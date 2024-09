Mød manden der lever af råt kød

I 2008 fik Derek Nance en mystisk sygdom, der dræbte hans appetit og fik ham til at kaste uhæmmet op, hver gang han forsøgte at spise noget. Dereks læger mistænkte, at det var en allergisk reaktion, og Derek ændrede derfor sin kost. Han startede med at sige farvel til hvede og mælkeprodukter, men han blev ved med at tabe sig. Desperat begyndte han at søge på internettet, hvor han faldt i snak med en lang række folk, der advokerede for alverdens mere eller mindre suspekte diæter.

Derek forsøgte sig med en middelhavsdiæt (fisk og grøntsager), før han droppede fisken helt for at blive veganer. Lige meget hjalp det. Til sidst blev han anbefalet kødbaseret stenalderkost af en fyr, som havde de samme symptomer. Uden noget at tabe kastede Derek sig derfor over råt kød. I dag er Derek så passioneret omkring hans diæt, at han børster sine tænder med animalsk fedt. Af en eller anden sær grund fik jeg en ustyrlig lyst til at overvære Derek indtage et af sine måltider. Jeg mødte derfor Derek og hans kone Joanna i Lexington i Kentucky, hvor vi tog en snak om vitale organer, råddent kød og det gode helbred. Netop helbredet er hovedårsagen til, at Derek har kastet sig over råt kød – og i følge ham selv har han aldrig haft det bedre.

MUNCHIES: Hej Derek. Kan du fortælle os lidt mere om din diæt. Hvis idé var det? Derek: Det var en tandlæge ved navn Weston Price, der i 1930’erne studerede de helbredsmæssige fordele ved at spise udelukkende utilberedt mad. Han studerede indianere, som levede af indmad og animalsk fedt. Han fandt ud af, at mennesker, der levede i mere primitive samfund, var meget sundere, end vi er i dag. Derfor tænkte jeg: “Alright, jeg prøver det sgu af.”

Var du betænkelig ved at kaste dig over en sådan diæt? Nej, egentlig ikke. Jeg havde været syg så længe, at jeg var villig til at prøve alt. I haven havde jeg et par geder, som jeg havde anskaffet mig for at få mælk, men da jeg var blevet træt af at malke gederne, slagtede jeg dem. Jeg spiste begge geder rå, og det var sådan, jeg startede.

Blev du syg? Nej. Jeg fik nok en smule diarré, men det er normalt, når ens fordøjelsessystem skal vende sig til noget nyt. Efter der var var gået en uges tid, havde jeg det fantastisk, og derfor fortsatte jeg.

Og du har altså ikke spist andet siden? Nej, ikke siden jeg startede. Jeg er mest til lammekød. Det er bare let at køre ud til en gård, prutte lidt om prisen, slagte dyret og smide det bag i bilen. Det er noget sværere at håndtere oksekød, da dyret er så meget større. Svinekød er totalt bandlyst, fordi grisene bliver fyldt op med hormoner, og fordi deres foder består af korn, som øger mængden af bakterier.

Hvordan undgår du at få skørbug? Dyrenes indmad indeholder C-vitamin. Det er sådan med C-vitamin, at man har brug for større mængder, hvis man spiser kulhydrater. Hvis man derimod kun spiser kød, får man rigeligt med C-vitamin. Så jeg spiser bare indmaden, muskler, sener og alt andet.

Billedtekst: Dereks C-vitamin fix. Et glas med fåreorganer og størknet blod

Hvad så når du skal til middag hos venner? Så får jeg for det meste lov til at medbringe min egen mad. Det samme er tilfældet, hvis jeg skal ud at spise.

Bliver du ikke syg af at spise det samme hele tiden. Nej. Der sker et eller andet med kroppen under tilvænningsprocessen. Omkring tre uger efter at jeg startede, begyndte jeg at få en stærk blodlignende smag bagerst i svælget, og pludselig begyndte jeg at hungre efter den smag. Tanken om tilberedt mad tiltaler mig slet ikke længere. Det smager bare brændt. Det er det samme med krydderier og krydderurter. I starten krydrede jeg min mad, men det har jeg heller ikke lyst til længere.

Du spiser også råddent kød. Hvorfor spiser du råddent kød? Fordi det indeholder probiotika. Halvdelen af problemet med min fordøjelse skyldtes mangel på enzymer. Min krop producerer simpelthen bare ikke nok enzymer til, at jeg kan fordøje stivelsesholdig kost. Så de probiotiske bakterier, der findes i råddent kød, hjælper faktisk min fordøjelse.

Billedtekst: Derek lader stykker af lammekød rådne i et syltetøjsglas, før han spiser dem.

Har du nogensinde forklaret en veganer om din diæt? Altså, min kæreste er vegetar.

Joanne, du er vegetar? Joanne: Ja, men jeg er nok nærmere altædende med vegetariske tendenser. Jeg har prøvet Dereks diæt – vi fik lammemørbrad på et tidspunkt, og det smagte herligt – men jeg er vegetar af solidariske årsager.

Taler I så om jeres forskellige holdninger? Ja, og jeg forstår godt grunden til, at Derek spiser, som han gør – for ham handler det jo om hans helbred. Jeg tror, jeg kan spise alt, uden at det gør mig noget. Det er den store forskel på os.

Og Derek, du har det fint med at slagte dyr? Hvis et dyr har levet et naturligt liv, så har jeg ingen moralske kvaler ved at slagte det. Men hvis et dyr er vokset op i en bås og er blevet pumpet fuldt af antibiotika hver eneste gang, det har været småsygt, så er det et problem for mig. Det er ikke bare unfair over for dyret, det er også unfair over for de mennesker, der skal spise det.

Dit køleskab ligner mest af alt et satanistisk ritual. Kan du fortælle os lidt om det, vi ser på billedet? Det er et shetlandsfår. Det har en meget mild og sødlig smag. Jeg åbner kraniet og spiser dets hjerne. Det er lidt af en delikatesse, så jeg gemmer det til weekenden.

Hvad er det værste ved den her diæt? At jeg er blevet socialt udstødt. Min familie tror, at jeg er blevet vanvittig. De er helt overbeviste om, at jeg har tabt forbindelsen til virkeligheden, og jeg kan virkelig ikke forstå hvorfor. De kan simpelthen ikke acceptere, at jeg spiser, som jeg gør. Min far har en kandidatgrad i biologi, og han er sikker på, at min diæt vil gøre mig syg.

Joanne: Det er virkelig skørt. Jeg må ikke engang nævne Dereks diæt, hvis de er i nærheden. De reagerer meget voldsomt og er helt overbeviste om, at han vil dø af det.

Vil du nogensinde stoppe din diæt? Ikke af egen fri vilje, nej. Men hvis jeg bliver tvunget til at stoppe, så kan det da godt være.

Du er for nyligt sprunget ud som slagter. Kan du fortælle mig mere om den beslutning? Jeg har slagtet dyr i årevis på egen hånd, og da en fyr på en af de gårde, jeg køber dyr fra, havde brug for en hånd, tilbød jeg at hjælpe ham. Nu er jeg i gang med at lære faget helt fra bunden, og det giver mig også muligheden for at småspise på arbejde. Før i tiden var jeg elektriker, men jeg kan lave, hvad det skal være. Joanne bestyrer en juicebar, så nogle gange hjælper jeg til dér. Sådan er livet bare.

Denne artikel blev oprindelig bragt af MUNCHIES USA i 2013