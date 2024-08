Mød manden, der har en samling på næsten 500 McDonald’s-æsker

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES Frankrig.

“Fede svin,” “han har ikke noget liv,” “jomfru” …Det er bare et lille udvalg af de ting, internettet har kastet i hovedet på Serge Zaka, fordi han er besat af McDonald’s-burgeræsker.

Men manden vi møder i en forstad til Montpellier i det sydlige Frankrig – foran den McDonald’s, der ligger overfor hans arbejde, selvfølgelig – er langt fra den typiske nørd. Han er 28, har skægstubbe, cowboyhat, en åben, ternet skjorte og seler. En dejlig blanding af en ærbødig bonde fra Bayern og hipster. Mens vi taler, masserer han en klump Patafix hæftemasse for bedre at kunne fokusere.

“Jeg er ikke en helt almindelig fyr,” fortæller Zaka. “Bare den måde, jeg ser ud på, får folk til at begynde at snakke med mig. Og når folk så finder ud af, hvad jeg laver – jagter storme og samler på McDonald’s indpakning – så går de amok.” Kort sagt: Han er helt sin egen.

Serge Zaka holder en McD-pause. Alle billeder af Sophie Lauth.

Zaka bestiller, mens han snakker om det nye servicesystem, McDonald’s har indført. Han holder et geolokaliseringskort i hånden, som fortæller de ansatte, hvor vi sidder. Vi sætter os i solen, mens vi venter på hans foretrukne McDonald’s-snack – cola og en smøg. Det er det eneste, han kan lide.

Hans hobby opstod – naturligvis – i USA. For syv år siden, da han var i praktik derovre, kunne Zaka ikke nøjes med at tage en magnet eller en snekugle med hjem som souvenir.

“Jeg spurgte mig selv: Serge, hvad kommer du til at tænke på, når jeg siger USA? Det var nemt nok. Cowboys og burgere. Så jeg købte en hat fra det Vilde Vesten og beholdt æsken fra en Big Mac.” Hans venner var vilde med hatten, og McDonald’s-æsken fik en plads på hans væg. Ligesom et postkort.

Der kunne historien godt slutte. Men hans helt store passion er ligesom ekstra ost på burgeren – det gør fortællingen endnu bedre. Zaka er nemlig stormjæger. Han er fascineret af lyn, så som 13-årig kom han med i InfoClimat, som er den førende meteorologiske organisation i landet. Derefter læste han agro-klimatologi, og han har for nylig sat kronen på værket med sit speciale.

I dag er Zaka forsker for et nystartet firma, der opfinder forskellige værktøjer til landbruget. Hans job er at få planterne til at tale sammen og udvikle tidsbaserede metoder til at forstå deres behov. Men mest af alt tager han rygsækken på og rejser verden rundt for at jagte lyn. Og når han alligevel gør det, kan han lige så godt samle burgeræsker.

Zaka inviterer os med hjem til ham, hvor vi endelig får lov til at se hans samling: 495 forskellige burgeræsker fra 44 forskellige lande. “Jeg har en database, hvor jeg noterer alt: Hvilket land den kommer fra, om det er begrænset oplag, og så videre.”

Venner, der har været ude at rejse, tager også æsker med hjem til ham, og folk fra alle verdenshjørner er begyndt at kontakte ham for at sende flere.



“Så vidt jeg ved, er der ingen som mig,” siger Zaka med et smil. Han pakker nogle af de vigtigste æsker ud: En McNutella fra Italien, en McChoucroute med tre pølser og sauerkraut fra Tyskland, den fransk-schweiziske McRaclette, og en McArabia fra Libanon.

“McDonald’s er så fantasifulde. De kan tilpasse sig alle steder: De har suppe i Portugal, og i Indien har de Kylling Maharaja Mac. Selvfølgelig er et remake af den klassiske Big Mac, men med kylling. Så er der Quebec, hvor anglicismer er ulovlige, så Happy Meal bliver til ‘Joyeux Festin’.”

McChoucroute (Hüttengaudi)

“Den tyske burger er helt sikkert en af de mest overraskende smagsoplevelser. Den består af tre pølser og sauerkraut. Jeg turde faktisk ikke smage den. Den er for en gangs skyld lidt for original! Jeg købte den på et julemarked i Strasbourg. Jeg kunne simpelthen ikke stå for lige at tage turen over på den anden side af Rhinen for at få fat i æsken. Den er så tysk.”

McRoyal Fan

“På en stormjagt endte jeg i Portugal, sidste gang der var VM. Der fandt jeg McRoyal Fan, som er en burger til fodboldfans, hvor bollen er formet som en bold. Jeg har aldrig set noget lignende. Den giver mig en masse gode minder fra mit besøg i Porto.”

Kiwi Angus Burger

“Kiwi Angus Burger-æsken er helt sikkert min favorit. Alle de mest berømte ting ved New Zealand er inkorporeret i æskens design. Der er Kiwien, landets nationalfugl, deres berømte rugbyhold ‘the All Blacks’, maoriernes Haka-dans, og landets crickethold.”

Zaka er dybt fascineret af, at burgergiganten tilbyder lokale produkter, der er tilpasset det bestemte områdes smag, religion og politik. På den måde er hans skøre samling en slags sociologisk studie.

“Jeg er meget interesseret i alle forskellene, der er iboende i ensartetheden. Det er ærligt talt det, McDonald’s er bedst til i alle de 117 lande, hvor de findes. Det er et kapitalistisk projekt, et symbol på globalisering, og alligevel er det tilpasset hver eneste land.”

Paradoksalt nok er Zaka ikke glad for junkfood. Han elsker at lave mad og laver sit eget syltetøj. Han besøger højst sin foretrukne fastfoodrestaurant fire gange om måneden. Alt handler om balance for ham: “Jeg bestiller tit en salat i stedet for pomfritter.”

Selvom han er bevist omkring alt det “lort”, de putter i deres burgere, så synes Zaka, det er urimeligt, at McDonald’s får så meget dårlig omtale. Trods alle de dårlige historier formår firmaet at “have kontrol over deres produktionsled fra A til Z, og det er meget bemærkelsesværdigt, når det drejer sig om så enorm en distribution. Og de gør en stor indsats for at reducere deres CO2-udledning og købe fra lokale producenter.” Men vigtigst af alt, så gør deres indpakning Zaka helt fjollet.

Manden i cowboyhat ville vildt gerne lave en udstilling med sin samling, der var åben for offentligheden. Selvom han ikke selv har tid til at organisere sådan en endnu, så tror han, at det kunne være et berigende indblik i, hvordan samfund ændrer sig, samtidig med at det demonstrerer kulturelle forskelle.

“McDonald’s ændrer deres design hver tiende år. I 90’erne, da fastfood var rigtig stort, havde de æsker i polystyren med store, gule M’er. Da folk begyndte at sige, at det var skodmad, begyndte de at bruge papæsker – de er mere miljøvenlige og rare at røre ved. Den nye stil er endnu mere ‘økologisk’, og det er endnu mere stilrent.”

Når man spørger Serge, hvorfor han dog rejser verden rundt for at jagte storme og McDonald’s-æsker, så har han et simpelt svar: “I’m lovin’ it.”