Mød manden der har været på ferie på statens regning i 20 år

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Holland



Harrie fra Amsterdam er i starten 60’erne, og han har fejret tilværelsen på den hollandske stats regning de sidste 20 år. Lige siden han begyndte at modtage offentlige ydelser – på grund af noget med hans brusk – har han drevet den af og gerne i troperne. Lige nu er han i Sihanoukville i Cambodja, hvor han lever livet med sand mellem tæerne og en dåsebajer i hånden.



Harrie arbejder også en smule indimellem: han skovler sand for en lokal restaurant ved vandet. han graver to huller om dagen for at styrke spisestedets terrasse – men kun når han føler for det. Han drikker en kop kaffe om morgenen, men skifter hurtigt over til øl og vodka om eftermiddagen. På en god dag finder han en pige at hænge ud og have sex med. Det er ikke så længe siden, at han mødte en 23-årig turist. Han har elleve børn, men fem af dem har han aldrig mødt.



Fotografen Sanne Zurné var i Sihanoukville for at fotografere vesterlændinge på stranden ved Victory Hill. Stedet var engang et nirvana for backpackere, men over de sidste par år er det blevet et beskidt brændpunkt for sexturister, gamle hippier og alkoholikere. Her mødte Sanne et bredt udvalg af udskud fra hele verden og besluttede sig for at bruge en dag på at følge Harrie.