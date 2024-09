Leather jacket –Schott, t-shirt –Rokit, visor – Beyond Retro.

PHOTOGRAPHER: CHARLOTTE RUTHERFORD

STYLIST: KYLIE GRIFFITHS

Stylist’s Assistant: Thomas Ramshaw

Makeup: Lucy Wearing using MAC Cosmetics

Hair: Johnnie Biles using Bumble and Bumble

Models: Emerald and Stefanie at First Model Management, Magda at Premier

Special thanks to Vyne Wood Studios

Videos by VICE



Jacket – Gogo Phiip Jackets, earrings – Ryan Lo.





Hoodie – Rokit, hat – Lazy Oaf.



Earrings – Gogo Philips, Jacket – Ashish, Beret – Rokit.





Top – Illustrated People.





T-shirt – Illustrated People.