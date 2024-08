Mød parret, der kan give dig en “squirtle”-orgasme med Pokémon Go-sexlegetøj

Denne artikel er oprindeligt udgivet af BROADLY USA

Den verdensomspændende Pokémon Go-feber har nået sit klimaks for længst, måske har du faktisk allerede lidt glemt, at spillet eksisterer, men det gælder bestemt ikke alle, som VICE for nylig kunne berette. Folk er heller ikke holdt op med at finde på nye fantasifulde måder at gøre spillet til en del af deres virkelig liv på, og takket være et opfindsomt par fra Australien rækker Pokémon-universet også ind i soveværelset.

“Pokémoan“-dildoer er en serie på fire stykker legetøj, der kan få enhver Pokémon-mester til at squirtle af glæde (undskyld). Man kan blandt andet få en “Bulby,” der beskrives som værende en “græs-type Pokémoan” med “en stor spids, der gør den til en rigtig behagelig ven at have.” Man kan få en en “Squirty” med en rød hale, der “uddeler intense orgasmer, hvor end den går.” Og kronen på værket: “Piky” – en “lille, elektrisk anal-Pokémoan” designet til Ash Ketchum-fans, der altid har haft lyst til at proppe Pikachus hale op i røven. Hvis du gerne vil fange dem alle sammen, kan du købe dem som samlet pakke.

Det er ikke første gang, at ejerne af Geeky Sex Toys – de hedder Emma og Josh, og er et par fra Brisbane – har udviklet kreativt sexlegetøj. Game of Thrones-entusiaster vil sætte pris på Jon’s Dildo Sword, der er udstyret med en direwolf på skaftet, mens de, der altid har drømt om at udforske Sailor Moon-universet i soveværelset, bliver glade for måne-, prisme- og kraftmulighederne, som Sailor Girl Dildo Wand kan tilbyde.

Vi talte med Emma og Josh om Pokémon Go, at gøre nørdkultur sexet, og hvordan Pikachu er endt som et buttplug.

BROADLY: Hej, Josh og Emma. Kan I ikke fortælle mig lidt om, hvem I er, og hvorfor I startede Geeky Sex Toys?

Josh og Emma: Vi er selv nørder, og vi vil gerne være med til at fjerne det tabu, der omgærder sexlegetøj ved at fremstille dem på en sjov og nørdet måde. Vi mener ikke, sexlegetøj bare er et redskab til at opnå orgasme, det skal også være sjovt og visuelt tilfredsstillende – og selvfølgelig fysisk tilfredsstillende.

Hvor kommer inspirationen til legetøjet fra? Kommer det direkte fra Pokémon Go?

Vi har altid gerne villet lave Pokémon-inspireret legetøj, men det var først, da vi hørte om Pokémon Go, at vi besluttede at prioritere det højest.

Er I selv hardcore Pokémon-fans?

Det er vi i hvert fald! Vi er 24 og 23 år gamle, så vi var de seje unger, der gik rundt og samlede kort og spillede Game Boy i sin tid. Vi så begge to serien om morgenen, inden vi skulle i skole – og ja, vi kan også Pokémon-rappen.

Hvordan har Pokémon Go påvirket salget af legetøj?

Lad os bare sige, at vi er en spritny virksomhed, og nu skal vi pludselig til at udvide produktionen så hurtigt som muligt.

Hvordan udvalgte i Pokémon-figurer til legetøjet? Hvorfor skal Pika være et anallegetøj?

Haha! Vi havde gerne “lavet dem alle,” men vi vidste, at det ikke var muligt. Så vi besluttede at begynde med de oprindelige starter-Pokémons, men vi kunne selvfølgelig ikke undgå at bruge den mest højtelskede figur Pikachu. Så han endte selvfølgelig med at blive et anallegetøj.

Hvilken figur er mest populær blandt kunderne?

Piky er den allermest populære. Det er bare en sjov tilføjelse til det legetøj, folk allerede har. Folk er helt vilde med dem generelt! Nogle folk er skeptiske i forhold til formerne, men dem, der har prøvet dem, siger, de er rigtig gode.

Tror I, folk køber dem, fordi de er sjove, eller fordi de faktisk tænder på at bruge dem?

Jeg håber lidt, det er begge dele. Vi vil gerne tages seriøst som firma, men samtidigt er det vores mission at fjerne noget af det tabu, der eksisterer i forhold til sexlegetøj. Men hvis folk køber dem som en joke, er det også helt fint.

Jon’s Dildo Sword.

I har også andet nørdet sexlegetøj – jeg er vild med Jon’s Dildo Sword. Hvor kommer inspirationen fra til den?

Vi er begge to store nørder. Vi elsker alt, der er nørdet. Vi kan sagtens gå ind i en tegneserieforretning og købe en masse nørdede sager, men man kan ikke gøre det samme i en pornoforretning. Så vi har lidt skabt vores egen niche, kan man sige.

På jeres webshop står der, at alt legetøjet er håndlavet… Hvordan bliver et stykke Pokémoan-legetøj til?

Ja, de er alle sammen lavet i hånden. Vi arbejder på den måde af flere forskellige grunde, men mest fordi vi elsker at lave legetøj. Enten laver Josh produktet i hånden, eller også bruger vi en 3D-printer. Med Pokémoan-dildoerne lavede vi dem i ler, mens Piky er 3D-printet. Når prototypen er færdig, laver vi en form ud af den. Så blander vi selv silikoneblandingen og hælder den på formen. Det færdige produkt koges og steriliseres, inden det pakkes og sendes til kunderne.

Hvordan har I testet produkterne? Det er sikkert svært at finde forsøgspersoner til en dildo, der er formet som Bulbasaur…

På samme måde som vores kunder. Indsæt i passende kropsåbning. Alt afhængig af produktet så plejer vi at bruge et par hyggelige aftener med prototypen, før vi laver nogle kopier og deler dem ud blandt vores venner. Vi har formodentlig den største og mest nørdede legetøjssamling i galaksen.

Tror I, Nintendo er bekendt med jeres legetøj, og hvordan vil I overbevise dem om, at det er en god ide?

Vi aner ikke, om de kender til dem… Når man tager i betragtning, hvor stort Pokémon Go er blevet, så har de sikkert vigtigere problemer at fokusere på – som for eksempel, at deres servere hele tiden går ned. Kom nu, folkens. Vi vil ud og fange Pokémoner!