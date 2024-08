Mød Sophia Hadjipanteli, indehaver af Instagrams mest populære sammenvoksede øjenbryn

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Sophia Hadjipanteli har langt, vildt hår, to krystalklare, blå øjne og en kæmpestor, sort skovsnegl af et sammenvokset øjenbryn.

Ved første øjekast – eller længere tids længselsfuld stirren – ligner Hadipanteli en beskeden udgave af Carmen Electra, da hun peakede i slutningen af 90’erne. Men med en blød og mørk streg tværs over panden.

Hun er utroligt smuk og legemliggør samtlige skønhedsidealerne i den vestlige verden: langt og fyldigt hår, store øjne, en slank talje, en storslået røv, perfekte læber, hud og kindben. Og så har hun også en gigantisk metaforisk fuckfinger til samtlige bemeldte idealer i form af et monsterstort sammenvokset øjenbryn, der strækker sig fra øst til vest – som var hvert eneste lange hår en protesterklæring mod samfundets konforme indstilling til skønhed.

Den 21-årige model dukkede første gang op på det italienske Vogues hjemmeside, da hun har 15 og så igen tre år senere. Indtil for nylig har hun arbejdet hårdt på at slå igennem på den virtuelle catwalk, men det var alt sammen, før en af hendes selfier havnede på Instagrams explore-side, hvor den nåede ud til mere end en million brugere.

Hadjipanteli – hvis far er græsk-cyprioter, og mor er brite – er opvokset i deltasten Maryland i USA, hvor hun gennem sin barndom blev mobbet i skolen. Hun har altid har følt sig som en outsider.

I dag har modellen, der til daglig studerer marketing, over 152.000 følgere på Instagram og modtager lige så mange beskeder fra fans, som hun modtager hatemail og dødstrusler.

VICE: Dine sammenvoksede øjenbryn er selvfølgelig en stor del af dit look. Hvorfor har du valgt at beholde dem, som de er? Har de altid set sådan ud? Har du nogensinde plukket dem?

Sophia Hadjipanteli: Jeg har, siden jeg var barn, været meget opmærksom på mine øjenbryn, fordi min mor altid har sagt, ’Lad være med at plukke dem for meget – dine øjenbryn er smukke, som de er.’ Vi har alle sammen rollemodeller, som vi ser op til, og for mig er det min mor. Hun har virkeligt pæne øjenbryn, så hun har altid været mit idol. Det var ikke før for nylig – det er nok to år siden – at jeg besluttede mig for at holde op med at plukke dem. Jeg tror, ikke det var noget, jeg var vildt bevidst om – jeg havde ikke en ide om, at jeg skulle boykotte det – jeg tror bare, det var sådan, jeg foretrak det.

Jeg har altid stukket ud. Jeg var kendt for at gå i mærkeligt tøj, og det blev jeg mobbet for. Jeg hader at bruge det ord – mobning – fordi folk kaster rundt med det i dag i alle mulige sammenhænge, men det var helt forfærdeligt i gymnasiet. Og det er der nok mange mennesker, der oplever. Det hærdede mig på en måde. Jeg holdt ikke op med at gå i underligt tøj. Jeg er vokset op i en meget konservativ del af Maryland, og jeg tror min stædighed har fulgt mig hele livet. Jeg tror også, min beslutning om at lade mine øjenbryn vokse sammen udspringer af min stædighed. Sådan lidt, jeg kan godt lide den, jeg er, og jeg ved ikke, hvorfor jeg skal gøre det her, hvis jeg ikke, har lyst til det.

Jeg var på Cypern, og jeg havde ikke rigtigt tid til at plukke øjenbryn – jeg var altid ude at svømme eller lave noget andet. Da jeg kom hjem til min bedstemor i London, sagde hun, at hun syntes, jeg så så smuk ud, og der gik det op for mig, at mine øjenbryn var vokset sammen. Så lod jeg dem bare være. Jeg tænkte ikke så meget over det, før folk begyndte at kommentere og reagere på det. Det var sådan, det begyndte.

Synes du, det er fjollet, at vi som samfund lægger så meget vægt på, at man fjerner lidt hår i ansigtet?

Folk spørger mig tit, ’Hvordan har du det med alle de negative kommentarer?’ Det går helt sikkert ind – men et eller andet sted kan jeg også godt lide at provokere folk så meget, at de har en synlig reaktion. Det er bare til at grine af. Det var rimelig overvældende i begyndelsen, fordi jeg lige pludselig fik en masse opmærksomhed på én gang. Jeg dukkede op på Instagrams explore-side en dag, hvor jeg var til et motocross-show. Det nåede ud til en million mennesker eller sådan noget, og jeg har aldrig fået så mange hadefulde beskeder i mit liv. Den dag havde jeg det ikke særligt godt. Der gik flere måneder, før jeg forstod, hvorfor folk oplever så stærke reaktioner.

Der er mange, som spørger, ’Hvordan passer du resten af din krop?’ Jeg tror bare, det handler om personlig præference. Jeg kan ikke rigtig beskrive det anderledes.

Ser du det som et modestatement eller en accessory?

Ja. Det klæder helt sikkert visse mennesker. Jeg elsker, at mine er kulsorte. Før de voksede sammen, farvede jeg også mine øjenbryn sorte. Folk siger altid, at det ser barskt ud, men sådan har mine øjenbryn altid været, og jeg elsker chokfaktoren.



