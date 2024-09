Vi talte med et offer for klapjagten på kokain-kunder i København

Hvis du er fast gæst i Københavns natteliv, behøver vi sikkert ikke fortælle dig, hvor let det er at skaffe næse-krydderi til byturen. Hvad du måske også har erfaret er, at politiet nu går målrettet efter De Hvide Budes kundekreds, (læs: dig), ved at udsende bødeforlæg til kunder, der har skaffet deres kokain via sms’er til et særligt populært telefonnummer.

Det er anden gang, politiet forsøger sig med den kontroversielle strategi, men af ressourcemæssige årsager hører man denne gang kun fra ordensmagten, hvis man – ifølge efterforskernes oplysninger – har bestilt kokain til døren mindst fem gange.

I alt har Københavns Politi sendt 174 bødeforlæg ud svarende til i alt 1.865.000 kroner. Det oplyser vicepolitiinspektør Torben Svarrer fra afdelingen for Organiseret Kriminalitet til Ekstra Bladet. Den største bøde er på 32.000 kroner.

Der er masser af andre numre i omløb, og selvom jeg var paranoid i et stykke tid, gik der ikke længe, før jeg glemte alt om sagen. – Morten

Københavns Politi indledte oprindelig klapjagten på kokainkunder tilbage i december 2013, hvor 200 bøder blev udsendt – ordlyden og den implicitte trussel var den samme som i den nuværende sag: tilstå og betal – eller tag konsekvenserne i retten.

Langt hovedparten af kokain-rekvirenterne valgte dengang at punge ud fremfor udsigten til en tur på anklagebænken. Denne – set med politiets øjne – ubestridelige succes har givet politiet blod på tanden og anledning til at gentage operationen.

En af dem, der har måttet betale for sin kokain mere end én gang, er 27-årige Morten. Han har ikke lyst til at stå frem med navn, men vil hellere end gerne fortælle om den oplevelse, han kalder for en “skandaløs brug af politiets ressourcer”. Han fik en bøde på 6000 kroner for at have købt kokain to gange i 2013, og nu gør han status over, hvordan oplevelsen prægede ham og hans forbrug.

“Vi var en gruppe af venner, der alle brugte det samme nummer til at bestille kokain, og nogle af de andre havde allerede fået opkald fra politiet, hvor de blev spurgt, om de ville tilstå. Jeg fik også en del anonyme opkald, men undlod at tage telefonen, da jeg håbede på, at det ville drive over, hvis de ikke fik fat på mig.”

Men det gjorde det ikke. Efter to uger med ubesvarede opkald valgte han til sidst at tage telefonen, da han i en avisartikel læste, at politiet ville opsøge de resterende coke-kunder på deres privatadresse, hvis ikke telefonkontakt var mulig.

“Det var en absurd oplevelse. En stemme i røret sagde ‘Hej, det er fra politiet, vi kan se, at du har købt kokain. Er du parat til at tilstå?’ Først prøvede jeg at benægte alt, men det blev for uoverskueligt, og jeg endte med bare at betale bøden for at få sagen ud af verden.”

Var det god coke?

Det var skidegod coke, og af samme grund er det rigtig ærgerligt, at nummeret ikke længere virker. Dealeren var flink, stabil og delte gavmildt ud af bland-selv slik, når man mødtes med ham.

Stoppede du så med at tage kokain efterfølgende?

Nej, selvfølgelig ikke. Der er masser af andre numre i omløb, og selvom jeg var paranoid i et stykke tid, gik der ikke længe, før jeg glemte alt om sagen. Det er dybt naivt, hvis politiet tror, at denne heksejagt har en præventiv effekt – men pengene skæpper selvfølgelig godt i statskassen”, siger han. VICE har talt med flere personer, der har modtaget disse bøder, og af dem har ingen efterfølgende ændret deres coke-forbrug.

Det er til gengæld ikke naivt af politiet at tro, de kan skræmme penge ud af lommerne på de udvalgte købere. Det vurderer forsvarsadvokat Michael Jørgensen:

“Det er politiet, der skal løfte bevisbyrden, men når man har valgt at lave bødeforlægget, så er min vurdering, at der ikke er så meget at gøre, medmindre man har en rigtig god forklaring på, hvorfor man gentagne gange har været i kontakt med en pusher. Du kan ikke bare hævde, at du har tabt din telefon, for politiet tjekker din opkaldshistorik og kan på den måde sandsynliggøre, hvem der har brugt telefonen i det pågældende tidsrum.”

Men er der tilstrækkeligt beviser til, at sagen holder i retten? Man er jo ikke blevet taget på fersk gerning?

“Det er ikke rigtig kampen værd, for det giver kun ekstra omkostninger og bøvl. Hvis du har sendt gentagne sms’er til en pusher, hvor der for eksempel står “jeg skal have fire gram”, så er man allerede bagud på point. Og nogle gange skal man lade være med at kaste gode penge efter dårlige,” lyder det fra Michael Jørgensen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Københavns Politi.

