I dette afsnit af MUNCHIES Guide til Sverige tager Ivar til Stockholm for at lære mere om svenske byboeres hverdagskost. Han besøger et madmarked, hvor han spiser en traditionel svensk frokost, inden den står på fika. Om aftenen besøger Ivar Sveriges eneste rigtige vikingerestaurant Aifur, hvor han møder ejer og eurodance legenden E-Type og lærer mere om, hvordan de gamle vikinger påvirker svensk madlavning i dag.