Visse dage synes jeg, det ser rigtig godt ud til mig, og andre dage er jeg mere sådan, jeg tror, jeg tager briller på. Det ser ikke helt skarpt ud i dag. Men jeg elsker mine øjenbryn, som de er, og hvis jeg beslutter mig for at ændre dem i morgen, så kommer det til at ske på mine egne betingelser. Hvis jeg ikke vil, så vil jeg ikke. Det har noget at gøre med, at jeg ikke vil føle mig presset af normer og fordomme til at gøre noget som helst. Det handler om kontrol. Jeg vil bevare kontrollen.

Tror du, at din nyvundne berømmelse automatisk har gjort dig til en kropsaktivist, selv om det egentlig er noget, du måske ikke har set dig selv som før?

Før jeg lod mine øjenbryn vokse sammen, var jeg meget aktiv i kampen mod mobning. Som børn blev både min bror og jeg mobbet voldsomt, men det gik især udover mig. I de små klasser blev jeg mobbet for at have en udenlandsk far, da jeg blev lidt ældre, var det for at være buttet, og i gymnasiet var det for at stikke for meget ud – jeg er altid blevet mobbet.



Jeg havde faktisk temmelig mange følgere, før det gik helt amok, og jeg har altid fokuseret på at promovere et budskab om, at man bare skal være sig selv og ignorere folk, der er lede mod en. Men jeg har aldrig haft en særlig plan med det. I takt med at jeg fik flere følgere, blev jeg mere bevidst om det. Jeg fik mange negative kommentarer, og det fik mig lidt til at tænke, okay, det er ikke en samtale, som bare forsvinder – jeg bliver nødt til at blive ved.

Jeg kender en masse fantastiske mennesker, som er aktivister for kropspositivitet og ligestilling, og jeg kan slet ikke rose deres indsats nok. Hvis jeg kan hjælpe med på den front på nogen måde, også bare ved at vise mine sammenvoksede øjenbryn, så er det positivt. Selv om jeg har en masse følgere og får negative kommentarer hver dag for mine øjenbryn, så har jeg ikke tænkt mig at lave om på det. Jeg vil ikke lade folk ændre på det. Jeg kan selvfølgelig ikke lide at blive kritiseret, men jeg tror også, det er helt naturligt, når man gør tingene på en anderledes måde.

Dine sammenvoksede øjenbryn er selvfølgelig dit varemærke, men er det også det, du helst vil have, folk lægger mærke til?

Det mest frustrerende ved sociale medier er, at de er så visuelt funderede. De fleste folk følger mig på grund af mit udseende – det er selvfølgelig lidt nedslående – men jeg tænker også, hvis jeg kan hale dem ind på mit udseende, så kan jeg holde på dem ved at vise dem, hvor målrettet jeg er, og hvor dedikeret til min kultur jeg er.



Det er en kamp mod skønhedsidealer, som jeg synes, vi har levet med alt for længe. Skønhed i sig selv er en god ting, fordi det er så subjektivt på tværs af kulturer, men der findes også store dele af samfundet, hvor man udskammer folk, fordi de ikke lever op til visse idealer, og det er ikke godt. I stedet for at afskaffe skønhedsidealer, synes jeg bare, vi skal udvide rammerne. Der er slet ikke noget galt i at plukke øjenbryn – overhovedet ikke, det ser rigtig godt ud – men jeg synes, vi har brug for forandring, når folk er så forhippede på en måde at definere skønhed på, at de slet ikke kan acceptere andre. Man behøver faktisk ikke acceptere noget som helst, men man har altså ikke ret til at nedgøre andre på den baggrund.

Så du bruger egentlig din platform på Instagram til at skabe rum for en samtale om skønhedsidealer, og om hvordan vi opfatter skønhed generelt?

Ja, men den forandring kommer ikke i morgen. Det er ligesom en bevægelse. Det kommer til at ske gradvist, men jeg håber, jeg kan være med til at sætte skub i udviklingen. Jeg vil bare gerne slå et slag for, at man skal respektere andre menneskers valg i stedet for at slå dem oven i hovedet med det. Jeg synes, folk er for lede på internettet.

Modtager du dødstrusler?

Ja, det kan jeg love dig for.



Hvordan forliger du dig med det?

Jeg havde en dårlig oplevelse med det den anden dag. En person – som kommer fra det samme sted, som jeg gør – sendte mig en dødstrussel. Det er helt instinktivt for mig bare at trykke, klik, bloker, swipe, slet. Men så var der en, der sagde, ’Sophia, du skulle have meldt det til politiet.’

For hver smuk og hjertevarmende besked jeg får fra en følger, får jeg også tilsvarende grimme beskeder. De er ofte meget detaljerede – det er ikke bare folk, som skriver, ’Du er grim’. Jeg er ligeglad med, om folk synes det. Grimt kan også være smukt. Men når folk skriver meget detaljerede beskeder, så bliver jeg sommetider rystet. Men det er aldrig folk, jeg kommer til at møde. Engang gav det mig altid lyst til at svare igen, og det har jeg sådan set stadigvæk, men jeg synes ikke, det negative skal overskygge det positive.

Det går helt klart værre udover mange andre end mig online, så det tænker jeg altid på, men sådan skal det jo egentlig slet ikke være.

Tror du nogensinde, du bestemmer dig for at plukke dine øjenbryn?

Det ved jeg ikke. Jeg har ingen planer om det foreløbigt, og når folk spørger mig, tænker jeg, skal jeg bare sige nej? Det kan jo godt være, jeg ændrer holdning engang i fremtiden. Men jeg tror faktisk bare, det bliver en større og større del af mig. Naturen skal bare have lov til at gå sin gang.