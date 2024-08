Mr. Big er den bedste karakter i ‘Sex and the City’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Når man tænker på Sex and the City, melder det samme presserende spørgsmål sig ofte. Det er ikke, ”hvem af dem er du” – den er let nok. De fleste seere er en unik kombination af de fire hovedpersoner. Jeg er for eksempel Carries neuroser, Samanthas sexdrive, Mirandas had til mænd og Charlottes røv. Det langt sværere spørgsmål er: hvem er seriens bedste karakter?

Det er selvfølgelig ikke Carrie, men lad os starte med hende alligevel: Er det i virkeligheden Carrie, den spektakulære, romantiske antihelt, der altid træffer forfærdelige valg og som resultat deraf ramler ind i den ene katastrofe efter den anden? Er det Samantha, bolledyret, der repper sig selv hårdere end samtlige badejern på Paradise Hotel? Er det Anthony, den homoseksuelle ven, der af alle karaktererne har det bedste overblik, selv om han blot optræder som komisk indslag?

Nope, nope og atter nope. For det første er Carrie ikke så meget en karakter, som hun er en tilstand. Det ved alle, fordi det er det, der gør hende værd at følge i serien. Da hun for første gang dukkede op på skærmen for 20 år siden i den her uge, var seere aldrig blevet konfronteret med en kvindelig hovedperson, der var så usympatisk, frustrerende og i sidste ende uendeligt tiltalende som Carrie. Af den grund alene er Carrie uden tvivl seriens største bedrift, men hun er ikke den bedste karakter. Det er Samantha, Miranda, Charlotte eller Anthony heller ikke. Hvis man ser lidt nærmere på sagerne, så er den bedste Sex and the City-karakter faktisk… Mr. Big.

John James “Mr Big” Preston er et røvhul i fyrrene, som ikke kan finde ud af at binde sig følelsesmæssigt, der arbejder i finansverdenen og ligner den menneskelige inspiration af faren i American Dad. Fordi han er katalysator for så mange af Carries problemer, har vi ofte været hurtige til at se ham som en skurk. Men det passer ikke. Big bliver set som værende egoistisk, fordi han nægter at være den sunde, stabile indflydelse i Carries liv, som i sidste ende betyder, at hun slår op med ham. Han bliver meget sjældent vurderet på sine egne præmisser. Han er en reserveret, men fornuftig person med et stressende job, som har svært ved at indlade sig på et seriøst forhold på grund af sin fortid. Som bevisbyrden herunder også peger på, så har Big længe fået skudt i skoene, at han er skurken, når han i virkeligheden faktisk er en hysterisk morsom legende.

BEVISMATERIALE A: HANS RET FORNUFTIGE REAKTIONER PÅ CARRIES VANVITTIGE HANDLINGER

Det giver mening, at jo mere en person holder tilbage, jo mere plads er der til selv at fylde hullerne ud. Alt afhængig af hvor følelsesmæssigt stabil man er, kan det være alt fra en lille mistanke til en jordskredsagtig paranoia, der i bund grund kun afspejler ens egne usikkerheder. I forholdet mellem Carrie og Big er der hovedsageligt tale om sidstnævnte.

Eksempel nr. 1: Big skal muligvis flytte til Paris i forbindelse med arbejdet, men hans planer er uklare. Han prøver at lade være med at bringe det op, så de kan vente med at diskutere det, til han ved mere, men det kommer alligevel ud. Tanken om at være fra hinanden får Carrie til at gå i panik, og hun ender med at skælde ham ud i et fuldemandsopkald klokken fem om morgenen, mens han er på forretningsrejse. I telefonopkaldet kalder hun ham for en gammel mand. Bagefter dukker hun op ved hans lejlighed iført en baret og med en monolog om, hvordan de kan klare langdistanceforholdet, inden hun kaster en fiskefilet på hans tv og beskylder ham for at flytte bare for at slippe for deres forhold. Big’s svar: ”What the fuck?”

Meget forståeligt.

Eksempel nr. 2: Big er ikke klar til at introducere Carrie for sin mor. Derfor beslutter Carrie sig for at følge efter dem til kirken. Af en eller anden grund er han stadig villig til at tage på parferie med hende efter den fadæse, men hun dropper ham på vejen til lufthavnen, fordi han ikke vil sige, at hun er ”den eneste ene” blot få dage efter, han har sagt, ”vi skal nok nå dertil, du skal bare tro på det,” hvilket faktisk er utroligt overbærende, når man tager i betragtning, at Carrie lige havde overfaldet ham og hans mor ud af det blå i kirken.

