Mød manden, der har Fred Dursts gamle telefonnummer

Venstre, Ben, fyren der har Fred Dursts gamle nummer. Højre, Fred Durst.

I 2011 kom jeg pludselig i besiddelse af Fred Dursts gamle mobilnummer. På daværende tidspunkt havde jeg svært ved at finde arbejde som guitartekniker. Et af de få job, jeg fik, kom fra en fyr, der gav mig kontaktoplysninger på Limp Bizkit-forsanger og kendt nookie-entusiast, Fred Durst. Bandet manglede en tekniker til en turné i Japan, og jeg havde gode chancer for at få jobbet.

Durst og jeg talte over telefonen og udvekslede SMS’er over de næste par dage for at sikre os, at vi passede godt sammen, og det hele lod til at falde i hak. Jeg holdt op med at søge andet arbejde og begyndte at forberede mig på rejsen til Asien med et af nü-metallens største ikoner. Men så holdt Limp Bizkit-lejren pludselig op med at ringe.



Turneen var kun et par uger ude i fremtiden, men jeg havde stadigvæk ikke fået min flybillet eller oplysninger om arbejdet. Eftersom Durst var den eneste kontakt, jeg havde, og på det tidspunkt var bandets manager, ventede jeg på, at han skulle ringe. Jeg ville ikke presse for hårdt på. En uge inden vi skulle afsted, sendte jeg ham en SMS. Han svarede, at han var til sit barns fødselsdagsfest og ikke havde tid til at snakke. Et par dage senere havde jeg dybest set opgivet ideen om, at det skulle flaske sig, og så fik jeg emailen, der bekræftede mine bange anelser: Jeg skulle ikke med på turneen, og jeg havde ventet forgæves.



Jeg var ret sur over måden, det hele blev håndteret på. At vente indtil sidste øjeblik med at fyre mig over en email virkede ret lamt. Så nogle måneder senere besluttede jeg mig for at tage hævn. Mens jeg var ude med et par venner, spurgte de indtil Limp Bizkit-turneen, og hvad der var sket. Jeg fortalte dem det hele, og de tilbød til gengæld at ringe til Durst. Så jeg gav dem nummeret og sagde: “Slå jer løs”. Senere den aften kontaktede en af mine venner ham og udgav sig for at være en kvinde, han havde mødt i Japan, og Durst gik med på den, selv om SMS’erne tydeligvis kom fra en telefon med et New York-nummer.



Som det gerne går med dårligt bevarede hemmeligheder, spredte min sig hurtigt blandt mine venner, der alle fik nummeret. Så røg det videre til endnu flere folk. Og flere endnu. Snart blev linjen lukket.



Da jeg for nyligt drak mig fuld til en barbecue, huskede min ven pludseligt, at han havde nummeret, og han besluttede sig for at prøve det igen. Til hans store overraskelse var der en, der svarede i den anden ende. Fyren, der svarede, var ikke bare overbærende og venlig, han var også selv Limp Bizkit-fan og fortalte, at han havde modtaget flere opkald hver dag, siden han havde fået nummeret. Jeg opsøgte ham for at høre, hvordan det føles.



NOISEY: Fortæl mig lidt om dig selv?

Fyren, der har Fred Dursts nummer: Jeg hedder Ben. Jeg er 31 år gammel, og jeg arbejder som rekrutteringsagent for marinekorpset i Los Angeles. Jeg kan godt lide kinesisk mad, strandture og lange gåture i naturen.



Hvornår fik du hans nummer, og hvornår gik det op for dig, at du havde en berømtheds nummer?

Jeg fik nummeret dagen efter Thanksgiving sidste år. De spurgte mig, hvad mit postnummer var, men det kunne jeg ikke huske. Så i stedet for at slå det op sagde jeg bare, det første jeg tænkte på – 90210. Jeg syntes, det var morsomt. Så gav de mig en liste over numre, og det her nummer stak ud. 867-5309 var allerede taget.

Det gik op for mig, at det havde tilhørt en berømt person, eller i hvert fald en meget populær person, da jeg begyndte at få opkald om musikrelaterede ting og invitationer til fester. Det var ikke, før jeg fik et opkald fra Virginia, at jeg fandt ud af, hvem denne berømte “Fred” var.



