MUNCHIES Guide til Skotland – tredje del

Charlet har stadig lyst til havets frugter, så hun besøger Iain Spink – også kendt som The Arbroath Smokie Man – i den søvnige fiskerlandsby Auchmithie. Her lærer hun selvfølgelig, hvordan man laver den berømte ret, som Iain er opkaldt efter.Derefter går turen til Oban, der er skotlands fiskehovedstad, hvor hun skal møde John Ogden, der er endnu en passioneret mand af havet, og som har den ydmyge fiskerestaurant Green Shack. Efter at have forædt sig i Green Shacks sandwiches med rejer og krabber, er det tid til at sætte sig ind i den voldsomme rivalisering mellem to lokale fish and chips-sælgere. Oban Fish and Chip shop og Nories har i en evighed konkurreret med hinanden om “Best Fish and Chips in the World”-titlen. Og det er en seriøs omgang.

Denne video er første gang vist på MUNCHIES UK i 2014