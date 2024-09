MUNCHIES Guide til Skotland – første del

I første afsnit af Munchies’ guide til Skotland tager vores vært Charlet til Glasgow, hvor de lokale fortæller hende om ærkeskotske madtraditioner. Det er alt fra haggis og firkantede pølser til dumplings lavet ved hjælp af bedstemors trusser.Charlet dropper de hvide duge og Glasgows gourmet-scene og besøger i stedet Danny McLaren, som også er kendt som “Mad Chef”. McLaren har skabt et navn for sig selv ved at kreere gale og geniale retter såsom pulled pork med Irn-Bru-sodavand og is lavet på Buckfast-vin. Charlet tager ud for at møde en flok stive Buckfast-entusiaster, og det hele ender med, at hun kaster sig over en 3000-kalorie tung Munchy Box med alt fra fritter til kebabkød.

Denne video blev første gang vist på MUNCHIES UK i 2014.