Mød manden, der ikke drikker vand

Hader du ikke også, når din krop giver udtryk for sine behov på de mest irriterende tidspunkter? Når den vækker dig midt om natten for at minde dig om, at alle de drinks, du har kastet i dig, nu gerne vil forlade dig igen? Eller når du begynder at kampsvede, fordi du er på date eller til jobsamtale?

Peter Filak har fundet løsningen: stop med at drikke vand. Ja, stop med at drikke alle former for væsker.

Filak er tidligere sygeplejerske og nuværende webcam-model – det vi andre ville kalde pornomodel. Og så er han en ivrig helse- og livsstilsreformator, der hævder, at han ikke har drukket en tår vand siden den 5. maj 2012 kl. 17 (altså hvis man ser bort fra lidt sodavand og en kakaomælk eller to i eksperimentets spæde begyndelse. Men døm ham nu ikke for hårdt. Filak udkæmper en intens indre kamp mod en usmagelig trang til forarbejdede fødevarer.)

Han siger, at han overlever på mellem 800 og 1000 kalorier om dagen udelukkende i form af frugt og grøntsager. Selv hans hund, en blanding af chihuahua, shih-tzu, papillon og pekingeser ved navn Sachi, er med på diæten. Filak spiser et par æbler og en banan inden deres faste 15-kilometer gåture; Sachi får en kiwi eller lidt gulerødder, når hun er tørstig.

“Selv når man filtrerer vand, så skiller man et kemikalie fra mens man tilføjer et andet,” forklarer han i en af de mange videoer om ernæring, sygdom og afhængighed, som han lægger op på sin hjemmeside More Apples a Day (Siden er nu blevet lukket). “Dette er især tilfældet med det vand, hvor klorin og flour og alle mulige andre herlige ting bliver tilføjet.

“Det var særligt slemt, da jeg påbegyndte min diæt bestående af rå frugt og grøntsager. Dengang kunne jeg vågne op til tre gange hver nat bare for at tisse. Det gav ikke særligt meget mening for mig. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg var nødt til at drikke alt det vand.”

Der er også andre fordele forbundet med Filaks livsstil. Han bruger næsten ingen tid på madlavning, han er fyldt med kreativ energi, og så er der hans personlige favorit: “Jeg hverken sveder eller producerer nogen former for kropslugt”.

Da jeg første gang blev gjort opmærksom på Filak og hans alternative diæt, gik der et gys gennem mit velhydrerede korpus. Hvis der er noget, jeg er fanatisk omkring, så er det mit vandindtag. For mig er det nemlig det krystalklare og iskolde svar på alle dagligdagens småskavanker: forkølelse, hoste, tør mund, dræbende tømmermænd, eftermiddagsnedture, eksistentielle kriser. Jeg er et flaskebærende medlem af otte-glas-dagligt klubben. Er jeg tvivl, er svaret næsten altid H2O.

Filak sætter spørgsmålstegn ved selve ideen bag væsketilførsel. Som raw food-veganer er det hans målsætning udelukkende at overleve af frugter og grøntsager. (Og så en burrito fra Taco Bell i ny og næ; mere om det senere.) Hans mål er at leve så længe som muligt, helst til han bliver 150 år. Det er en drøm, som den 26-årige har haft længe. Han besluttede allerede i tredje klasse, at han ikke ville røre hverken alkohol eller stoffer. Hans online signatur er “LEVE længere vi vil”.

“Jeg begyndte allerede tidligt at uddanne mig selv på området,” fortæller han over Skype, mens han ligger i sengen hjemme i Seattle. Han flyttede vestpå fra Pennsylvania seks måneder forinden, da Filaks helse- og afholdenhedsbudskab blev taget noget bedre imod på den amerikanske vestkyst end i rustbæltet. Han sluger sultent den ene bog efter den anden om sygdom og afhængighed, og nævner The China Study, The Emperor of All Maladies, samt dokumentarfilmene Fork Over Knives og Fat, Sick and Nearly Dead som vigtige inspirationskilder.

Men familiære problemer var også en af grundene til, at han flyttede vestpå. Hans forældre havde svært ved at forlige sig med hans valg af livsstil, i hvert fald til at begynde med.

“De generelle konsensus derhjemme var, at jeg var idiotisk,” fortæller han. “Jeg har altid haft sammenstød med mine forældre. Da jeg fortalte dem, at jeg var veganer, begyndte min mor at græde, og min far blev sur. De mente, at jeg havde OCD, og at der var noget seriøst i vejen med mig.” Nu er begge hans forældre veganere (hans far er tidligere køkkenchef; hans mor er sygeplejerske), og hans far har endda været på juicekur. De drikker dog stadig væske.

Filak forlod sit job som sygeplejerske i december 2012 i protest mod den kostvejledning, hospitalerne giver til deres patienter. “Det gik bare op for mig, at hospitaler bliver kørt som en forretning,” fortæller han.

