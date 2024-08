MUNCHIES-kogebogen er på gaden, og du skulle virkelig tage at købe den

Inden MUNCHIES blev til den hjemmeside, du sidder og læser nu, var det et program. Et virkelig godt og underholdende program, hvis vi selv skal sige det.



MUNCHIES, som senere blev omdøbt til Chef’s Night Out, er nu oppe på mere end 130 afsnit. Vi har set David Chang fra Momofuko forklare, hvorfor han elsker dårlig pizza, Enrique Olvera lave quesadillas med en skræmmende skarp kniv, Anthony Bourdain fortælle mærkelige historier om Steven Seagal inden han tager os på en kødfyldt tur rundt i New York, Dominique Crenn lave den vildeste grilled cheese sandwich, og Eddie Huang demonstrere den rigtige måde at spise dumplings på, inden han fester i en sauna.

April Bloomfield slutter sin aften med pickleback og beer pong, og Michael White kæmper med blæksprutter inden han ender i en forretning, der kun sælger budding sammen med en “uregerlig” Josh Ozersky. Chef’s Night Out blev født i New York, men det varede ikke længe før programmet tog verden rundt for at hænge ud med kokke fra Los Angeles til Moskva og fra Tokyo til København. Ja, faktisk hele vejen til Bornholm.

Vi har drukket snaps med Kadeau på solskinsøen og endt på scenen til Distortion. Vi har holdt tacofest med Rosio Sanchez i Kødbyen og lavet skumfiduser i Amass’ køkkenhave efter en lang aften med lammehoveder og kebab.

Vi kan rigtig godt lide det her program. Vi er faktisk så glade for det, at vi har lavet en kogebog, der samler nogle af vores yndlingsretter fra de mange udsendelser.

Så nu er den her endelig. Vores første kogebog: MUNCHIES: Late-Night Meals from the World’s Best Chefs, som samler op på alt det fantastiske mad, vi har proppet i hovedet midt om natten. Bogen er skrevet af kogebogsforfatter J.J. Goode, MUNCHIES’ chefredaktør Helen Hollyman, og de forskellige redaktører af MUNCHIES, og den her kogebog er både et tilbageblik på nogle af de vildeste og mest mindeværdige øjeblikke, vi har været igennem, og en dekadent samling opskrifter, der både vil forårsage og kurere fremtidens tømmermænd. Der er drinks, sandwiches, nachos, pizzaer og “noget med tortilla”, og det bedste ved det hele er, at det er lavet af geniale kokke, som ved, hvad fanden de har gang i (blandt andre Anthony Bourdain, Matt Orlando, David Chang, Danny Bowien, Wylie Dufresne, Iñaki Aizpitarte og Enrique Olvera). Så ja, det hele smager som en drøm.

MUNCHIES: Late-Night Meals from the World’s Best Chefs er ude nu på Ten Speed Press. Det er en flot og tung bog med en lækker metallisk overflade, der glimter og skinner som smilene på de fulde værter i Chef’s Night Out.

Den er proppet med lækker mad, som kan betage og behage alle, lige fra begynderkokken til den helt store kulinariske maestro. Køb nu den. Her:

Indtil den kommer med posten, kan du få stillet din appetit og se alle de fedeste afsnit af Chef’s Night Out her.