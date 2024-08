Morgenmadssulten buffettyv terroriserer amerikansk by

Artiklen er oprindelig publiceret af MUNCHIES i USA.

Over halvdelen af TripAdvisor-anmeldelser af Holiday Inn Express & Suites i byen Dalton, Georgia nævner den gratis morgenmad, som hotellet tilbyder gæster. Folk er for det meste benovede over hotellets udvalg af pandekager, pølser og den traditionelle sydstats ret biscuits and gravy. Det er nyttig information, hvis man planlægger at tilbringe en dag eller to i Dalton, men det er et veritabelt skattekort for en morgenmadspirat, på udkig efter et gratis måltid.

Politiet i Dalton er lige nu på jagt efter en mand, som efter sigende er vadet ind på Holiday Inn Express, har taget godt for sig af buffeten, hvorefter han har vadet lidt rundt på hotellets gange, inden han har forladt stedet. Han har ikke tjekket ud, for han var nemlig slet ikke gæst ved hotellet.

”Jeg tror, han vidste det,” siger Cecy Lagunas, som er bestyrer på hotellet til WRCB. ”Vi er kendt for vores morgenmadssortiment”.

Lagunas forklarer, at hun gjorde sin chef opmærksom på manden, efter hun havde set ham vandre rundt på hotellets gange, hvor han så ud, som om ”han var faret vild”. De to konfronterede manden, som forklarede, at han ”bare prøvede at se, hvor let det var at komme ind på et hotel og tage ting gratis”. Lagunas’ chef bad ham om at forsvinde, og det gjorde han så.

Dagen efter blev den mystiske buffetbandit set på et andet hotel, Quality Inn, hvor han lukkede sig selv ind på et ulåst værelse, som var ved at blive rengjort. (Måske nåede han ikke morgenmaden i tide, eller også var han ikke interesseret i deres udvalg. I en TripAdvisor-anmeldelse kan man læse, at ”der er varm morgenmad, men ingen biscuits and gravy” på Quality Inn).

Den følgende dag var han på spil igen. Denne gang dukkede han op på et Super 8-motel og fortalte receptionisten, at han havde glemt sin telefon på et værelse, han havde lejet. Receptionisten endte med at true med at ringe til politiet, og morgenmadsbanditten forsvandt igen.

”Det siger i hvert fald noget om, hvor opmærksomme personalet er på, hvem der kommer ind på et hotel. De har et godt sikkerhedssystem,” siger vicepolitichef Chris Crossen fra politiet i Dalton. ”De holder øje med kameraerne og kan se, når der er noget, som ikke stemmer, og så kontakter de os.”

Eller også siger det noget om, at vi sagtens kan vade ind, spise lidt gratis buffetmad og gå igen, uden der sker noget ved det. Under alle omstændigheder har man ikke observeret den mystiske forbryder, siden han forsøgte at snyde sig ind på Super 8-motellet.

I Dunwoody, cirka 140 kilometer syd for Dalton, blev en mand ved navn Roche Harris for flere år siden anholdt, fordi han stjal mad fra en morgenmadsbuffet på Staybridge Hotel. Det, der fældede Harris, var ikke, at han neglede gratis mad. Harris kastede varmt vand efter hotelbestyreren, som konfronterede ham, og senere udgav han sig for at være politibetjent, da han vendte tilbage til hotellet for at nappe endnu et gratis måltid.

Hvis du læser med, Buffetbandit, så ligger der en Hampton Inn i Dalton, som efter sigende serverer gode vafler. Bon appetit!