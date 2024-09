Vi talte med manden der brygger øl med tis

I en af de mere kendte passager fra bibelen crashede Jesus engang et bryllup i Kana og forvandlede seks krus vand til seks krus helt udmærket vin. Det er svært at slå kristendommens mest kendte fest-gimmick, men nu har to belgiske videnskabsmænd måske gjort noget lige så imponerende. Sebastiaan Derese og Arne Verliefde, der begge er professorer ved universitetet i den belgiske by Gent, har skabt en maskine, der ved hjælp af solenergi kan lave menneskeurin til drikkevand, og – sandsynligvis fordi de er belgiere — bruger de tissevandet til at brygge øl.

Derese og Verliefde har brugt de seneste to år på at undersøge, hvordan man udvinder drikkeligt vand og næringsstoffer fra urin i håb om, at landmænd i udviklingslandende kan bruge dette til at gøde deres afgrøder. Men i mellemtiden afprøver de deres metode ved at forvandle pis til øl. De medbragte for nyligt deres “installation,” som Verliefde kalder den, til en musik og teaterfestival i Gent, hvor de indsamlede nok tis til at udvinde mere end 1000 liter drikkevand, som efterfølgende er blevet leveret til et lokalt mikrobryggeri. Resultatet er en øl, der vil blive tappet og solgt med navnet “From Sewer to Brewer,” hvilket faktisk er et mindre frastødende navn end Roskilde Festivals lignende initiativ: “Fra pis til pilsner” (tro det eller ej, der er faktisk flere forskellige grupperinger der har sat sig for at transformere dit pis til øl).

Vi tog en snak med Verliefde, der fortalte os, hvad der fik ham til at forfølge lige præcis dette felt, hvad urin øl smager af, og hvorfor vi skal give tisseøllet en chance.

MUNCHIES: Du har skrevet flere videnskabelige artikler om, hvordan man udvinder næringsstoffer og vand fra menneskers urin. Hvordan endte du med denne interesse? Arne Verliefde: Det er en fortsættelse af et forskningsprojekt, jeg påbegyndte sammen med min studiegruppe for to år siden. Sebastiaan Derese og jeg er begge interesserede i at arbejde i udviklingslande og i udvindingen af ressourcer, hvilket er vigtigt på grund af manglen på visse næringsstoffer. Ser man på mængden af urin, der produceres årligt af et enkelt individ og på næringsindholdet i den mængde, så er der nok til at gøde i omegnen af 135 kg majs hver eneste år.

Hvor meget urin producerer et menneske på et år? Typisk producerer en person omkring to liter dagligt, så det er 700 liter om året.

Det er meget majs. Vi tænkte, at hvis vi kan udvinde næringsstofferne, hvorfor kan vi så ikke også udvinde urinens vandindhold? Vi startede vores arbejde i laboratoriet, og vores installation fungerede rigtig fint, og derfor besluttede vi os for at forsøge os ude i den virkelige verden. Vi prøvede vores forsøg af på Gent festivalen, fordi vi skulle bruge et sted med masser af urin. Og derefter fik vi ideen med at brygge øl med det rene vand, vi udvandt fra urinen. Det er er faktisk den tredje øl, vi brygger. Den første var baseret på det overskydende vand fra et bryggeri. Den anden var et skridt opad: Vi brugte filtreret spildevand fra et af byens rensningsanlæg. Den tredje øl bliver urinudgaven, From Sewer to Brewer. Og man kunne faktisk købe version to på festivalen.

Var den populær? Der var mange mennesker, der var interesserede i at købe den. Og mange prøvede den. Selv min familie prøvede den, selvom det krævede en del overtalelse.

Hvordan smager den? Har du selv smagt den? Den er faktisk ret god! Den smager en smule som en triple øl eller en amber øl. Den indeholder omkring 7 procent alkohol, så den har en relativt høj alkoholprocent. Det er en øl i den tungere ende.

Så den øl blev basalt set kilden til jeres tredje øl, efter at de som prøvede den, tissede den ud igen. Præcis. Der kan stadig være spor af den i det urin, vi indsamlede.

Forklar lige det her så selv en fem-årig kan forstå det: hvordan laver man egentlig urin til drikkevand? Vi starter med at indsamle urinen. Ved Gent-festivalen indsamlede vi kun urin fra mænd, da vi var nødt til at indsamle det seperat fra fæces. Vi samlede mandeurinen fra urinalerne i en central beholder og varmede det derefter op ved hjælp af solenergi. Vi kunne derefter skille vand og næringsstoffer fra. Vi udvandt det rene vand, og det overskydende stads kunne vi lave til pulver eller krystaller, der indeholdt både nitrogen, fosfor og kalium.

Ølaspektet er ret interessant, men det er egentlig ikke målet med denne teknologi, vel? Nej, øllet er lidt af en gimmick og på samme tid et socialt eksperiment. Altså, hvor villige er folk egentlig til at drikke øl, der er lavet med urin? Men i vores hoveder er hovedaftagerne landmænd i udviklingslandende.

Samarbejder I med et særligt bryggeri for at lave øllet? Ja, vi samarbejder med De Wilde Brouwers, et lokalt bryggeri i Gent. Fyren, der står for brygningen, er faktisk en tidligere studerende fra vores fakultet. Han brygger alle tre udgaver af Sewer to Brewer-øllene, og han gør det faktisk hjemme hos sig selv, hvor han brygger cirka 2000 liter om måneden.

Hvornår vil jeres tredje bryg være tilgængelig? Vi har testet vandet og har sikret os, at det er godt, men det skal også testes af fødevarermyndighederne i Flandern. Deres tests vil sandsynligvis finde sted i september, og derefter vil vi gå i gang med at brygge. Den bør være færdig i slutningen af året.