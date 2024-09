Munchies guide til Christiania

Christiania er som intet andet sted i landet, en torn i siden på etablissementet, og et sted der er umiskendeligt sit eget. Fristaden er stadigvæk en af Københavns mest besøgte turistattraktioner. De kreativt udførte gør-det-selv villaer, christianiacykler og Pusher Street går hånd i hånd med politiets razziaer og politikernes konstante varsling af områdets forestående ‘normalisering’. Men staden er også kendt for sin mad – vegetarretter, drømmekage, smørrebrød og falafel.

Sunshine Bakery

Videos by VICE

“Wienerbrød var noget af en oplevelse for mig,” fortæller Bijaya. “Før i tiden fik jeg intet andet end brune ris”. Bijaya flyttede fra Nepal til København for mere end 20 år siden og begyndte at arbejde i Sunshine Bakery, mellem Pusher Streets udvalg af alt fra færdigrullede troldmænd til plader. Bageriet åbnede dørene i midten af 1970erne og har mere eller mindre været åbent døgnet rundt lige siden. Bijaya og vennerne fra Nepal driver stedet, men udvalget er stadigvæk umiskendeligt dansk. Vi spiser snegle og drømmekage og skyller det hele ned med Cocio. Christianitterne svinger også forbi bageriet for at få en billig kop kaffe (5kr), men mange af de turister, der besøger bageriet, ender med at gå forgæves. “Vi får besøg af op imod 100 mennesker om dagen, der er på udkig efter hashkager, men vi sælger overhovedet ikke noget i den dur. Jeg siger til dem, at de skal tage et andet sted hen for at spise deres hashkager. Så kan de altid komme herhen og tage for sig af varerne bagefter.”

Morgenstedet

Den lyseblå maling og peacetegnet, der pryder facaden, er måske nok lidt slidt, men Morgenstedet – som åbner ved frokosttid – byder stadig på noget at det bedste vegetarmad i København. Butternut squash med peanutsovs får et kick af cayennepeber og serveres med brune ris og en salat af blomkål, gulerødder og sesamfrø. Ved siden af får vi en generøs portion hummus og en anden salat bestående af kokos, æble og rødkål. Maden er 95 procent økologisk, den er tilberedt på et ældgammelt komfur, bliver serveret fra disken og alle gæster hjælper til ved at rydde op efter sig selv.

Dem, som arbejder her, beskriver Morgenstedet som en “vegetarisk spiseklub”, der bliver drevet af et kollektiv af ligesindede. “Vores målsætning er ikke profit,” fortæller Phillip, der betjener os, “det er at få folk til at spise vegetarisk. Der er derfor en masse passionerede mennesker involverede i vores projekt.” De opstillede bænke og borde i gården er det ideelle sted at sidde, så længe vejret tillader det, og indenfor findes der lekture i bogreolen, som er delt op i forskellige kategorier: samfund og kultur, miljø og økologi, mad og sundhed. Nogle af de lokale er lidt utilfredse med prisniveauet, men 100kr for en hovedret med tilhørende salat er godt givet ud, når man sammenligner med priserne uden for stadens beskyttende mure.

Læs hele artiklen på MUNCHIES