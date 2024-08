Mød YouTube-stjernerne, der tager stoffer i deres videoer for din skyld

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK



En ung, blond kvinde i pyjamas tænder sin lighter. I baggrunden spiller noget new-age musik. Hun tager fire lange hvæs på en gennemsigtig pibe. Kammeret fyldes med damp, som forsvinder ned i hendes lunger. Et øjeblik efter puster hun dampen ud i rummet. Hun ryger DMT – et stof, der findes naturligt i planter, og som man siger opstår i menneskets krop, lige inden vi dør. Kvinden slapper af i en sækkestol, lukker øjnene og begynder at hallucinere. Mange minutter senere åbner hun øjnene igen med et smil og fortæller sin medvært om “små mænd med spidse hatte”, før hun kaster sig over at male et billede med lyserøde og blå katte.

Jeg ved fra mit eget liv, at hvis unge mennesker har lyst til at eksperimentere med stoffer, så gør de det lige meget hvad, men de har ikke lyst til at ende som narkomaner eller få et dårligt trip. Jeg håber, at vi kan hjælpe folk til at være fordomsfri, ærlige og intelligente omkring deres syn på stoffer. Det hjælper ikke at ignorere problemet – vi skal tale om det – Nellie

Den unge kvinde hedder Nellie, og sammen med sin medvært Rens og deres ven Bastiaan er de værter for et program på YouTube, der hedder Drugslab. Hvert afsnit tager omkring 15 minutter og går ud på, at en af dem tager et nyt stof hver uge. Nogle af højdepunkterne har været, da Nellie trippede på 2C-B (et psykedelisk stof, der minder om mdma) og begyndte at græde over en bamse, fordi den var så sød; da hun beskrev følelsen af GHB som “en let snurren i fissen”; eller da Rens var på ketamin og flækkede af grin over, hvor meget boksehandsker minder om hummerkløer.

Nåh, ja – det hele er forresten finansieret af den hollandske regering.

Maleriet Nellie malede efter at have røget DMT

Drugslab er en del af TV-programmet Spuiten en Slikken (“Skyd og Slik”) og bliver produceret af det hollandske svar på Danmarks Radio, BNN. Selvom det kun har eksisteret i ni måneder, har Drugslab allerede 430.000 følgere og over 16 millioner views. De beskriver deres mål som “at tage alle de stoffer, du har lyst til at prøve. Vi gør det i videnskabens navn, så du kan se, hvordan stofferne påvirker kroppen.”

Hovedformålet er skadesreducering, og derfor viser de prøvekaninernes hjerteslag og temperatur og giver gode råd om dosering samtidig med, at de griner til kameraet med store øjne eller ligger bedøvet og tripper i en lykkerus. De er heldigvis også rigtig gode til at fokusere på, hvordan det føles, når trippet er færdigt, og filmer i timerne eller dagene efter et trip, så man af og til får lov til at se Rens, Bastiaan og Nellie i mental ubalance.

“Det er meget vigtigt, at vi kender til risici og generelt ved noget om de stoffer, vi tager,” fortæller Nellie. “Jeg ved fra mit eget liv, at hvis unge mennesker har lyst til at eksperimentere med stoffer, så gør de det lige meget hvad, men de har ikke lyst til at ende som narkomaner eller få et dårligt trip. Jeg håber, at vi kan hjælpe folk til at være fordomsfri, ærlige og intelligente omkring deres syn på stoffer. Det hjælper ikke at ignorere problemet – vi skal tale om det.”

Drugslab falder på et tørt sted, for behovet for reel information omkring stoffer har aldrig været større. Renheden af kokain og heroin lå mellem 43 og 74 procent i 2016 efter at have været helt nede på 20 procent i 2010. Renheden og mængden af mdma i ecstasy er også steget markant, og det har været en medvirkende faktor til, at 57 mennesker mistede livet i England i 2015. Syntetisk cannabis smadrer folk fuldstændig, både på gaden og i fængslerne. I Danmark er der omkring 250 stofrelaterede dødsfald om året, og i England nåede tallet i 2015 op på 3674 personer – en rekord, som ingen glæder sig over. Det burde være tydeligt for enhver, at der er et presserende behov for at undervise folk omkring sikker brug af stoffer.

Derfor er Drugslab en rigtig god start.

Programmet taler ikke ned til seerne, og man føler, man kan stole på værterne. Deres skildring af stofbrug er meget realistisk, for det sker lige for øjnene af en, så når de begynder at belære en om konsekvenser, er man ikke på forhånd skeptisk.

Når Bastiaan tager mdma, er han for eksempel ikke i nærheden af at få en psykose. Det er ellers noget, som sundhedsmyndighederne rundt omkring i Europa har en tendens til at fremhæve, selvom frygten er baseret på det, tænketanken Volteface kalder “en håndfuld tvivlsomme case-studier”.

I stedet synes han, det smager dårligt, får det vildt fedt – og har det rigtig skidt dagen efter. Dermed er Bastiaans oplevelse, sådan som langt de fleste oplever stoffet.

“Det handler ikke om, at vi er fortalere for stoffer,” siger Nellie, “men vi lever i et samfund, hvor kendte popstjerner synger om mdma og at trippe. Vi prøver at lave videoer, der er nemme at se. Det skal være underholdende, men også alvorligt. Videoerne er ikke kun for de unge men også for forældre, som gerne vil vide mere om, hvad deres børn laver, så de kan have en ærlig og fornuftig samtale om det og måske lave nogle regler, på samme måde som man gør, når barnet skal ud og drikke alkohol de første gange.”

Rens sniffer ketamin, mens Nellie ser på (screenshot via)

Jeg spørger Nellie, hvorfor Drugslab er så populært. “Jeg tror, en af grundene er, at BNN har en tradition for at lave programmer til unge mennesker om sex og stoffer,” siger hun. “I starten syntes alle, at de var sindssyge, men nu er det blevet accepteret, og folk kan godt se fordelene ved det. Vi har et stort hold af eksperter og udover at tale om risici har vi det også rigtig sjovt. Det kommer fra hjertet.”



Det er ikke så overraskende, at den slags bliver finansieret af den hollandske regering. Landet har en lang tradition for harm reduction, når det kommer til stoffer. De er selvfølgelig berømte for deres afslappede forhold til cannabis, men de tilbyder også, at man kan få testet sine stoffer gratis og anonymt på de mange testcentre rundt omkring i landet – noget, som der er lange udsigter til i blandt andet Danmark. Det vil tage lang tid, før politikere og menigmand ændrer holdning til stoffer. I årtier er stofbrugere blevet gjort til kriminelle, og ungdommen er blevet informeret på en nedladende og helt igennem ineffektiv måde. Drugslab kan gøre en forskel, for selvom man ikke lærer alt om stoffer ved at se deres programmer, kommer man næsten med garanti til at være klogere, end man var, inden man startede.