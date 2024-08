Munchies har lavet en kogebog, som er fyldt med pot og bong-mad

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Folk har spist cannabis i tusindvis af år – brygget det i te, nollet det ned i deres kaffe, lavet det som tinktur, blandet det med frugt og krydderier i marmelade – men det seneste årti er madlavning med cannabis begyndt at føles og smage meget anderledes. Når man ser på den akkumulerede visdom i traditionelle opskrifter som den mellemøstlige mahjoun og den indiske bhang, er det tydeligt, at cannabis-cuisine er blevet så meget mere end bare hashkager. Cannabis har genvundet sin plads som en respekteret ingrediens i madlavning. Vi oplever en ny æra i pot-køkkenet; en fremtid med avancerede vaporizers, designer-hash og banebrydende teknologi, og det har være med til at løfte cannabismad til et helt nyt niveau.

Vores kolleger hos MUNCHIES i USA har lavet en kogebog, Bong Appetit, som eksperimenterer med weed – men ikke som teenagere, der ryger sig ned på en hjemmebygget chillum (selvom der bestemt ikke er noget galt med det). I stedet har vi fået nogle fantastiske kokke til at lave retter med pot, der er lidt mere avancerede end potbrownies. Opskrifterne i bogen kan følges ved at udelade cannabis fuldstændig, men så er de bare ikke helt så sjove.

Vi er godt klar over, at mange læsere – selv dem, der bor steder som Californien og Canada, hvor rekreativ brug af cannabis er lovligt – ikke har adgang til specialfremstillede cannabisprodukter som ryst, sjældne hashvarianter, infusionsolier og krydderiblandinger med pot. Derfor har vi oversat mange af de højpandede opskrifter og teknikker til noget, som den gennemsnitlige hjemmekok kan arbejde med. Har du adgang til terpener, cannabinoider, destillater, tinkturer og alle de plantesorter, du kunne ønske dig, og kunne du tænke dig at lære, hvordan du kan bruge dem i madlavningen? Det er fint – opskrifterne giver dig rigeligt at arbejde med.

Er du afhængig af en ret noia type for at få fat i weed og må tage imod det, du nu engang kan få? Bare rolig, der er også opskrifter til dig. Vi har også gjort det nemt for dig at finde ud af, hvor skæv du bliver af en omgang kyllingevinger eller en skål pappardelle bolognese. Vi har nemlig testet hver eneste opskrift i vores køkken for at sikre, at du (a) ikke spilder en masse dejlig pot på en ret, du ikke bliver rigtig skæv af, eller (b) laver mad, der gør dig så knokleskæv, at du bliver nødt til at melde dig syg på arbejdet dagen efter.

Og ja, der er ganske vist nogle ret sindssyge opskrifter, som pochering af en hel blæksprutte i ganja-olie eller tvangs-tilførsel af THC i alkohol ved hjælp af en flødeskumssifon. Men vi holder det også så forholdsvis simpelt, at begyndere kan være med. I de fleste retter benytter man ret simple metoder til at få cannabisen ind i maden, for eksempel med smør eller olie. Hvis du gerne vil udfordres, skal du dog ikke frygte, for der er rigeligt avancerede forslag, fra kimchi af hampeblade til cannabis-pepperoni.

Hvis du bor et sted, hvor weed ikke er lovligt, så vil vi gerne slå fast, at vi er kede af det – du er ikke alene. Det er så ufattelig fucked up, at der sidder millioner af menneske fængslet på verdensplan for at nyde en ingrediens, som vi har skrevet en hel bog om, og vi gør, hvad vi kan for at ændre på det.

Bogen udkommer i oktober på det amerikanske Ten Speed Press, og du kan forudbestille den her på Amazon.