Helt. Utroligt. Forståeligt.

BEVISMATERIALE B: HAN ER EN ØDELAGT PERSON, MEN EN SOM GØR SIT BEDSTE, PÅ EN MÅDE, SELV OM HAN IKKE HAR NOGEN VENNER

Hvis du ikke lige selv har registreret det, så skal det nævnes, at Big er ret underlig. Han er en særling. Han passer ikke ind, og det gider han heller ikke. Han er Wall Streets svar på Jughead Jones. Den der med at ”ingen forstår mig” er knap så sexet, når det kommer fra en midaldrende mand, og når det handler mindre om ungdommelig naivitet og mere om en oprigtig resignation over for verdenen, men det skal nævnes alligevel.

Her står vi med en mand, der er bedre tilpas alene på en restaurant nytårsaften, end han er til en fest sammen med Carries venner. På mange måder er han det perfekte billede på den velkendte stereotyp; rig, men følelsesmæssigt undertrykt enspænder, der drikker i stedet for at gå i terapi.

Vi ser ham heller aldrig i oprevet tilstand, men nu og da ser vi glimt af den ængstelige stakkel, der gemmer sig bag facaden. Essensen af Big’s indre væsen er opsummeret i det her utroligt akavede vink.

BEVISMATERIALE C: HAN ER CARRIES ENESTE RAP I REPLIKKEN-KÆRESTE

Jeg beklager at sige det, men Aiden er nedtur. Han er den menneskelige pendant til denim. En utroligt neurotisk og meget kedelig mand, som bare gerne vil elske dig. Han er så ulideligt pæn, at han sikkert er typen, der skippede rusturen for at arbejde for et velgørenhedsarrangement sammen med sin faste kæreste fra gymnasiet. Selv om det selvfølgelig er respektabelt nok, så er det ikke særlig sjovt. Så har vi Jack Berger – en usikker forfatter, som også er dårlig i sengen – og Aleksandr Petrovsky, en overfladisk installationskunstner, som aldrig har hørt om Billy Joel.

Big derimod er pissesjov. Hans store konklusion om forhold er, ”ingen ved en skid”. Han nægter at overnatte hos Carrie, fordi han foretrækker sin egen seng. Han reagerer på det at falde i mudderet i Central Park, som om det er det sjoveste i verdenen. Da han erfarer, at Aleksandr har givet Carrie en lussing, truer han med at ”lave russisk salat ud af ham”. Han kalder Aiden for ”Daniel Boone”. Han er sygt god til karaoke. Det peger alt sammen på en konklusion: Big er lit.

BEVISMATERIALE D: HAN ER PISSELIGEGLAD

Big er seriens eneste karakter, som ikke definerer sig selv ud fra et forhold eller manglen på samme. I det store hele er han bare helt ligeglad. Sex og forhold er for ham variabler. De kommer og går, men de er ikke det vigtigste i hans liv. Når man ser ham i lys af en serie, der handler om sex og forhold, så stikker han rimelig hårdt ud.

BEVISMATERIALE E: HAN HAR ET KÆMPE SAMMENBRUD OG MUDDERBRYDDER MED AIDEN I SKOVEN

Som sagt, så er Big lidt af et vrag. Hans #issues viser sig sjældent, men når de gør, er det helt vildt. Når almindelige mennesker er kede af noget, spiser de en chokoladekiks og græder ud ved deres venners skuldre. Når Big er ked af noget, kører han hundredvis af kilometer for at crashe Carrie og Aidens romantiske parweekend i skoven og drikker sig helt i hegnet. Han vågner med voldsomme tømmermænd, har et vildt pinligt slagsmål med Aiden i en mudderpøl, før de alle sætter sig ned om middagsbordet og taler om deres følelser som voksne mennesker. Legendarisk opførsel! Katarsis og viljestyrke! Hvis alle karaktererne opførte sig sådan, havde der kun været tre afsnit af serien.

BEVISMATERIALE F: HAN SPISER FONDUE SÅDAN HER

I virkelighedens verden ville Carrie og Big aldrig finde sammen. Candace Bushnell, New Yorker-forfatteren, som har baseret Carrie på sig selv, har faktisk indrømmet det tidligere. Det er meningen, at vi skal hade Big fra begyndelsen på grund af forholdet til Carrie, men hvis man mødte ham uden for den kontekst, på hans egne vilkår, så tror jeg faktisk, han er en ret fin fyr. Han siger heller aldrig noget racistisk.

Når det er sagt, så er seriens bedste karakter nok egentlig Magda.