsen på Tinder især være hård for kvinder af anden hudfarve en hvid, noget hun i stigende grad er blevet opmærksom på, efter hun åbnede sin konto på Instagram. Hun fortæller, at hun jævnligt modtager trusler om voldtægt over Tinder og viser mig nogle af de beskeder, hun har fået i tidens løb. I en af dem står der, ”Jeg vil kneppe dig så hårdt i røven, at du får næseblod.” En anden bruger beskriver sin fantasi om at ”bruge din lille krop som en kneppedukke… Jeg vil se tårerne løbe ned ad dine kinder”.

Foto: @thefleshlightchronicles

”Ærligt talt, så skræmmer det mig engang i mellem,” fortæller Lillian. ”Jeg har før modtaget trusler, men ikke fra folk, jeg kender. Det er altid fremmede på nettet. Det bliver man selvfølgelig rystet over, og man frygter også for sin egen sikkerhed. Det kan være overvældende, men min konto på Instagram er en måde at tackle det på og samtidig dele oplevelsen med andre, som er gået gennem lignende ting.”

Selv om mange kvinder oplever onlinechikane, så mener Lillian, at de trusler, hun modtager, har en meget specifik undertone af racisme. ”Vesten har en lang tradition for at udnytte Asien,” forklarer hun. ”Det er min holdning, at den magtstruktur, kombineret med en stereotypisk repræsentation i mediebilledet, kommer til udtryk på mindre skala i forhold til kvinder med en anden hudfarve end hvid. Det lader til, at mænd rent faktisk tror, asiatiske kvinder er submissive og gerne vil domineres.”

Foto: @thefleshlightchronicles

Lillian har mulighed for at blokere eller anmelde de værste mænd, hun støder på på Tinder, men ofte vender de tilbage med nye profiler. ”Instagram og andre sociale medier er meget hurtigere til at lukke feministiske konti ned, som viser nøgne kroppe,” siger hun. ”De censurerer gerne dem, men der går lang tid, før de reagerer på chikane eller racistiske beskeder.”

Tinder har tidligere bandlyst brugere for at sende den slags beskeder, og i brugerbetingelserne står der også, at det er forbudt at ”promovere racisme, had eller opfordre til vold mod grupper eller enkeltpersoner,” men om noget så er @thefleshlightchronicles et bevis på, at det ikke afholder mange mænd fra at sende beskeder som, ”Jeg skal have kureret min yellow fever”.

Foto: @thefleshlightchronicles

Og datingappen er heller ikke det eneste forum online, hvor kvinder oplever chikane. Ifølge Amnesty International har en ud af fem kvinder i Storbritannien været udsat for onlinechikane, og 55 procent melder, at de som resultat deraf har oplevet følelsesmæssig stress samt angst- og panikanfald. Indtil de store internetfirmaer begynder at tage kvinders sikkerhed på nettet alvorligt, må vi nøjes med en daglig dosis humor fra @thefleshlightchronicles.

”Man bliver nødt til at grine af alt det lort, man oplever på Tinder,” siger Lillian. ”Vittighederne skriver nærmest sig selv!”