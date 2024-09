​Mød manden, der har taget billeder af David Bowie i 40 år

Denne artikel er oprindeligt publiceret på i-D.

I 1972 blev David Bowie til Ziggy Stardust, en superstjerne fra det ydre rum med en mystisk tiltrækningskraft. Samme år mødte han en mand fra Japan, der havde en forkærlighed for rockmusik og Marlon Brando-film. Denne mand endte med at tage billeder af ham de næste 40 år.

Masayoshi Sukita, hvis nye Bowie-billedserie udstilles i New York lige nu, er inspireret af klassiske amerikanske film såvel som Irving Penn og Dennis Stocks fotostil. Efter at have arbejdet i reklamebranchen blev Sukita freelancefotograf i 1970 og skildrede kunst-, film- og rockscenerne i både New York og London.

Da han var i London for at skyde T-Rex’s Marc Bolan, stødte Sukita på et billede af Bowie i stort format, der vakte en øjeblikkelig trang til at fotografere ham. Igennem de næste årtier skød Sukita Bowies talrige transformationer i byer som New York, London og Kyoto, fra Ziggy til hans siddende New York-portræt i 2009. Vi mødtes med Sukita-san på Morrison Gallery Hotel i SoHo for at diskutere fotokunsten, Bowie, og deres lange samarbejde.

The Bewly Brothers, 1973



i-D: Hvordan startede din interesse for fotokunsten?

Masayoshi Sukita: Jeg var seks eller syv år gammel, da krigen sluttede tilbage i 1945. Efter krigen skete der en stor påvirkning af Japan fra USA, og jeg syntes, at musikken og kunsten fra den vestlige kultur var utroligt spændende. Jeg fik mit første kamera af min mor, da jeg gik i gymnasiet. Det var sådan, min interesse startede.

Hvorfor blev du fanget af rock ‘n’ roll?

Da jeg gik i gymnasiet, kom meget musik og mange film fra USA til Japan, som for eksempel Elvis Presley og filmstjerner som Marlon Brando. Jeg elskede det.

I Saw You Again in the Rainbow Theatre, 1973

Hvad kan du fortælle om den første gang, du mødte David Bowie?

Jeg var i London for at tage billeder af T-Rex, og dengang vidste jeg ikke, hvem David Bowie var. Så så jeg en plakat på gaden, og blev interesseret i hans visuelle stil. Jeg vidste ikke så meget om London tilbage i ’72, da jeg mødte Bowie, eller at han allerede var en meget ikonisk person.

Jeg så hans koncert i London. Det var en dobbeltkoncert med Lou Reed, og det var et fantastisk show. Det var meget betagende at se ham på scenen, og jeg tænkte med det samme, “Ham vil jeg gerne fotografere.”

The First Time I Saw You, 1972

Kan du fortælle om det første fotoshoot, du lavede med Bowie tilbage i 1972?

Den dag vi skulle skyde, var der en berømt fotograf, som hedder David Bailey, som skulle fotografere Bowie i løbet af dagen, og jeg skulle fotografere ham om aftenen. Det føltes lidt som en konkurrence, fordi jeg godt vidste, hvem David Bailey var, så der var ret meget pres på.

Jeg fandt ud af, hvad David Bowies yndlingsvin var, og fandt en flaske. Han havde arbejdet med noget andet hele dagen, så da det var min tur, sagde jeg, “Okay, lad os åbne en flaske vin og slappe lidt af.”

A Day in Kyoto 3 – Platform, 1980

40 år er lang tid at fotografere nogen. Hvad kan du fortælle mig om jeres forhold?

Hver gang, Bowie kom til Japan, ringede han til mig og sagde, “Jeg er her. Lad os tage nogle billeder.” Bowie elskede Østen, og han elskede Kyoto, som er den traditionelle by i Japan. Siden jeg var ung, har jeg altid været fascineret af vestlig kultur, og Bowie var fascineret af den østlige, så det var en stor del af vores forhold. Hvis vi havde været i New York hele tiden, ville det ikke være blevet til et forhold, der varede fire årtier.

Loves to be Loved, 1973

Hvordan foregik det, da I lavede coveret til Heroes?

Bowie kom til Japan sammen med Iggy Pop og skulle faktisk producere noget for Iggy Pop. Ud af det blå ringede Bowie til mig, og der var intet kreativt set-up i studiet, kun noget simpelt lys. Bowie begyndte at bevæge sig af sig selv. Han havde en stilren frisure og make-up, men han begyndte at rode i det, og bevæge sig rundt. Før Bowie troede jeg, at man skulle have et set-up for at tage portrætter.

Hvad er dit yndlingsbillede af Bowie?

Heroes.

Heroes, 1977

Hvorfor lige det?

Tilbage i ’72 eller ’73, da han stadig var stjernen af glam-rock i London, havde han make-uppen og de her virkelig edgy kostumer, men da vi lavede Heroes billedet, havde han bare en simpel læderjakke på, og han gik ikke særlig meget op i moden. Det er en anden ting, jeg elsker ved ham – han var ikke afhængig af moden eller noget. Han kunne sagtens være naturlig. Han startede på glam-rock scenen med det her fremtidsagtige, rum-fantasi image, men hvis alle kan lide det, siger han bare, “Okay. Lad os prøve noget nyt.”

Heroes to Come, 1977

Hvordan føles det at sidde i det her lokale og se alle de billeder, du har taget af Bowie?

Jeg har lige udgivet en stor fotobog med titlen Genesis, hvor jeg har inkluderet hundredevis af billeder af David Bowie, som jeg har taget over de sidste 40 år. Jeg har alle de her minder fra dem.

Ki, 1989

