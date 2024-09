Den walisiske kystby Conwy er en af europas mest populære destinationer for japanske turister. Vores vært Charlet møder kokken Hisae Driver for at finde ud af, hvordan hun kombinerer hjertemuslinger, havørred, lam og tang med japanske ingredienser for at lave walisiske sushi – også kendt som “wushi”.

Derefter går turen til Snowdonia, hvor Charlet møder den “tweetende bonde”, Gareth Wyn Jones, der er en ørn til de sociale medier.

Sæson 2 Afsnit 5 af The Munchies Guide To…. Se mere