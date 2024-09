Morrissey har udgivet et ‘Meat Is Murder’ computerspil sammen med PETA

Musikbranchens mest notoriske veganer, Morrissey, har i efterhånden mange år stået i spidsen for et korstog mod verdens kødædere. I de seneste år har den mission også betydet, at han har tvunget spillesteder til at blive veganervenlige under trusler om aflysning af hans koncerter, og han har talt dyrenes sag i utallige interviews. Men The Smiths-sangen “Meat is Murder,” fra bandets album med samme titel fra 1985, er nok Moz’ største bidrag til den vegetariske og veganske sag.

Nu har Morrissey og tidligere Smiths-guitarist Johnny Marr lånt deres sang til PETA, der har inkluderet en 8-bit version i deres nye arkadeagtige retrocomputerspil This Beautiful Creature Must Die, der er opkaldt efter en strofe fra “Meat is Murder”. Spilleren skal redde dyr, inden de bliver flået i småstykker af store rundsave. Det lyder sjovt ikke?

This Beautiful Creature Must Die er en efterfølger til andre satiriske computerspil produceret af PETA, som for eksempel Pokémon Black And Blue (Gotta Free ‘Em All!), Revenge of the PETA Tomatoes (Missionen: Smid tomater på folk, der bærer pels), og Cooking Mama: Mama Kills Animals.

I spillet This Beautiful Creature Must Die er et 2-D slagteri delt op i fire rektangler, og i takt med at tegneseriegrise, -kyllinger, -kalkuner og -køer kører forbi på et samlebånd, skal spilleren klikke på dyrene for at redde dem fra den sikre og blodige død (et lille tip: man behøver ikke klikke på dyrene, bare den firkant de dukker op i).

Når man ikke at redde bare et enkelt dyr, bliver man mødt af et “game over”-skilt, hvorefter man vinder adgang til et link til en underskriftsindsamling og muligheden for at se en rædselsvækkende video, der viser omfattende dyresmisbrug på gårde og slagterier. Alt sammen til tonerne af albumudgaven af “Meat is Murder”.

Stillbillede fra PETA.

“PETA’s er sjovt på en nostalgisk måde, men viser samtidig, at produktionen af animalske produkter i dag er den største trussel mod menneskers helbred, dyr, og miljøet,” udtalte PETA’s Vice President of Marketing Joel Bartlett i en pressemeddelelse. “Når man har mestret spillet, kan man efterfølgende redde både dyr og planeten i virkeligheden ved at blive veganer.”

De strækker den måske lige lovligt meget, når de kalder et spil, der foregår på et slagteri, for “sjovt,” men da de fleste computerspil går ud på, at man skyder eller på andre måder slår mennesker eller andre levende væsener ihjel, så er den beskrivelse måske ikke helt malplaceret.

“Dette spil er det største sociale korstog overhovedet, da vi beskytter de svage og forsvarsløse fra menneskers voldelige aggressioner,” udtalte Morrissey. “Det kan Pokémon Go ikke tilbyde.”

Hårde ord rettet mod Pokémon Go, der har indgået et samarbejde med McDonald’s om at gøre hver eneste McD i Japan til et PokéStop. (Det samarbejde vil Morrissey nok ikke billige alt for meget—han langede hårdt ud efter det engelske band Buzzcocks, da de lod McDonald’s benytte et af deres numre i en reklame for en kyllingewrap.)

I stil med Pokémon Go, hvor målet er at man skal catch ’em all, er missionen i This Beautiful Creature Must Die, at man skal redde alle dyrene. Og i stil med det populære japanske mobilspil er den mission noget nær umulig at udføre. Spillet synes uendeligt, og der er altså grænser for, hvor meget og hvor hurtigt man kan klikke med en mus.

Livet er bare ikke altid lige let.