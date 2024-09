MUNCHIES guide til vin fra supermarkedet

Det kan ofte være meget svært, at skulle tage en beslutning, når man befinder sig i det lokale supermarkeds vinafdeling. En indkøbstur kan hurtigt udvikle sig til den rene ørkenvandring, når man er på jagt efter den helt rigtige vin; den der skal åbnes inden aftensmaden, nydes under en romantisk middag, eller gives som farvelgave til din kollega, der lige er blevet fyret. Når man står overfor nærmest endeløse rækker af flasker, føles den endelige beslutning oftest som et spil vinøs russisk roulette. For at spare dig for hovedpinen—både før og efter du har købt og drukket dit valg—har vi udarbejdet en guide, der kan hjælpe dig med at vælge den helt rigtige flaske.

Lad os bare være helt ærlige: Vi forstår os akkurat lige så lidt på vin, som du gør. Så for ikke at gøre dig en bjørnetjeneste, bad vi vinspecialist William Ripley om at hjælpe os. Han har arbejdet som vinhandler i New York, inden han slog sig ned i Bordeaux og startede Cubiton i 2014, et projekt der arbejder for at forbedre box-vinenes blakkede ry. I sin jagt på emballage, der kan leve op til indholdets kvalitet, bruger William rigtig meget tid i supermarkeder, så han er derfor mere end kvalificeret til at kunne dele ud af sine tips. Det er på ingen måde en komplet guide, men til gengæld kan den hjælpe dig rigtig godt i gang.

Alle illustrationer af Lucile Lissandre

Smag på så meget som muligt Vin handler mere end noget andet om den fryd, der følger i kølvandet på en fantastisk opdagelse. Det handler om at opdage nye smage, og om at få nye berusende sanseindtryk. Hvis denne opdagelsens glæde indtil nu har begrænset sig til den første flaske, du har set på din vej gennem supermarkedet, så er det tid til at vælge ny taktik. Fra nu af vil du, hver eneste gang du har mulighed for at nyde et glas, få mulighed for at udvide din horisont og uddanne din gane. Står der mere end en enkelt flaske på bordet, så smag på dem alle! Det vil altid være bedre end at gennembløde hjernen (og dine smagsløg) med den samme gamle flaske mousserende vin, din onkel tager med til hver eneste familiekomsammen. Hvis du er mere opmærksom på, hvad du hælder i dig, og hvad du kan lide, er du meget bedre stillet, når du igen befinder dig i supermarkedets vinafdeling.

Vær villig til at bruge mere end 40 kroner Vil du undgå en kategori-fem hovedpine dagen efter, skal du gribe til lommerne i stedet for at forsøge at spare penge ved at vælge det billige stads. Du udsætter dig selv for risici med alle vine, der koster mindre end 40-50 kroner. Fravælger du fra starten de billigste flasker, undgår du også de værste katastrofer, som for eksempel forkludrede vine, der er blevet stabiliseret ved hjælp af kemi, så de ikke bliver til vineddike. “Når man ved, at der skal produceres andre materialer (glasflasker, korkpropper, etiketter…),” fortæller William, “og at der er udgifter til distribution, til mellemmanden, til transport, til moms… Så er der bare i sidste ende ikke så meget profit tilbage, og det betyder, at det er vinmagerens profit og vinens kvalitet, der bliver skyllet ud i toilettet.” At betale lidt mere nu for at betale meget mindre på et senere tidspunkt er derfor det rigtige at gøre.

Tag dig tid til at læse etiketten Uden den helt store baggrundsviden er vores første indskydelse ofte at vælge flasken med den pæneste etikette. Selvom det kun er menneskeligt at lade sig forføre af udseende alene, så kan det være en risikabel strategi. “En pæn flaske er en god start, men det er klogere at bruge hjernen,” fortæller William. Og hvis flasken, der har fanget dit blik, ligner en Philippe Starck-lampe udsmykket med gotiske bogstaver, mere end det ligner en flaske vin, skal du nok genoverveje dit valg. I de fleste tilfælde kan du lære en masse om vinens geografiske oprindelse, vinproducentens historie, druerne der er blevet brugt, dens årgangspotentiale, klassifikationer og appellationer ved at læse etiketten på bagsiden af flasken. Det er den bedste måde at få styr på fakta.