Siden da har han haft fokus på sine skriverier. (Han har skrevet fem bøger, som han selv udgiver gennem Amazon, og de handler om alt fra seksualitet til madafhængighed. Der to bøger mere på vej). Ud over at være YouTube-missionær, så har han også bidraget til hjemmesiden Chaturbate, der er dedikeret til onani og chat.

Jeg havde svært ved at se, hvordan vi dog skulle kunne overens, og om vi overhovedet kunne gennemføre interviewet. Og det var endda før, at Filak opfordrede mig til at kaste mig over hans tørre kostplan.

“Hvis du vil gøre noget interessant for din artikel, så synes jeg, at du bør prøve min nul-vands udfordring,” skrev han til mig via e-mail før vores Skype-samtale. “Jeg opfordrer altid mine læsere og seere til at stille spørgsmålstegn ved min overbevisning og prøve det af på deres egen krop i stedet for bare at tage mit ord for det. De skal tage en risiko og kaste sig ud i det. Så her er kostplanen:

“I en hel dag skal du ikke spise andet en vandmelon. Du må hverken spise eller drikke andet. Når dagen er ved at være overstået, vil du sandsynligvis ikke have lyst til nogensinde at spise vandmelon igen, da du vil skulle tisse usandsynligt meget (det er også grunden til, at jeg ikke spiser det særligt ofte). Prøv så en dag hvor du ikke spiser andet end æbler eller pærer. Og så en eller to dage hvor du ikke spiser andet end bananer. Prøv så en dag eller to med gulerødder. Gør det i et par dage i træk og sørg for at være konsekvent.”

Jeg tøvede, men jeg var også nysgerrig. Jeg tænkte ikke, at det ville være farligt for mig at prøve – jeg kender en del der har været på juicekur og overlevet – men jeg kontaktede alligevel en ernæringsekspert for at høre mere om livet uden væske.

“Enhver diæt, der udelukker den ene eller den anden gruppe af fødevarer, er ikke meget andet end en dille. Det er aldeles uholdbart,” fortalte Lisa Sasson, professor i ernæring ved New York University. “Dehydrering bør tages seriøst. Vand indeholder flour, der er vigtigt for at bevare en god tandhygiejne. Det renser ganen, bidrager til at opretholde vigtige kropsfunktioner og hjælper nyrerne. Jeg kan nævne mindst 20 livsvigtige egenskaber, der opretholdes ved indtagelse af væske.”

På trods af de gode råd kastede jeg mig alligevel over Filaks udfordring. Jeg sprang over mit morgenritual bestående af to glas vand, købte en stor bakke vandmelon og tog derefter ind på kontoret med ambitionen om rent faktisk at prøve det af. Ved frokosttid havde jeg det ret godt, og jeg havde slet ikke været så meget på toilettet, som jeg havde frygtet, at jeg skulle. Måske havde Filak fat i den lange ende?

Så bestilte mine kolleger pizzaer, da der var en, der havde fødselsdag. Pizza er – lige efter vand selvfølgelig – min største svaghed. Gæt selv, hvordan resten af udfordringen gik. Da jeg endelig kastede mig ind under vandhanen, kunne jeg ligeså godt være kommet direkte fra en ugelang tur i ørkenen. Vandets kølende og hydrerende egenskaber ramte mig som en åbenbaring, og jeg overvejede i et kort øjeblik, om jeg mon kunne være afhængig af at læske.

Afhængighed er en central del af Filaks fødevarefilosofi. Han kæmper selv med en trang til fastfood og nævner Taco Bell og Pizza Hut som nogle af de værste laster. Han foretrækker, at kalde den slags for “moderne mad”. En betegnelse der dækker over alle industrielt forarbejdede fødevarer, eller ting der ikke findes i naturen.

“Jeg ser ikke folk, der er afhængige – hvad enten det er af mad eller heroin – på samme måde længere,” forklarer han. “Jeg forstår dem godt. Men hvis alle er afhængige af et eller andet, så er der ingen, der er afhængige. Hvis nogle enkelte er afhængige af et eller andet, så undgår de fleste mennesker det, fordi det er blevet kategoriseret som en afhængighed. Og det er den helt store forskel på at være afhængig af moderne mad og være afhængig af noget, man sniffer.”

Men Filak regner ikke med, at folk vil følge i hans sko sådan lige med det samme.

“Jeg siger altid: ‘prøv det af’. Jeg var enormt kynisk i en periode og mente, at alle andre var nogle idioter. Jeg gjorde det, som gav mening for mig, og mente, at det helt åbenlyst, var det smarteste. Men jeg har lært ikke at presse mine holdninger ned over hovedet på folk. Jeg vil hellere have, at folk læser op på de her ting på egen hånd.”