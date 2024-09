MUNCHIES Guide til Sverige: Det nye nordiske køkken

I sidste afsnit af MUNCHIES guide til Sverige ser vi nærmere på det nye nordiske køkkens udbredelse og popularitet. Vores vært Ivar rejser sit hjemland tyndt for at møde de kokke, der er med til at redefinere det svenske køkken. Først besøger Ivar restaurant Ekstedt i Stockholm, hvor ejeren Niklas forsøger at vende tilbage til rødderne ved at tilberede alle retter på traditionel nordisk vis. Han besøger også Koka i Göteborg – en af sveriges bedste restauranter – før han slutter turen af på Bastard i Malmö, hvor køkkenchefen Andreas Dahlberg fortolker det nye nordiske køkkenmanifest på sin helt egen måde.