Hvordan fandt du ud af, det var Fred Dursts nummer? Hvad var det for nogle opkald og SMS’er, du fik?

Jeg tror det femte opkald, jeg modtog, var fra en af guitaristerne fra GWAR, og jeg tror, vi talte sammen i fem minutter, før jeg fik ham overbevist om, at jeg ikke var Fred, og så fortalte han mig, hvem Fred var. Jeg er ret sikker på, at Fred Durst er typen, der værner om sit privatliv. Det er ikke alle, der ringer, som tror på, at jeg ikke er ham. Jeg tror lidt, han tager pis på folk tit. Folk, der ringer, er som regel rimeligt lige til: Gamle managere, der ringer for at få hans input på nye ideer, folk med festinvitationer, og så i enkelte tilfælde folk, der ringer og siger: “Vi skal til New York. Du skal da med.” Jeg er også begyndt at få opkald fra Frankrig og Belgien. Han rejser åbenbart en del.



Hvad er det mærkeligste, du er blevet spurgt om? Ringer folk, fordi de skal tale med Fred om noget særligt, eller er det mest telefonfis?

Folk har før sagt, at jeg lyder som ham. Men de fleste gange er det folk, der gerne vil i kontakt med ham. Der er ikke så meget telefonfis, som man måske skulle tro. Engang i mellem ringer fulde folk mig op. Der er ingen fotomodeller, der har ringet og tigget om en date endnu. Det, håber jeg, kommer.



F red Durst er muligvis offer for telefonfis. Vi kan ikke sige det med sikkerhed. Via Youtube.

Forstår folk, at du ikke er Fred, eller bliver du nødt til at overbevise dem? Tror de måske, han prøver at undgå dem?

Der går lidt tid, men folk plejer at fange den. Men som sagt tror jeg, Fred værner om sit privatliv. Jeg har fået at vide, at han ikke gav det her nummer til hvem som helst. Et par af hans gamle managere troede ikke på mig. De blev ved med at ringe i en uge for at fange mig på sengen i håb om, at jeg endelig ville acceptere, at jeg var Fred.

Har du overvejet at skifte nummer, eller er det bare en del af dit liv nu?

Nej, det har jeg ikke tænkt på. Jeg beholder det, medmindre Fred vil havde det tilbage. Jeg er ikke genert, og det er fedt at snakke med folk – især berømtheder. Hvor tit får man fuldemandsopkald fra tilfældige trommeslagere? Nåh ja, det gør du sikkert en del.

Tror du, du bliver træt af det?

Nej, det tror jeg ikke. Jeg ser lidt frem til dem faktisk.



Jeg må hellere nævne, at jeg var med til at dele hans nummer blandt mine venner, og det er muligvis derfor han fik nyt. En af mine venner ringede for nyligt på nummeret, og så fandt vi ud af, det er dit nu, og det er derfor interviewet kom i stand. Han sagde, at du virkede flink og, “i det mindste en cool person.” Er du Limp Bizkit-fan? Har du set dem for nyligt? Hvad for en slags musik lytter du til?

Jeg var kæmpe fan engang, men jeg har ikke lyttet til dem længe. Jeg har aldrig været til koncert med dem. Jeg kan godt lide hård rock og heavy – Five Finger Death Punch, Atreyu, Trivium, Cold.



Hvis du havde mulighed for at gøre det hele om og vælge et andet nummer, ville du så gøre det?

Nej, jeg synes, det er fedt.



Er der noget, du gerne vil sige til Fred? Jeg kan ikke garantere, at han ser det, men jeg er lidt ked af alt den telefonfis, jeg har udsat ham for, så det virker, som det mindste jeg kan gøre.

Fred, fra nu af tager jeg en halvtredser per opkald. Vanilla Ice siger: “What’s up, Ninja!” Din gamle manager vil invitere dig på frokost. En eller anden producer vil have dit input angående en pigegruppe – det lyder som en god idé. Du er savnet i Belgien. Frankrig siger, at de elsker og savner dig.



Bare lige for at slå det helt fast… Du er ikke Fred Durst, der prøver at undgå et interview om Limp Bizkit, vel? I så fald siger jeg undskyld. Vi står lige nu, ikke?

[Griner] Nej. Meeeeen….