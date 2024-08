Mød Tammy, der bliver seksuelt ophidset af at spise

Mennesket er fra naturens side et sultent dyr. Men hvor spisning for de fleste mennesker i Vesten er en praktisk opgave, der skal overstås på lige fod med så mange andre af hverdagens små udfordringer, har det for andre en helt anden betydning.

I det her afsnit af Sex + Food møder vores vært Kimberly Kane kvinden Tammy Jung, der bliver tilfredsstillet seksuelt af at blive fodret enorme mængder mad. I fetichverdenen er hun kendt som en “feedee”. Hun kontrolleres af en partner, der indtager rollen som “feeder”, og som opfordrer hende til at spise så meget som muligt. Kim tilbringer dagen sammen med Tammy og hendes kæreste Johan for at lære så meget som muligt om deres fetich og deres livsstil.